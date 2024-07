Xây dựng Đảng

Thượng tướng Lương Tam Quang dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Sáng 1/7, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.