Thời sự Hội thảo khoa học về xây dựng tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Nghệ An trong giai đoạn mới Sáng 29/8, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "80 năm xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - thực tiễn và một số vấn đề đặt ra trong tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả ở Nghệ An trong giai đoạn mới".

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Dự hội thảo có các đồng chí: Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê



Nền tảng vững chắc cho công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập

Năm 2025 là một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu tròn 80 năm kể từ ngày thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: TL



Trải qua nhiều chặng đường Cách mạng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay không ngừng được kiện toàn theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch và vì nhân dân phục vụ. Quá trình đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam; tính ưu việt của chế độ chính trị; đồng thời là minh chứng sống động cho sự phát triển lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - một mô hình nhà nước hiện đại, phù hợp với đặc điểm dân tộc và thời đại.

Đồng chí Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TL



Trong dòng lịch sử xây dựng và đổi mới Nhà nước, Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - hiện lên với vị trí đặc biệt, vừa là chiếc nôi hun đúc truyền thống cách mạng, vừa là không gian thực nghiệm sinh động chính quyền địa phương hai cấp. Bước vào giai đoạn mới, Nghệ An đang đối diện những cơ hội phát triển và thách thức không nhỏ: yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị công và xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: TL



Thời gian qua, Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Bộ máy chính quyền các cấp từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính có chuyển biến rõ rệt, chỉ số PAR Index, chỉ số hài lòng SIPAS ngày càng được cải thiện.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TL



Nghệ An đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Những kết quả ấy phản ánh nỗ lực to lớn của hệ thống chính trị địa phương trong nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.



TS Lê Ngự Bình - Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức Nhà nước và Lao động - Bộ Nội vụ tham luận tại thảo. Ảnh: TL



Tuy nhiên, thực tiễn cũng chỉ ra rằng Nghệ An đang phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, vướng mắc, vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ, nhất là trong tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại 130 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Đối với Nghệ An, xây dựng chính quyền địa phương hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả không chỉ là yêu cầu khách quan của phát triển, mà còn là lời cam kết chính trị sâu sắc với nhân dân. Chính quyền cơ sở ngày càng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn sẽ là nền tảng vững chắc để Nghệ An khơi dậy khát vọng vươn lên, trở thành tỉnh khá của cả nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp tham luận tại hội thảo. Ảnh: TL



Gợi mở nhiều vấn đề có giá trị khoa học và định hướng chính sách

Hội thảo là dịp để nhìn nhận lại một cách hệ thống, toàn diện và khoa học quá trình xây dựng Nhà nước Việt Nam trong 80 năm qua, qua đó phân tích, luận giải, làm rõ những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương ở Nghệ An theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đại diện học sinh, sinh viên tham dự hội thảo. Ảnh: TL



Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những nhận thức mới, luận cứ khoa học, và đặc biệt là kinh nghiệm thực tiễn để làm sâu sắc thêm các nội dung: Khái quát, làm rõ một số giá trị lý luận và thực tiễn từ 80 năm xây dựng và phát triển của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng chính quyền địa phương ở Nghệ An nhất là trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, phân quyền, phân cấp, chuyển đổi số, dân chủ ở cơ sở; đúc kết một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham chiếu và vận dụng đối với việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương trong bối cảnh mới,...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mai Thương tham luận tại hội thảo. Ảnh: TL



Ý kiến các kiến nghị và đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức, vận hành chính quyền địa phương ở Nghệ An, trong đó tập trung vào kiến nghị, giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương; cơ chế phân cấp, phân quyền; ứng dụng công nghệ số trong quản lý; năng lực, phẩm chất, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức; phương thức kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực thi công vụ; tạo nền tảng vững chắc thực hiện mô hình chính quyền hiện đại, liêm chính, minh bạch, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đại diện các phường, xã tham luận tại hội thảo. Ảnh: TL:

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá rất cao những đóng góp khoa học và trách nhiệm chính trị của các quý vị đại biểu, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Theo đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, các báo cáo tham luận có nội dung phong phú, sinh động, hàm lượng khoa học cao, cách tiếp cận vấn đề đa chiều, đã làm sáng tỏ nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn, đáp ứng mục tiêu chung của Hội thảo, nhấn mạnh vào những vấn đề cốt lõi trong quá trình xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực tiễn tổ chức, vận hành chính quyền địa phương ở Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: TL



Hội thảo đã tập trung phân tích sâu sắc thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Nghệ An, qua đó cho thấy bức tranh nhiều gam màu tươi sáng, tích cực, phản ánh nỗ lực đổi mới mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, các tham luận cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập; kiến nghị hoàn thiện thể chế và chính sách,... Đây là những vấn đề đòi hỏi phải tiếp tục được nghiên cứu, tổng kết và có giải pháp khắc phục căn bản.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TL



"Kết quả Hội thảo là tổng hợp các bài viết nghiên cứu khoa học dày công, nghiêm túc, thực sự có giá trị, bổ ích, thiết thực; gợi mở nhiều vấn đề có giá trị khoa học và định hướng chính sách phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức xây dựng chính quyền địa phương hiện nay và trong thời gian tới.

Những kết quả này không chỉ có giá trị trước mắt, mà còn góp phần định hình tầm nhìn chiến lược lâu dài, tạo nền tảng cho Nghệ An vươn lên trở thành tỉnh khá của cả nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"- đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.