Kinh tế Thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Nghệ An Sáng 29/8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu tham gia cuộc thẩm tra. Ảnh: T.P

Tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì cuộc họp.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.

Bà Đậu Thị Minh Loan - Phó Giám đốc Sở Tài chính giải trình, tiếp thu các nội dung đoàn thẩm tra quan tâm. Ảnh: T.P

Về nội dung này, vấn đề được các thành viên dự họp đề nghị cơ quan soạn thảo (Sở Tài chính) làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thời điểm có hiệu lực; biên tập lại điều khoản thi hành và rà soát thể thức văn bản.

Cuộc họp cũng thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm khôi phục sau thiên tai, dịch hại thực vật. Đối tượng hỗ trợ gồm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất muối bị thiệt hại.

Bà Quế Thị Trâm Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh góp ý về thể thức văn bản trong các dự thảo nghị quyết về kinh tế - ngân sách trình HĐND tỉnh Nghệ An kỳ họp tới. Ảnh: T.P

Trong đó, quy định rõ về mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng, theo từng mức độ thiệt hại. Các thành viên dự họp góp ý cần làm rõ mức hỗ trợ cụ thể theo từng đối tượng, mức độ thiệt hại; nguồn lực thực hiện; kỹ thuật trình bày; bỏ các điều khoản không cần thiết và bổ sung điều khoản chuyển tiếp.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, tổng cộng có 3 dự án có tổng diện tích đất phải thu hồi là 25,36ha. Cụ thể gồm: Dự án Khai thác mỏ san lấp Sơn Thành, xã Hợp Minh với tổng diện tích đất 7,40ha; Dự án Khai thác mỏ đất san lấp Đồng Trổ 1, xã Quang Đồng với tổng diện tích đất 9,98ha, Dự án Khai thác mỏ san lấp Sơn Thành, xã Hợp Minh với tổng diện tích đất 7,98ha.

Bà Lục Thị Liên - Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh góp ý về một số điều khoản trong Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.P

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nhất trí với dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm: 1. Dự án Đầu tư khai thác mỏ đất san lấp Sơn Thành với tổng diện tích đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án là 6,1272 ha; Dự án đầu tư khai thác vàng gốc tại khu Tà Sỏi, xã Quỳ Châu với tổng diện tích đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án là 21,2214 ha.

Ông Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An giải trình một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền. Ảnh: T.P



Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của các thành viên tham gia dự họp, kết thúc cuộc thẩm tra, đồng chí Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo các dự thảo nghị quyết tiếp thu các ý kiến đóng góp, để bổ sung, điều chỉnh trước khi trình kỳ họp.