Thời sự Kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thông qua 8 nghị quyết quan trọng Chiều 5/9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền trước yêu cầu cấp bách của việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh tại Kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

Sau gần một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 32 đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 8 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh gồm:

Nghị quyết công bố văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục có hiệu lực. Nghị quyết quy định về mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Nghị quyết giao biên chế công chức cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An. Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết Thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Bộ máy cấp xã mới sau khi sắp xếp, kiện toàn đã chính thức đi vào hoạt động, bước đầu cho thấy sự ổn định trong vận hành, tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai các nhiệm vụ ở cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, cùng thời điểm này, Nghệ An vừa gánh chịu những tác động nặng nề từ hoàn lưu bão số 3 và bão số 5, gây thiệt hại lớn về hạ tầng, sản xuất và đời sống dân sinh.

Chính trong hoàn cảnh vừa vận hành bộ máy mới, vừa khắc phục hậu quả thiên tai, yêu cầu đặt ra cho tỉnh càng trở nên cấp bách, đòi hỏi sự linh hoạt, kịp thời của hệ thống chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu bế mạc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục duy trì các bộ phận thường trực để hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị tiếp tục, khẩn trương rà soát, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh để sớm ổn định đời sống Nhân dân.