Thời sự Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra nội dung các dự thảo Nghị quyết Chiều 2/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức họp thẩm tra các nội dung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự phiên thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.



Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TL



Tại phiên thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Nghị quyết danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ những nội dung các đại biểu góp ý liên quan đến lĩnh vực của ngành. Ảnh: TL



Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo là Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến các đại biểu bổ sung các căn cứ pháp lý, sửa đổi địa danh hành chính phù hợp với thời điểm hiện tại khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với dự thảo Nghị quyết về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2030, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khẳng định việc lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2030, trình HĐND tỉnh thông qua là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với chiến lược nhà ở quốc gia, đồng thời làm cơ sở cho sự phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo, các đại biểu HĐND tỉnh tham dự phiên thẩm tra. Ảnh: TL



Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo là Sở Xây dựng rà soát căn cứ pháp lý, cập nhật số liệu đảm bảo chính xác, thống nhất hoàn chỉnh nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Cũng tại phiên họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính: Nghị quyết cho ý kiến về việc sửa đổi khoản 1 Điều 2 Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 của UBND tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh góp ý các nội dung dự thảo Nghị quyết. Ảnh: TL



Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2024; Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025.

Các đại biểu tham dự phiên thẩm tra. Ảnh: TL



Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/20/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo là Sở Tài chính tiếp thu ý kiến các đại biểu, rà soát căn cứ pháp lý, tên gọi các dự thảo nghị quyết. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng đã góp ý, đề nghị cơ quan soạn thảo các dự thảo nghị quyết chỉnh sửa các điều khoản, câu chữ, đảm bảo chặt chẽ và đúng thể thức ban hành nghị quyết.

Đại biểu Quế Thị Trâm Ngọc - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại phiên thẩm tra. Ảnh: TL



Thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh việc ban hành nghị quyết nhằm hoàn thiện và đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho các đơn vị, địa phương thực hiện hoạt động hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, hàng năm trích 0,5-1% nguồn thu ngân sách từ lĩnh vực công nghiệp để triển khai chính sách khuyến công. Dự kiến kinh phí hỗ trợ các hoạt động khuyến công khoảng 10 -15 tỷ đồng.

Đồng chí Đậu Thị Minh Loan - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm rõ các nội dung các đại biểu góp ý liên quan đến lĩnh vực tài chính. Ảnh: TL



Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến nội dung báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2025; các báo cáo của UBND tỉnh (lĩnh vực kinh tế - ngân sách); thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.