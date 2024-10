Thời sự Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gặp gỡ thanh thiếu nhi Nghệ An Đây là dịp để đại diện đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia trao đổi trực tiếp với các cấp, các ngành tại một hội nghị có tính chuyên đề, nhóm đối tượng theo kế hoạch làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Chiều 10/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc và gặp gỡ giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Phương Thuý - Bí thư Tỉnh đoàn đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 110 thanh thiếu nhi đại diện cho 1,5 triệu thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dành sự quan tâm đặc biệt

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Ở Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 28 ngày 25/12/2023 về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều luật, đề án, chương trình liên quan đến công tác thanh thiếu nhi.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.



Mới đây nhất, Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2 - năm 2024 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội với sự tham dự của 306 “đại biểu Quốc hội trẻ em” đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ở tỉnh Nghệ An, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chỉ thị, nghị quyết về công tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Bí thư Chi đoàn Báo Nghệ An Võ Thị Thu Giang đặt câu hỏi về định hướng cơ chế, chính sách của tỉnh đối với việc sử dụng, phát huy nguồn nhân lực có năng lực sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng số vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong các cơ quan nhà nước. Ảnh: TL

Thời gian qua, tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đã nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành tựu khá toàn diện về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền trẻ em, được Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao.

Các thiếu nhi tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân rất trăn trở, đó là tình trạng thanh, thiếu nhi ở một số huyện vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp khó khăn trong tiếp cận những dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng; Trẻ em bị bạo lực, bạo hành, xâm hại, tai nạn giao thông, đuối nước, thương tích còn xảy ra.

Nhiều nội dung được thiếu nhi Nghệ An đề xuất tại hội nghị.

Tình trạng bạo lực học đường, các loại thuốc lá thế hệ mới, các chất kích thích, thực phẩm độc hại đã và đang tác động tiêu cực tới sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ em. Công tác đảm bảo "An toàn trên không gian mạng” đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi trong bối cảnh hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, nhiều người đang lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự của người khác, đi ngược với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, làm cho một bộ phận giới trẻ có suy nghĩ sai lệch...

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu, trả lời nội dung về sử dụng nguồn nhân lực, chính sách cho cán bộ làm công tác Đội.

"Chính vì vậy, tại hội nghị này, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh rất mong được tiếp tục lắng nghe các em bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của mình về những vấn đề có liên quan, ảnh hưởng đến các em để các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, ban ngành địa phương nghiên cứu, ban hành các chính sách, pháp luật, giải quyết các vấn đề có liên quan đến trẻ em trong thời gian tới" - đồng chí Thái Thị An Chung cho biết.

Đại biểu Quốc hội trao đổi với đại biểu thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An.

Hội nghị là dịp để các cử tri là đoàn viên, thanh niên, các cháu thiếu nhi tham gia trao đổi trực tiếp với các cấp, các ngành tại một hội nghị có tính chất là một cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhóm đối tượng theo kế hoạch làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và là sự kiện quan trọng cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh đối với công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thanh thiếu nhi.

Thực hiện tốt hơn nữa về công tác thanh niên, trẻ em

Tại hội nghị, các cử tri là thanh thiếu nhi đưa ra những câu hỏi về những vấn đề băn khoăn, mong muốn được các cấp, ngành có phương hướng tháo gỡ, giải quyết, tạo điều kiện để được phát huy sức trẻ đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Đó là vấn đề văn hóa, an toàn trên không gian mạng; biện pháp để ngăn chặn những quảng cáo không lành mạnh, phản cảm ảnh hưởng đến trẻ em; vấn đề áp lực học thêm; đưa dân ca ví, giặm vào trường học; vấn đề bạo lực học đường...

Các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh trao đổi với thanh thiếu nhi tại diễn đàn.

Đồng thời các ý kiến đề xuất tỉnh cần có chính sách, cơ chế đối với việc sử dụng, phát huy các nhân lực có năng lực sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng số vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong các cơ quan nhà nước hiện nay; vấn đề hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn; quản lý người lao động ở nước ngoài để tránh tình trạng bị lừa đảo và bảo vệ lao động Việt Nam ở nước ngoài; khó khăn về sân chơi và thiết chế thể thao,...

Một số ý kiến của thanh thiếu nhi bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành cần có cơ chế, chính sách thay đổi, cải thiện tốt hơn cho môi trường học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, khởi nghiệp của giới trẻ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thanh thiếu nhi Nghệ An.

Các ý kiến đề xuất của các thanh thiếu nhi đã được các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành lắng nghe, trao đổi và giải đáp những thắc mắc cụ thể của các bạn thanh thiếu nhi và đề ra phương hướng, cách giải quyết trong thời gian tới. Các Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh cũng tổng hợp những nội dung cấp thiết đề xuất các cấp, ngành xem xét, giải quyết.