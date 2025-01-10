Thời sự Người Nghệ xa quê kỳ vọng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 Cũng như nhiều người dân trong tỉnh, con em người Nghệ xa quê gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 -2030 sẽ có những quyết sách mới, tiếp tục mở ra hướng đi đúng và trúng, góp phần đưa tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thanh Lê - Thành Duy- Anh Đào; Kỹ thuật: Hữu Quân

• 30/09/2025

Thời gian qua, Hội đồng hương Nghệ An tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động thiết thực, gắn kết tình cảm của bà con xa quê với quê hương như: Kịp thời phát động, tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào quê nhà khi bị thiên tai, lũ lụt, chia sẻ khó khăn với những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, Hội đã phối hợp cứu trợ và tổ chức nhiều chuyến bay đưa bà con từ các tỉnh phía Nam về quê an toàn, ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng mạnh mẽ các chương trình do tỉnh Nghệ An phát động, hàng năm, Hội đã kêu gọi ủng hộ, xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các hộ nghèo với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng, ủng hộ chương trình khuyến học – khuyến tài, trong đó có việc hỗ trợ học sinh nghèo vùng cao thông qua chương trình “Áo ấm cho em”, "Tiếp sức tới trường".

Hội đồng hương Nghệ An tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ khởi công xây dựng Trường PTDTBT Bắc Lý 2. Ảnh: PV



Đặc biệt, Hội đồng hương đã đóng góp xây dựng Trường Tiểu học Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ) trị giá 2,5 tỷ đồng, Hội Doanh nghiệp ủng hộ 1 tỷ đồng xây nhà nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số... góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào miền núi. Năm 2025, Hội đã phát động và phối hợp với các mạnh thường quân ủng hộ 4,3 tỷ đồng cho đồng bào bị lũ lụt.

Bên cạnh đó, Hội còn thường xuyên tập hợp, giúp đỡ con em Nghệ An xa quê trong việc học tập, tìm kiếm việc làm, ổn định đời sống vật chất và tinh thần; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, kết nối với Hội đồng hương các tỉnh bạn, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ người nghèo tỉnh Nghệ An đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, bà con Nghệ An xa quê mong muốn: Lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người Nghệ An xa quê, duy trì các cuộc gặp mặt định kỳ, tạo cầu nối để bà con thêm gắn bó với quê hương. Thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội... của tỉnh để bà con xa quê nắm bắt, đồng hành cùng sự phát triển chung.

Bên cạnh đó, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, doanh nhân và những người tâm huyết là người Nghệ An có thể trở về đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đóng góp xây dựng quê hương. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, xây dựng Nghệ An phát triển bền vững, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, để mỗi người con xa quê luôn tự hào, gắn bó và sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp chung.

Chúng tôi – những người con Nghệ An đang sinh sống, làm việc xa quê – luôn hướng về mảnh đất địa linh nhân kiệt với tất cả tình yêu và niềm tự hào. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây cũng chính là động lực để mỗi người con xa quê thêm gắn bó, đoàn kết, đồng hành và đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ cuối năm 2004 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2005. Qua 20 năm hình thành và phát triển, từ hơn 30 hội viê,n đến nay, Hội đã tập hợp được gần 500 hội viên là các lãnh đạo và chủ doanh nghiệp quê Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong định hướng hoạt động của Hội cũng như tâm nguyện của tất cả hội viên là luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua những khó khăn thách thức của kinh tế thị trường để phát triển doanh nghiệp, làm giàu cho bản thân, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố văn minh, nghĩa tình mang tên Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và doanh nhân với truyền thống thủy chung và nghĩa tình của con người xứ Nghệ, luôn hướng về quê hương với những việc làm trách nhiệm.

Món quà ý nghĩa của Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh gửi đến thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc Tiểu học Bắc Lý 2. Ảnh: PV



Thời gian qua, Hội đã thực hiện tốt vai trò kết nối và thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân xứ Nghệ tại Thành phố Chí Minh. Đặc biệt, thông qua hoạt động kết nối xúc tiến thương mại và hợp tác và đầu tư của Hội đã có nhiều dự án đầu tư được triển khai và phát huy hiệu quả tại Nghệ An, cụ thể: Nhà máy Bia Sài Gòn, Nhà máy bao bì Sabeco của Cty CP rượu bia nước giải khát Sài Gòn, Nhà máy Tôn Hoa Sen của Tập đoàn Hoa Sen, Bệnh viện mắt Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2, một số dự án của Công ty cổ phần Đầu tư Tuấn Lộc, Eurowindow…

Cùng đó, các doanh nghiệp hội viên của Hội đã tiếp nhận, đào tạo và giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động là con em quê hương xứ Nghệ nói chung, Nghệ An nói riêng. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thiện nguyện, hỗ trợ bà con quê hương phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, bão, lũ lụt, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới,... lên đến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy những kết quả hoạt đã đạt được trong thời gian qua, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sắp tới, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động đổi mới phương thức hoạt động với mục tiêu mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên và đồng hành tích cực với sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương.

