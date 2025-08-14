Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đảm bảo chính quyền 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả Chiều 14/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sau 1 tháng triển khai thực hiện và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sau 1 tháng triển khai thực hiện và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các Sở, ban, ngành. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 130 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Vận hành đảm bảo thông suốt, không gián đoạn

Sau 1 tháng triển khai thực hiện và vận hành các tổ chức trong hệ thống chính trị chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đi vào vận hành đảm bảo thông suốt, không gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân.

Các xã, phường của tỉnh phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; khắc phục các khó khăn trước mắt về bố trí đội ngũ cán bộ, trụ sở, điều kiện làm việc, nhất là việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tâm Hành chính công cấp xã được triển khai đồng bộ, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được người dân đánh giá cao, hầu hết hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn.

Công tác tuyên truyền được các địa phương quan tâm thực hiện tốt tạo sự thống nhất về nhận thức đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sau 01 tháng triển khai thực hiện và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ các xã tháo gỡ, khắc phục các khó khăn, vướng mắc.

Tuy nhiên, do khối lượng công việc tăng đột biến, điều kiện về con người, vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, thời gian thực hiện gấp rút đã gây nhiều khó khăn, áp lực lớn lên cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại một số xã đang thiếu biên chế cục bộ, tập trung chủ yếu tại các xã miền núi; một số xã chưa bố trí đủ các vị trí lãnh đạo, quản lý; tại một số lĩnh vực đang thiếu cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù hợp.

Các trụ sở hành chính tại nhiều xã đang phải làm việc tạm thời ở nhiều địa điểm rải rác, gây bất tiện cho người dân đến liên hệ và làm giảm hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các xã miền núi đang gặp nhiều khó khăn do đường truyền Internet yếu, thiếu các trang thiết bị hiện đại gây ảnh hưởng đến việc xử lý văn bản điện tử, kết nối cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công toàn trình và một phần.

Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của Trung ương sau một thời gian vận hành đã tồn tại nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi, trả lời kiến nghị của các địa phương. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã, phường đã báo cáo kết quả sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề nghị bổ sung thêm công chức vì số lượng thủ tục hành chính lớn và nhiệm vụ nhiều; hướng dẫn triển khai tiếp nhận, thực hiện các dự án đầu tư; tăng cường công tác tập huấn theo hướng cầm tay chỉ việc.

Các xã cũng đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương nâng cấp cổng dịch vụ công trực tuyến để tiếp nhận và xử lý kịp thời thủ tục hành chính; tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng kế hoạch sử dụng đất và phân cấp, phân quyền trong quản lý xây dựng; bố trí kinh phí cho xã đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ...

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng trao đổi, trả lời kiến nghị của các địa phương. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, trả lời kiến nghị của các địa phương và khẳng định sẽ luôn đồng hành để hỗ trợ, tích cực tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để hoạt động của các xã thông suốt, thuận lợi, hiệu quả.

Chủ động giải quyết những khó khăn trong thẩm quyền

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đánh giá cao những kết quả, ghi nhận UBND tỉnh và các sở, ngành, xã, phường đã tích cực triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ban đầu được vận hành cơ bản thông suốt, ổn định.

Đặc biệt, trong hơn 1 tháng qua, các xã, phường vừa phải vận hành mô hình mới, vừa phải tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ. Chính quyền nhiều xã miền Tây đã thể hiện được vai trò chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân, thực hiện đúng tinh thần chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chia sẻ với các xã, phường những khó khăn, vướng mắc, Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng, đây là điều tất yếu khi vận hành một mô hình mới; đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, xã phường tập trung từng bước giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền, kiến nghị giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền để đảm bảo chính quyền 2 cấp thực sự thông suốt, hiệu quả, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để ảnh hưởng gián đoạn công việc, ảnh hưởng việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ, các chức danh thuộc khối Đảng, chính quyền còn thiếu.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tăng cường cán bộ cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã theo nguyên tắc mỗi sở, ngành lập danh sách 5%; sắp xếp điều chuyển giữa các xã, phường nơi thừa, nơi thiếu để cố gắng đảm bảo số lượng cơ cấu công chức; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công.

Ngoài ra, chủ động tiếp tục nghiên cứu, cập nhật kịp thời các quy định mới; nghiêm túc thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương; rà soát các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách để báo cáo điều chỉnh phù hợp; phân cấp, phân quyền cho các xã trên cơ sở điều kiện thực hiện, năng lực đáp ứng của các xã, phường. Đặc biệt, chú trọng triển khai công tác quản lý nhà nước ở cấp xã.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ xã, phường theo tinh thần cầm tay chỉ việc để giải quyết những vấn đề phát sinh; tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính một cách hiệu quả, thông suốt trên tinh thần tiếp tục rà soát, nâng cấp Trung tâm Hành chính công.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, nhất là bố trí trụ sở, tài sản công hợp lý, không để thất thoát, lãng phí, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Tiếp tục quan tâm công tác tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm lý vững vàng, vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên; giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng công khai, minh bạch, không để phát sinh khiếu kiện.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu các sở, ngành, xã, phường tích cực, chủ động khắc phục khó khăn trước mắt; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các vấn đề phát sinh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung cao độ trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; bảo đảm kịp thời, không để bỏ sót, chậm trễ, khoảng trống, gián đoạn trong thực hiện các nhiệm vụ, không đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, kiện toàn các vị trí, chức danh còn thiếu; uỷ quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã; xử lý các vấn đề sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản, tài chính; bảo đảm vận hành, nâng cấp hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, chuyển đổi số liên thông đồng bộ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng, động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc và sinh hoạt để yên tâm công tác.

Chủ động rà soát, đánh giá tình hình số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tổng hợp nhu cầu giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; đề xuất nhu cầu tại địa phương để đảm bảo hoạt động tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 130 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đề nghị Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội; chủ động lập kế hoạch để triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ cấp xã và nhiệm vụ thường xuyên theo thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND xã phải nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành, của các cơ quan cấp tỉnh để thực hiện bảo đảm đúng quy định.