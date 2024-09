Xã hội Hơn 3.500 cơ hội việc làm cho thanh niên Nghệ An tại Ngày hội việc làm 2024 Hơn 1.300 bạn trẻ Nghệ An đã tham gia chương trình Ngày hội việc làm cho thanh niên năm 2024 diễn ra vào sáng 28/9, tại Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An. Chương trình mở ra hơn 3.500 cơ hội việc làm với đa dạng ngành nghề, lĩnh vực.

Chương trình do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức với sự tham dự của các đồng chí: Lê Hồng Nhung - Phó Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Nguyễn Thanh Hảo - Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương và bà Trần Thị Vân Anh - Trợ lý dự án Tổ chức Di cư Quốc tế IOM.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hoá xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh; Thường trực Tỉnh đoàn; Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; Sở Lao động - TB&XH; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên tại chương trình khai mạc ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngày hội việc làm cho thanh niên năm 2024 nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường kỹ năng và cơ hội việc làm cho thanh niên góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế an toàn giai đoạn 2023 - 2025” do Phái đoàn Di cư Quốc tế phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Nghệ An.

Đại diện Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Thường trực Tỉnh đoàn, Hội đồng nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh trao cờ lưu niệm tới các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng chương trình ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngày hội việc làm cho thanh niên năm 2024 đã quy tụ các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại 30 gian hàng, với hơn 3.500 vị trí việc làm. Trong đó có 500 vị trí việc làm, du học và dạy nghề cần trình độ đại học, cao đẳng; gần 2500 vị trí việc làm đối với lao động phổ thông. Trên 500 chỉ tiêu tuyển dụng với các vị trí như kỹ sư kỹ thuật công nghệ - an toàn, kỹ sư dây chuyền tự động hóa, kỹ sư xây dựng công trình,

Đối với loại hình lao động phổ thông có các ngành gồm: công nhân ngành dệt, may mặc; công nhân các ngành kỹ thuật; nhân viên bán hàng; chuyên viên kinh doanh; thợ cơ khí; thợ xây dựng; thợ điện; dịch vụ viễn thông, dịch vụ du lịch...

Đại diện Ban Tổ chức trao 20 suất quà cho các đoàn viên, thanh niên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thuý - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, bình quân mỗi năm, Nghệ An có khoảng 60.000 - 70.000 lao động có nhu cầu giải quyết việc làm.

Lực lượng này gồm người đến tuổi lao động; quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; học sinh tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra trường, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài về nước...

Các bạn trẻ hào hứng quét mã QR để tìm hiểu cơ hội việc làm tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tham gia ngày hội còn có lực lượng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Toàn tỉnh hiện có hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên, chiếm gần 25% dân số, tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên có việc làm và việc làm ổn định chỉ chiếm khoảng 60%.

Từ thực tế đó, Ngày hội việc làm ngày càng có nhiều ý nghĩa. Đây là tiền đề thúc đẩy chất lượng nguồn nhân lực và kết nối việc làm tại Nghệ An nói riêng và thị trường lao động nói chung.

Tại chương trình, các doanh nghiệp đã thông tin đến các bạn đoàn viên, thanh niên những kiến thức cần thiết về nắm bắt trực tiếp các thông tin, cơ hội việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề, năng lực bản thân, được tư vấn giải đáp thông tin, hướng dẫn viết hồ sơ.

Ngày hội cũng tổ chức các gian hàng trò chơi tìm hiểu kiến thức liên quan đến di cư quốc tế và tìm kiếm việc làm an toàn với những phần quà cực kỳ hấp dẫn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt tại Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An.

Đại diện các tổ chức, đơn vị đồng hành cùng chương trình trực tiếp tìm hiểu các thông tin về vị trí việc làm. Ảnh: Thanh Quỳnh