Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long: Các cấp, ngành chủ động giám sát, kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả Phát biểu tại cuộc làm việc với Tổ Công tác liên ngành giám sát, hỗ trợ triển khai Kế hoạch số 02, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác đề nghị các thành viên chủ động giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 8/8, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành của tỉnh chủ trì cuộc họp với Tổ Công tác liên ngành giám sát, hỗ trợ triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Trọng Phú báo cáo kết quả hoạt động của Tổ công tác. Ảnh: Mai Hoa

Tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến đạt 72,35%

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; UBND tỉnh đã thành lập Tổ Công tác liên ngành giám sát, hỗ trợ triển khai Kế hoạch số 02, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể từng lĩnh vực, địa bàn để sâu sát chỉ đạo và kịp thời nắm bắt, đề xuất, kiến nghị tỉnh tháo gỡ các bất cập, vướng mắc, khó khăn.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mai Thương nêu giải pháp về nâng cao chất lượng cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được đẩy nhanh và ngày càng hiệu quả. Theo dõi hệ thống giám sát tại địa chỉ https://nq57.vn, tỉnh Nghệ An được giao 23 nhiệm vụ cấp tỉnh, có 14 nhiệm vụ đã hoàn thành và 9 nhiệm vụ đang còn thời hạn thực hiện.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trao đổi việc hỗ trợ các địa phương giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Ảnh: Mai Hoa

Tỉnh Nghệ An cũng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp tăng tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến. Tính đến 16 giờ ngày 6/8/2025, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 72,35%, tăng 5 bậc so với thời điểm ngày 22/07/2025.

Phó trưởng Phòng PC06, Công an tỉnh Nguyễn Công Dung nêu một số khó khăn tại cơ sở thông qua hoạt động giám sát theo sự phân công của Tổ công tác. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, các thành viên tổ công tác đã phản ánh nhiều bất cập, vướng mắc, khó khăn nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh và cấp xã. Đặc biệt, trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của một số xã, phường còn thiếu cơ sở vật chất, phòng làm việc chật hẹp, thiếu máy tính làm việc cho cán bộ, công chức, năng lực chuyên môn và công nghệ thông tin của một số công chức còn hạn chế.

Cùng với đó là hạ tầng công nghệ thông tin và khả năng tiếp cận sử dụng dịch vụ công của một số người dân hạn chế; việc sử dụng một số phần mềm dùng chung gây tắc nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến toàn tỉnh còn thấp.

Tập trung rà soát, kiến nghị giải quyết các khó khăn

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành của tỉnh đề nghị các thành viên tổ công tác trên cơ sở lĩnh vực, địa bàn được phân công cần tăng cường giám sát, hỗ trợ các địa phương giải quyết các khó khăn trong phạm vi, điều kiện của mình; đồng thời, kịp thời phát hiện các bất cập, vướng mắc, khó khăn kiến nghị UBND tỉnh cũng như các xã, phường tháo gỡ.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành của tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa



Liên quan đến các khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định: Trách nhiệm của Tổ Công tác sẽ kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất Trung tâm Phục vụ hành chính công đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân; nghiên cứu, bố trí cán bộ, công chức có năng lực thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; tăng cường hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường cán bộ về cơ sở tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực đất đai, đảm bảo chính quyền cơ sở vận hành 2 cấp thực sự thông suốt, hiệu quả.