Thời sự Xây dựng xã Hưng Nguyên phát triển nhanh, bền vững, toàn diện theo hướng công nghiệp, đô thị, dịch vụ hiện đại Sáng 16/8, Đảng bộ xã Hưng Nguyên trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí chủ trì đại hội. Ảnh: Thành Cường

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng

Xã Hưng Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Hưng Nguyên và các xã Hưng Đạo, Hưng Tây, Thịnh Mỹ. Đảng bộ xã Hưng Nguyên có 2.407 đảng viên, sinh hoạt tại 74 tổ chức Đảng trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ các xã đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và tình hình thực tiễn, đoàn kết, đồng thuận khắc phục khó khăn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai toàn diện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nguyên phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Thành Cường

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, công nghiệp và thương mại, dịch vụ chiếm vai trò chủ đạo, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực.

Hạ tầng về kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, theo hướng văn minh, hiện đại.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng và đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, Chính quyền xã Nhân dân xã Hưng Nguyên quyết tâm, đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững toàn diện theo hướng công nghiệp, đô thị, dịch vụ hiện đại.

Để đạt được mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra 4 quan điểm phát triển, 23 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ giải pháp.

Theo đó, Đảng bộ xã Hưng Nguyên xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 15-16%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiếp tục giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng; Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đến năm 2030 đạt 18.600 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 130 - 140 triệu đồng/năm...

Chú trọng liên kết liên xã, liên vùng

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hưng Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong thời điểm có tính lịch sử của đất nước khi bước vào thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu mốc mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hưng Nguyên.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hưng Nguyên quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đại hội đề ra, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà cũng như cả nước.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Trong đó, tập trung, chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, quan tâm công tác kết nạp, phát triển đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư FDI…

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đủ theo các vị trí chức danh, đáp ứng yêu cầu chất lượng về tri thức, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, ngang tầm nhiệm vụ.

Đặc biệt, xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng đổi mới, tinh thần: “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới tư duy, phương thức hoạt động từ quản lý thụ động sang hành chính kiến tạo, phục vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân, sát dân.

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị xã Hưng Nguyên nhận diện đúng lợi thế và thách thức trong bối cảnh mới để có tư duy đột phá, xác định hướng đi đúng và trúng; khai thác tốt các điều kiện, tiềm năng, lợi thế sẵn có; vận dụng linh hoạt, phát huy nội lực, tranh thủ thu hút ngoại lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển chung của xã.

Trong đó, cần xác định rõ cơ cấu chuyển dịch, trọng tâm là phát triển công nghiệp - đô thị kết hợp thương mại dịch vụ; chuẩn bị tốt hạ tầng cơ sở liên quan từ khâu quy hoạch đến khâu quản lý quy hoạch đảm bảo đồng bộ, có tính liên kết vùng, liên kết với các địa phương.

Chú trọng, xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thân thiện; chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tích cực sản xuất, kinh doanh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội và chương trình hành động của Đảng bộ xã Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Cường

Tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt động của địa phương; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; quan tâm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu về y tế, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo, có tay nghề và nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhân lực tại chỗ cho các dự án trong khu công nghiệp.

Quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và đặc trưng con người Hưng Nguyên làm nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 26 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trường Giang được chỉ định là Bí thư Đảng ủy xã.

Các đại biểu nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.