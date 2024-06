Pháp luật Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội Cựu công an tỉnh Chiều 20/6, Công an tỉnh và Hội Cựu CAND tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024 - 2028.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an); Hội Cựu CAND Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An, có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Tham dự hội nghị còn có đại biểu Hội Cựu CAND các tỉnh: Quảng Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh.

Đại biểu Công an tỉnh, có Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Ngày 5/10/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã ký Quyết định số 2504 về công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Nghệ An gồm 33 đồng chí. Ngày 1/12/2023, Công an tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến nay, 21 huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND cấp huyện và hơn 125 chi hội (Liên chi hội) Cựu CAND tại cơ sở.

Các đại biểu chứng kiến ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: PV

Theo đó, đội ngũ cán bộ Công an hưu trí toàn địa bàn tỉnh trên 3.000 hội viên. Qua thống kê, toàn tỉnh có trên 300 cán bộ công an nghỉ hưu đã và đang tham gia các hoạt động trong tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở như: Bí thư chi bộ, khối trưởng, cấp ủy cơ sở, thành viên mặt trận, đoàn thể, HĐND, UBND cấp xã, phường thị trấn, các tổ ANTT, tổ liên gia ở cơ sở...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Ngoài ra, có nhiều hội viên tham gia các tổ tư vấn pháp luật cho một số tổ chức, doanh nghiệp, tham gia Hội thẩm nhân dân, Hội luật sư, các công chứng viên...; qua đó được các cấp biểu dương, khen thưởng, ghi nhận, đánh giá cao, đặc biệt là trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Tiến Dần - Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội Cựu CAND tỉnh trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024 - 2028 nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, phát huy hiệu quả hoạt động của Hội Cựu CAND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm. Cụ thể, khẩn trương ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và Hội Cựu CAND tỉnh tổ chức thực hiện; bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, chủ động làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trong Quy chế; làm tốt công tác tuyên truyền về hoạt động của Hội Cựu CAND các cấp để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, từ đó phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của hội...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã nhấn mạnh một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp Hội Cựu CAND cùng cấp khẩn trương xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp; bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là đối với các nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2026, có 100% đơn vị cấp xã triển khai xây dựng, thực hiện và duy trì hiệu quả mô hình “Cựu CAND tham gia công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, toàn diện” tại cơ sở...

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Chiều cùng ngày, UBND phường Hưng Dũng đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Cựu CAND phường Hưng Dũng tham gia công tác bảo đảm ANTT và góp phần xây dựng lực lượng Công an vững mạnh, toàn diện”.

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập mô hình, Ban chỉ đạo mô hình; ra mắt Ban chỉ đạo mô hình và thông qua quy chế hoạt động của mô hình.

Trao quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh nhấn mạnh, việc xây dựng và ra mắt mô hình là rất cần thiết. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình cần chủ động nghiên cứu, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu tại Hội nghị ra mắt mô hình. Ảnh: PV

Đối với các thành viên tham gia mô hình, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác đảm bảo ANTT cũng như tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, làm tốt công tác hòa giải, không để xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.