Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị tập trung khắc phục nhanh hậu quả do bão số 5 gây ra Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị tập trung khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra, nhất là hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng về nhà cửa. Đặc biệt, cần phải khắc phục nhanh thiệt hại tại các cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống giao thông, lưới điện, thông tin liên lạc.

Chiều 27/8, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức họp nghe và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Thường trực Tỉnh uỷ nghe tổng hợp báo chí và tình hình dư luận xã hội thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An ước tính thiệt hại do bão số 5 khoảng 1.421 tỷ đồng

Thường trực Tỉnh uỷ đã nghe báo cáo tổng hợp báo chí và tình hình dư luận xã hội thời gian qua và báo cáo tình hình chỉ đạo ứng phó, khắc phục bão số 5.

Trên cơ sở dự báo và chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã chủ động, quyết liệt, kịp thời ban hành các văn bản, công điện chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão số 5.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Phạm Ngọc Cảnh báo cáo tổng hợp báo chí và tình hình dư luận xã hội thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại các địa phương, công trình, khu vực xung yếu. Công tác tuyên truyền được triển khai nhanh chóng, kịp thời, sâu rộng.

Cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng đã tổ chức sơ tán người dân tại các vùng xung yếu, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn, qua đó giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân; tổ chức chằng chống tàu thuyền, chằng chống nhà cửa; khơi thông dòng chảy, hạn chế ngập lụt.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt báo cáo tình hình chỉ đạo ứng phó, khắc phục bão số 5. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị với phương châm "4 tại chỗ" được các ngành, đơn vị, địa phương quan tâm. Công tác cứu trợ, hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng sau mưa bão đi qua được chính quyền địa phương triển khai kịp thời, góp phần sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau bão.

Mặc dù đã chủ động, quyết liệt, triển khai đồng bộ các phương án, song đây là cơn bão mạnh, ảnh hưởng diện rộng nên đã gây thiệt hại rất lớn cho tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh, tính đến 10h ngày 27/8, trên địa bàn tỉnh có 2 người bị thương do bão; 5.149 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 776 nhà bị ngập nước; 892 hộ phải di dời khẩn cấp; 113 điểm trường bị thiệt hại theo nhiều mức; 13 cơ sở y tế hư hỏng, tốc mái.

Bên cạnh đó, hơn 52.000 ha diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại; 100m đê cấp IV bị sạt lở; hơn 1.000 ha nuôi trồng thuỷ sản, hải sản bị thiệt hại; 2.235m đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở; 7 cầu bị hư hỏng; 1.885 cột điện bị đổ, gãy; 14 trụ sở cơ quan hư hỏng, tốc mái. Nghệ An ước tính thiệt hại do bão số 5 khoảng 1.421 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cấp ủy, chính quyền cấp xã, các lực lượng trong công tác ứng phó bão số 5; đồng thời tích cực tổ chức khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đề nghị rút kinh nghiệm trong việc cắt tỉa cây xanh trước bão, vận hành các trạm bơm để chống ngập.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho ý kiến về vấn đề tuyển dụng giáo viên, khen thưởng học sinh giỏi tại các kỳ thi, cấp đổi thẻ đảng viên. Đồng chí cũng đề nghị đánh giá lại công tác chuẩn bị phương châm "4 tại chỗ" tại các địa phương và người dân còn chưa chủ động trong công tác ứng phó với hậu quả do bão số 5 gây ra...

Tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 5

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu trong thời gian tới tập trung tuyên truyền khắc phục hậu quả cơn bão số 5; các hoạt động tổ chức đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền hoạt động chính quyền 2 cấp để người dân nhận thức và hiểu đúng mục đích là nâng cao chất lượng phục vụ người dân tốt hơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền mạnh mẽ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Căn cứ tình hình thực tế, tỉnh Nghệ An thống nhất không tổ chức bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9.

Cùng đó, tuyên truyền đảm bảo các điều kiện tổ chức năm học mới trước ngày khai giảng; thực hiện công tác tuyển dụng giáo viên theo đúng quy định, phù hợp.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh diễn biến phức tạp của bão số 5 và đánh giá, công tác chỉ đạo đã được thực hiện chủ động, quyết liệt, kịp thời; đặc biệt chủ động sơ tán người dân tại các vùng ven biển, vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Các biện pháp ứng phó nhanh, hiệu quả, kịp thời. Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, góp phần giúp người dân có nhận thức tốt về mức độ nguy hiểm của bão để chủ động ứng phó. Từ đó, mức độ thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra cho Nghệ An không lớn, đặc biệt không có thiệt hại về con người.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi bão đã đi qua, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung lưu ý một số vấn đề. Trong đó, việc triển khai phương châm "4 tại chỗ" trong ứng phó với thiên tai tại một số địa bàn có những hạn chế, đặc biệt một số địa bàn còn thiếu linh hoạt trong triển khai chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

Công tác báo cáo việc rà soát, xây dựng phương án sơ tán người dân đi tránh trú bão chưa sát thực tế; việc chủ động triển khai những công việc trước khi bão vào cần rút kinh nghiệm; việc báo cáo thiệt hại của các xã, phường chưa kịp thời.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị các đồng chí lãnh đạo quan tâm chỉ đạo các địa bàn, nhất là khu vực miền núi có nguy cơ lũ, ngập nước, sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tập trung khắc phục hậu quả do bão gây ra, nhất là hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng về nhà cửa. Đặc biệt, cần phải khắc phục nhanh thiệt hại tại các cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống giao thông, lưới điện, thông tin liên lạc.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Ngoài ra, trên cơ sở thiệt hại của các xã, phường, cần hướng dẫn địa phương báo cáo kịp thời; quan tâm bố trí kinh phí trong và ngoài ngân sách để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, đặc biệt là địa bàn khó khăn.

"Mặc dù bão đã qua, mưa đã ngớt, nước đã xuống nhưng tinh thần chung là không lơ là, chủ quan, phải chủ động ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả", Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.