Thời sự Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị rà soát, đảm bảo các khoản thu đầu năm học mới đúng quy định Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 8 của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng với các xã, phường trên địa bàn tỉnh rà soát, đảm bảo các khoản thu đầu năm học theo đúng quy định.

Quang cảnh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 29/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2025 để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Thái Thị An Chung – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các ban trong tháng 8/2025. Ảnh: Mai Hoa

Dự kiến thông qua 6 nghị quyết tại kỳ họp thứ 32

Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào chiều 5/9 tới.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 6 nghị quyết quan trọng để đảm bảo sự điều hành linh hoạt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Nghệ An Chu Đức Thái đề xuất Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo việc thu các khoản đầu năm học mới. Ảnh: Mai Hoa

6 dự thảo nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 32: Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết quy định về mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết về giao biên chế công chức cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An Phạm Thành Chung phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Hiện nay, các dự thảo nghị quyết đã được Thường trực và các ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra; trên cơ sở đó đang được UBND chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh cũng tiến hành thảo luận và thông qua Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021- 2025.

Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Viết Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Thường trực HĐND tỉnh cũng dành thời gian đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực và các ban HĐND tháng 8 và xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2025.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được Thường trực và các ban thực hiện trong tháng 8 là tập trung xử lý một số nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp, gồm điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch tài chính và ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028; phương án phân bổ nguồn ngân sách địa phương để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3; việc bổ sung biên chế công chức năm 2025 cho một số đơn vị.

Phó trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Nghệ An Lục Thị Liên tham gia ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tiến hành phân công theo dõi hoạt động của HĐND cấp xã các xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành Nghị quyết chỉ định bổ sung đại biểu HĐND một số xã, phường trên địa bàn tỉnh…

Rà soát đảm bảo các khoản thu đúng quy định vào đầu năm học mới

Trên cơ ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất cao việc thành lập đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề quan tâm. Trong đó, quá trình giám sát cần đánh giá những kết quả đạt được, cũng như khó khăn, vướng mắc; đặc biệt là phải xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa



Mặt khác, thông qua hoạt động giám sát đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác chỉ đạo quản lý, triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Yêu cầu hoạt động giám sát phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả. Các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị và thực hiện đầy đủ nội dung, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của đoàn giám sát. Thực hiện đúng nội dung, tiến độ giám sát theo Kế hoạch bảo đảm khoa học, linh hoạt và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2025, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tập trung tổ chức kỳ họp thứ 32 có chất lượng và đưa các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đi vào cuộc sống; triển khai nhiệm vụ giám sát, khảo sát theo kế hoạch; tiếp tục chỉ đạo theo dõi việc tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử; tham dự phiên tiếp công dân thường kỳ của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với đó là tăng cường việc theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trả lời kiến nghị của cử tri; tiếp nhận và rà soát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến. Đồng thời quan tâm hướng dẫn, xử lý các nội dung liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy và hướng dẫn hoạt động của HĐND xã, phường trên địa bàn tỉnh; theo dõi hoạt động của HĐND các xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công; theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tích cực tham gia góp ý vào dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.

Liên quan đến các ý kiến thảo luận, đề xuất tại phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng với các xã, phường trên địa bàn tỉnh rà soát và thực hiện việc thu các khoản đầu năm học theo đúng quy định; đồng thời cần đảm bảo chặt chẽ và chỉ phê duyệt các công trình thật sự cần thiết được sử dụng nguồn xã hội hoá.

Cùng với đó, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chuyển diện tích đất Trường mầm non Lê Mao cũ phục vụ mở rộng khuôn viên Trường Tiểu học Lê Mao, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.