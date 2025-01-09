Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An nỗ lực làm tốt trách nhiệm cơ quan dân cử, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển Trong bối cảnh yêu cầu quản trị địa phương ngày càng cao, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An đã trở thành “kênh dẫn” của tiếng nói nhân dân, đồng hành cùng chính quyền tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng Sở Xây dựng kiểm tra tuyến đường ven biển, đoạn qua huyện Diễn Châu (cũ). Ảnh: Mai Hoa

Lựa chọn trúng vấn đề, bám sát thực tiễn của tỉnh

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng, thể hiện vai trò, vị thế và năng lực của cơ quan dân cử. Ở Nghệ An, hoạt động này được HĐND tỉnh triển khai đồng bộ trên 3 phương diện: Chất vấn tại các kỳ họp; Tổ chức phiên giải trình của Thường trực; Giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND cùng các ban.

Theo đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Mỗi cuộc giám sát là cơ hội để lắng nghe nhân dân, đồng hành cùng cơ quan quản lý Nhà nước tìm nguyên nhân và tháo gỡ “điểm nghẽn”. Do đó, nội dung giám sát luôn tập trung vào những vấn đề gây băn khoăn, bức xúc trong dư luận hoặc còn ách tắc trong quản lý, điều hành.

“ Mỗi cuộc giám sát là cơ hội để lắng nghe nhân dân, đồng hành cùng cơ quan quản lý Nhà nước tìm nguyên nhân và tháo gỡ “điểm nghẽn”. Đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công tại xã Con Cuông. Ảnh: Mai Hoa

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, các nội dung giám sát của HĐND tỉnh đều nhận được sự đồng thuận cao của cử tri, nhân dân và cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhiều vấn đề “nóng” được đưa lên “bàn nghị sự”, như: Dự án treo, dự án chậm tiến độ; quản lý khoáng sản; giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; cấp Giấy CNQSD đất; giao đất, giao rừng; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quản lý y tế tư nhân; an toàn vệ sinh thực phẩm; đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nhân lực; quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp; phòng, chống bạo lực học đường…

Đáng chú ý, HĐND tỉnh không “né” vấn đề khó, mà chủ động vào cuộc, tạo sức lan tỏa và thúc đẩy giải quyết.

Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư công, quản lý đất đai và khoáng sản được HĐND tỉnh quan tâm giám sát. Trong ảnh: Đầu tư nhà điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu; Thu hồi đất thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại xã Hưng Nguyên; Khu vực khai thác khoáng sản tại xã Quỳ Hợp. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với chọn đúng, trúng vấn đề, HĐND tỉnh đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả giám sát bằng cách tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe thông tin “đa chiều”, nhất là “tiếng lòng” của người dân.

Ngoài giám sát chuyên đề trực tiếp tại địa phương, các phiên giải trình và chất vấn đều được chuẩn bị kỹ qua khảo sát, thu thập ý kiến nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Muốn vấn đề đưa ra “nghị sự” thuyết phục, HĐND tỉnh phải nắm chắc thực trạng, chỉ rõ tồn tại, nguyên nhân khách quan - chủ quan, và xác định rõ trách nhiệm từng ngành, địa phương, đơn vị. Chỉ khi đó, hoạt động giám sát mới thực sự hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh trao đổi về chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Giám sát đến cùng, đồng hành cùng quản lý

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nhấn mạnh thêm: Mục tiêu của giám sát không chỉ để phát hiện tồn tại, mà quan trọng là cùng cơ quan quản lý tìm nguyên nhân và giải pháp. Đây chính là sự đồng hành, hỗ trợ của HĐND tỉnh đối với nhân dân và cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển, đảm bảo chính sách đi vào cuộc sống hiệu quả hơn.

