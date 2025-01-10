Thời sự Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX dâng hoa, báo công trước tượng đài Bác Hồ Chiều 1/10, trước giờ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và trưởng các đoàn đại biểu tổ chức dâng hoa, báo công trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Trưởng các đoàn đại biểu, đại diện cho 500 đại biểu chính thức dự Đại hội thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh của Người; bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Trưởng các đoàn đại biểu, đại diện cho 500 đại biểu chính thức dự Đại hội thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo với Bác về những kết quả của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong bối cảnh thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 8%/năm, quy mô kinh tế tăng 1,7 lần; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, GRDP bình quân đầu người gấp 1,67 lần so với năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Thu ngân sách đạt mục tiêu đề ra, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có bước bứt phá, 3 năm liền nằm trong nhóm đầu cả nước; bước đầu hình thành các dự án công nghệ cao, mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp tỉnh nhà.

Nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo sự đổi thay sâu sắc ở nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Giáo dục tiếp tục duy trì vị thế nhóm đầu cả nước, nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Y tế phát triển vượt bậc, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai, góp phần khẳng định vai trò trung tâm y tế vùng Bắc Trung Bộ.

Văn hóa, thể thao phát triển đúng định hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, bản sắc xứ Nghệ được lan tỏa. An sinh xã hội được đảm bảo, Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu và hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người có công trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2025. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, liên kết vùng được tăng cường, công tác đối ngoại được mở rộng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy báo công trước tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; trách nhiệm người đứng đầu được đề cao. Giữ vững sự đoàn kết, đồng thuận trong Đảng và hệ thống chính trị.

Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đi vào hoạt động thông suốt đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề vững chắc để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phấn khởi bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khí thế mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh của Người. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX cũng nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy, đến nay kinh tế của tỉnh nhà phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển.

Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giờ phút diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà xin bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đồng thời, tiếp tục đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cũng như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và trưởng các đoàn đại biểu chụp lưu niệm trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Hoàng

Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nguyện suốt đời sống, học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.