Pháp luật

Công an Nghệ An hỗ trợ, tiếp sức thí sinh ‘vượt vũ môn’

Đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, hỗ trợ thí sinh đến trường, cấp phát nước, khăn ướt… là những hoạt động được đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An triển khai tích cực, nhằm hỗ thí sinh “vượt vũ môn”.