“ Mục tiêu của giám sát không chỉ để phát hiện tồn tại, mà quan trọng là cùng cơ quan quản lý tìm nguyên nhân và giải pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc, "điểm nghẽn". Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

Đoàn công tác của HĐND tỉnh khảo sát dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai tại xã Mường Xén. Ảnh: Mai Hoa

Sau mỗi nội dung, hoạt động giám sát, kết luận được ban hành kịp thời, kiến nghị rõ ràng, xác định trách nhiệm từng cơ quan, cá nhân để làm cơ sở cho các cấp, các ngành dễ theo dõi, dễ thực hiện và về phía HĐND tỉnh cũng dễ giám sát, đôn đốc việc thực hiện từng cơ quan liên quan. Để đảm bảo các nội dung HĐND tỉnh chỉ ra được thực hiện nghiêm túc từ các cấp, các ngành; Thường trực HĐND tỉnh ban hành cơ chế báo cáo đối với UBND tỉnh 6 tháng/lần, hoặc phiên chất vấn, giải trình sau, các ngành được chất vấn trước đó phải báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được HĐND, Thường trực HĐND tỉnh kết luận trước đó, tạo áp lực để các đơn vị khắc phục hạn chế. Việc báo cáo này được tiến hành liên tục cho đến khi các tồn tại, bất cập được chỉ ra tại thời điểm giám sát và kể cả các tồn tại mới phát sinh được giải quyết xong.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Với tinh thần quyết liệt “đeo bám” đó, các vấn đề được HĐND tỉnh giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay đều tạo được chuyển biến tích cực. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết: Từ giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành trong cấp Giấy CNQSD đất lần đầu tồn đọng cho người dân. Dù hầu hết các tồn đọng đều rơi vào các trường hợp khó, như vướng mắc do quy định luật hiện hành, do không có giấy tờ, cấp đất trái thẩm quyền, chồng lấn, sai quy hoạch…; tuy nhiên, nhờ sự tập trung vào cuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành, sau gần 4 năm, toàn tỉnh đã tháo gỡ, cấp 17.181 Giấy CNQSD đất cho người dân.

Triển khai thực hiện Kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh,sau gần 4 năm, toàn tỉnh đã tháo gỡ, cấp 17.181 GCNQSD đất cho người dân.

Từ thực tiễn ở cơ sở, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Hợp - đồng chí Dương Hoàng Vũ cho biết: Sau giám sát của HĐND tỉnh về quản lý khoáng sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 20 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, đã tạo sự “cộng hưởng”, “sức nặng” để các cấp, ngành tăng cường quản lý trong hoạt động khoáng sản và chuyển biến thực sự...

Dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (cơ sở 2) được HĐND tỉnh quan tâm đưa vào chương trình giám sát. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều vấn đề xã hội cũng từng bước được tăng cường triển khai và tháo gỡ; như: Phòng, chống đuối nước cho trẻ; tăng cường kiểm tra, giám sát về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp.

Cùng với đó là: Xử lý, thu hồi dự án treo, dự án chậm tiến độ; đẩy nhanh một số công trình trọng điểm, như Dự án Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Dự án Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di sản Dân ca ví, giặm; quy hoạch và nâng cao chất lượng các trường nghề; tháo gỡ được một số vướng mắc để cấp đất sản xuất cho đồng bào miền núi...

Đoàn công tác HĐND tỉnh giám sát việc đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa

Trước yêu cầu phát triển mới cùng với thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An đòi hòi phải tiếp tục đổi mới.

Vấn đề này, theo trao đổi của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi: Cần tăng cường gắn kết giữa HĐND tỉnh với cấp xã trong giám sát thực thi các chương trình kinh tế - xã hội, bám sát thực tiễn để kịp thời tiếp nhận, xử lý vấn đề từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát; tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp; gắn giám sát với trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý.

Một vấn đề nữa cần quan tâm, tới đây, trong kỳ bầu cử đại biểu HĐND 2 cấp, ngoài cơ cấu, phải lựa chọn những người có trí tuệ, có tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng và thấu hiểu đời sống của người dân để nỗ lực hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu dân cử.