Thời sự Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Nghệ An Sáng 1/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đoàn đại biểu Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An thực hiện Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ ra mắt có Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có đại diện Thường trực Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Vinh, cấp ủy, chính quyền các phường, xã và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Vinh.

Nghệ An thành lập 3.979 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trước khi diễn ra Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa tại Tượng đài và Phòng thờ Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tại Phòng thờ Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy

Ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Đây là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Theo luật định, lực lượng này có 6 nhiệm vụ, gồm: hỗ trợ nắm tình hình về an ninh, trật tự; hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.

Quang cảnh Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thành lập 3.979 tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại tất cả các khối, xóm, thôn, bản. Cơ bản các tổ đều có 3 thành viên; trừ 29 khối, xóm, thôn thuộc địa bàn một số phường, xã tại thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai và một số xã ở huyện: Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành có số lượng 4 đến 5 thành viên mỗi Tổ do quy mô dân số đông.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở dự Lễ ra mắt. Ảnh: Thành Duy

Lễ ra mắt cấp tỉnh tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, với hơn 1.700 đại biểu, lực lượng tham gia; trong đó huy động khoảng 800 cán bộ, chiến sỹ của các phòng Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh và 450 đồng chí thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở các khối, cùng 300 đoàn viên, thanh niên của thành phố Vinh.

Tại Nghệ An, ngoài Lễ ra mắt ở cấp tỉnh được tổ chức tại địa bàn thành phố Vinh được Bộ Công an lựa chọn tổ chức điểm cùng với 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thì trong sáng nay, tại 20 huyện, thị xã còn lại cũng đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thực hiện tốt 6 nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Sau khi chứng kiến các lực lượng diễn hành qua lễ đài; biểu diễn võ thuật, chiến thuật và diễn tập 3 tình huống bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm, chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An; đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Nghệ An trong triển khai thi hành Luật và tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Với đặc thù Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, một số xã có diện tích rộng, dân cư đông, để phát huy vai trò, vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với nhiệm vụ tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm hơn nữa trong đầu tư, trang bị các phương tiện, bảo đảm các chế độ, chính sách để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở dự Lễ ra mắt. Ảnh: Thành Duy

Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự nổi lên ngay từ địa bàn cơ sở; quán triệt thực hiện tốt phương châm: lấy cơ sở làm trung tâm, xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố thành pháo đài vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tướng Lương Tam Quang đồng thời lưu ý, phải thường xuyên quan tâm hướng dẫn, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xem đây là lực lượng đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, có vai trò rất quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, nhấn mạnh cần cụ thể hóa nhiệm vụ của lực lượng này, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu khẩn trương tham mưu ổn định các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gắn với xây dựng công an xã, phường, thị trấn, để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có đủ điều kiện bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những thành tích, thành tựu đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng vận động quần chúng; nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự quản lý của UBND cấp xã và sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của lực lượng công an.

Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực giúp đỡ lực lượng công an xã, phường thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị - xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo Tổng Công ty GTEL, Bộ Công an trao tặng bảng tượng trưng “Trang bị Kênh thông tin liên lạc của Gmobile”. Ảnh: Thành Duy

Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết thêm, để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, công tác thông tin liên lạc có vai trò hết sức quan trọng. Thông tin nhanh, thông tin đúng, kịp thời, chính xác sẽ giúp lãnh đạo, chỉ huy giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Do đó, việc triển khai kịp thời kênh trao đổi thông tin liên lạc giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với lực lượng công an xã là vô cùng quan trọng, bảo đảm phát huy tối đa tính cơ động, linh hoạt, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, từ đó tạo nên sự chủ động trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Bộ Công an xây dựng một kênh thông tin sử dụng dịch vụ sản phẩm tiện ích mạng viễn thông di động Gmobile, vừa đảm bảo hoạt động trao đổi thông tin thông thường, vừa là kênh trao đổi thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí an ninh, an toàn.

Với truyền thống quê hương Xô viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Ông Phan Trọng Tạo - đại diện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh:

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã trực tiếp tặng quà cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Dịp này, Tổng Công ty GTEL, Bộ Công an đã trao tặng bảng tượng trưng “Trang bị Kênh thông tin liên lạc của Gmobile”.

Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, sớm ổn định để thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu đáp từ, bế mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cảm ơn và tiếp thu các phát biểu chỉ đạo của Thượng tướng Lương Tam Quang; đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ của Bộ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tỉnh Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu đáp từ và bế mạc Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sớm ổn định, triển khai hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Công an tỉnh và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần phải tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Trong đó, Công an tỉnh khẩn trương tham mưu thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, bảo đảm các điều kiện về trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, sớm ổn định để thực hiện nhiệm vụ.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm, phối hợp, hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Các lực lượng diễu hành qua lễ đài tại Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị, Công an tỉnh với vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu, chủ động phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đề xuất các hình thức biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự thành công của buổi Lễ ra mắt cũng như hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở của tỉnh trong thời gian tới.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau lễ ra mắt, các lực lượng tham gia đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến phố tại thành phố Vinh.