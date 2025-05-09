Thời sự Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông nhận Huân chương Độc lập hạng Ba Chiều 5/9, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII long trọng tổ chức Lễ trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng đồng chí Nguyễn Văn Thông - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng đồng chí Nguyễn Văn Thông - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Tại Quyết định số 406/QĐ-CTN, ngày 1/4/2025, Chủ tịch nước Lương Cường tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Văn Thông - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí trang trọng, thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Ba đến đồng chí Nguyễn Văn Thông. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã chúc mừng, tri ân những đóng góp của đồng chí đối với Đảng bộ và tỉnh nhà.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh chúc mừng, tri ân những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Thông đối với Đảng bộ và tỉnh nhà. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông sinh ngày 2/9/1963; quê quán xã Nam Cát, huyện Nam Đàn (cũ), nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Đồng chí được đào tạo bài bản tại Liên Xô (cũ), có quá trình rèn luyện, cống hiến lâu dài qua nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó gắn bó nhiều nhất với lĩnh vực nội chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đã có 37 năm công tác, 35 năm tuổi Đảng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 5 khóa (hơn 23 năm), 3 khóa tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gần 11 năm); hơn 8 năm là Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/10/2024.