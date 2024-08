Pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an tỉnh Nghệ An sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp Chiều 5/8, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp 137/QCPH-K01-CANA ngày 17/02/2022 giữa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an tỉnh Nghệ An trong thực hiện công tác cảnh vệ.

Trung tướng Trần Hải Quân - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có Đại tá Đỗ Xuân Tiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đại biểu Quân khu 4 có Đại tá Hoàng Duy Chiến - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cùng đại diện các đơn vị thuộc Quân khu 4.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế.

Đại biểu Công an tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Tổ công tác 373 Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an huyện, thành thị liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ ngày càng chất lượng, hiệu quả

Sau 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp 137/QCPH-K01-CANA ngày 17/02/2022, công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Theo đó, 2 đơn vị đã bám sát diễn biến tình hình, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và nội dung Quy chế phối hợp đề ra. Lãnh đạo 2 đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, phổ biến, quán triệt sâu sắc các nội dung Quy chế để nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, đưa công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ ngày càng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác trao đổi tin, tài liệu và phối hợp thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ có chất lượng, tạo được mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa 2 đơn vị. Kết quả công tác phối hợp được thể hiện qua việc bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa bàn tỉnh Nghệ An, được lãnh đạo các cấp ghi nhận và đánh giá cao.

Hai đơn vị đã nêu cao tinh thần hiệp đồng tác chiến, chủ động, tích cực phối hợp rất chặt chẽ, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào dù là nhỏ nhất; bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các đối tượng cảnh vệ trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tặng quà lưu niệm Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Khôi

Tại Hội nghị, các đại biểu tiến hành tham luận, trong đó chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác cảnh vệ. Từ đó, có những kiến nghị, giải pháp tập trung tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác phối hợp giữa 2 đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ; đánh giá, dự báo những tình huống, chủ động xây dựng phương án xử lý tình huống đột xuất, bảo đảm an ninh, an toàn…

Tiếp tục phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an tỉnh Nghệ An trong thực hiện Quy chế phối hợp; góp phần bảo đảm an ninh trật tự nói chung, công tác cảnh vệ nói riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Đồng thời nêu rõ, Nghệ An là địa phương chiến lược về quốc phòng – an ninh, địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Đồng thời, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị - xã hội lớn.

Vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Nghệ An hơn nữa trong công tác cảnh vệ. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả trong Quy chế phối hợp, đảm bảo tốt hơn công tác bảo đảm an toàn, không để đột xuất, bất ngờ.

Trung tướng Trần Hải Quân - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Hải Quân - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh: Công tác cảnh vệ là nhiệm vụ chung quan trọng của cả hệ thống chính trị, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để thực hiện hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Trong thời gian tới, tình hình thế giới, trong nước và tại Nghệ An luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, vì vậy các lực lượng không được chủ quan, luôn chủ động phương án, kế hoạch trong các tình huống có thể xảy ra. Để phối hợp thực hiện tốt hơn nữa các yêu cầu, nhiệm vụ cảnh vệ trong thời gian tới, đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đề nghị 2 đơn vị tiếp tục phối hợp, hiệp đồng tác chiến bài bản hơn nữa trong công tác cảnh vệ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị các ngành và Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về công tác cảnh vệ; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ luôn đề cao trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định, quy trình công tác, nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Tiếp tục đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, kịp thời với các đơn vị chức năng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong trao đổi thông tin, triển khai các nhiệm vụ công tác cảnh vệ. Đối với cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ, yêu cầu luôn chủ động, kịp thời, sáng tạo, linh hoạt, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, đảm bảo trang trọng, chu đáo, trọng thị trong thực hiện nhiệm vụ.