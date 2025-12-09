Thời sự Trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 56 Sáng 12/9 (nhằm ngày 21/7 năm Ất Tỵ), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Kim Liên, lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2025) nhân ngày giỗ lần thứ 56 được tổ chức trang trọng.

Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Lễ giỗ lần thứ 56. Ảnh: Phạm Bằng

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu dự lễ dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Cách đây 56 năm, vào 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 (nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Bác Hồ kính yêu đã đi về cõi vĩnh hằng. Dân tộc Việt Nam mất đi người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, suốt đời đấu tranh không biết mệt mỏi cho phong trào cách mạng.

Người ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân và bạn bè trên toàn thế giới. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam vẫn luôn nhớ Bác vô cùng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Kim Liên trình bày diễn văn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 56 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp vô cùng đặc biệt để tưởng nhớ Người, ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của Bác đối với đất nước, quê hương; đồng thời cũng là dịp để tiếp tục nhắc nhở mỗi người thực hiện tốt hơn nữa Di chúc thiêng liêng của Bác.

79 mùa xuân của cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương những tình cảm thiêng liêng và sâu nặng. Ngày 21/7/1969, Bác đã gửi thư cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Trong thư, Người căn dặn: Đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An dâng lễ, dâng hương tưởng niệm tại nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương, xã Kim Liên, đại biểu các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, Hà và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã thành kính tiến cỗ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm lần thứ 56 ngày Bác đi xa cũng là dịp để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về trách nhiệm, những việc cần phải làm, cố gắng và quyết tâm thực hiện thật tốt những tâm nguyện của Bác với quê hương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng lễ, dâng hương tưởng niệm tại nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khó, nhiều hy sinh, Người luôn dành toàn bộ tâm trí, sức khỏe cho sự nghiệp cách mạng; nhưng dù ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào, quê hương Nghệ An vẫn luôn tha thiết, canh cánh và đau đáu một nỗi niềm, một tình cảm trọn vẹn trong tim Bác.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu trong 56 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà luôn nỗ lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vươn lên khắc phục mọi khó khăn, hăng hái tham gia đóng góp sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ, kiến thiết đất nước, tích cực đổi mới xây dựng quê hương và đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Bác Hồ. Ảnh: Phạm Bằng

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An đã dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Bác Hồ.