Ông Phan Đình Tuệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways - Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. HCM chia sẻ tại chương trình Gala “Người Nghệ muôn phương - Nơi ta trở về”. Ảnh: PV



Trước hết, Hội sẽ tiếp tục thực hiện vai trò kết nối sâu sắc và có mục tiêu cụ thể với các sở, ngành của tỉnh, tích cực tham gia giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế, cơ hội đầu tư của Nghệ An với các doanh nghiệp và nhà đầu tư mới tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam và quốc tế; làm tốt vai trò cầu nối để giới thiệu, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư tại Nghệ An. Cùng đó, Hội sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương tham gia các hoạt động an sinh xã hội với những mục tiêu cụ thể và thiết thực.

Đồng thời, Hội mong muốn với tinh thần của "bộ tứ trụ cột", đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm hỗ trợ và đồng hành thực chất, có trách nhiệm với các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhất là tỉnh cần có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp, môi trường xanh và sạch… Quan tâm và động viên khích lệ kịp thời, thỏa đáng đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả hoặc có thành tích xây dựng và phát triển Hội, đóng góp an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể đóng góp nhiều hơn và đồng hành với sự phát triển của quê hương Nghệ An.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An. Ảnh: TL



Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ hoạch định tầm nhìn chiến lược, làm tiền đề để tỉnh thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia vào năm 2030, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Kiều bào chúng tôi rất vui mừng khi Đảng và Nhà nước khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với thế giới. Đối với tỉnh Nghệ An, trong thời gian qua, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch để cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có những định hướng cụ thể, như: "Tích cực tham gia vận động, tập hợp người Việt Nam, nhất là người Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước, đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..."; "Thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, thu hút người Nghệ An đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương đất nước"...

Cùng đó, hàng năm tỉnh Nghệ An đều tổ chức chương trình "Gặp mặt kiều bào về thăm quê hương đón Tết Cổ truyền" và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia của hàng trăm bà con người Nghệ An đang làm ăn, sinh sống và học tập ở các nước trên thế giới. Tại các buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những chính sách ưu đãi đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhất là ưu đãi đầu tư.

Đoàn Doanh nghiệp Hungary và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary làm việc với Sở Ngoại vụ Nghệ An để kết nối, mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực áp dụng khoa học – công nghệ từ châu Âu. Ảnh: TL

Tôi cũng như kiều bào Nghệ An ở nước ngoài mong muốn qua Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Nghệ An tiếp tục có nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực và hiệu quả trong việc đầu tư xây dựng, phát triển quê hương. Đặc biệt, kiều bào rất vui mừng khi dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XX đề ra: Xây dựng cơ chế thu hút và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân, kiều bào Nghệ An ở trong và ngoài nước trong đầu tư, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển tỉnh. Hình thành mạng lưới chuyên gia người Nghệ An toàn cầu nhằm huy động chất xám, kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển quê hương như tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XX đề ra.

Chúng tôi mong muốn tỉnh Nghệ An tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn của đất nước, cũng như Nghệ An; xây dựng các chính sách riêng cho người Nghệ An ở nước ngoài có điều kiện và cơ hội về quê hương đầu tư, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Từ ngày 1/7/2025, cả nước thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bỏ cấp huyện, tức không còn thành phố, thị xã, thị trấn theo đơn vị hành chính. Điều này đặt ra những vấn đề hoàn toàn mới trong phát triển đô thị, không chỉ với Nghệ An mà với nhiều địa phương khác.

Riêng Nghệ An, mô hình mới đồng nghĩa sẽ không còn các đơn vị hành chính mang tên thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai, Thái Hòa hay toàn bộ hệ thống thị trấn như trước. Hiện nay, hai luật quan trọng đang được nghiên cứu sửa đổi là Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Trong đó, với Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, chúng tôi đề xuất Chính phủ sửa đổi để phù hợp với bối cảnh hiện nay, trước hết là phải xem lại và làm rõ lại khái niệm “đô thị”.

Chẳng hạn, Vinh không còn là “thành phố” theo danh xưng hành chính mà sẽ được xác định là một “vùng đô thị” hoặc “đô thị Vinh”. Vùng đô thị này sẽ do lãnh đạo cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, trong khi 6 phường đóng vai trò “cánh tay nối dài”, là cấp hành chính cuối cùng. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm sự thống nhất quản lý, vừa mở ra điều kiện để xây dựng những định hướng phát triển tổng thể, lâu dài, trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ. Tương tự, thị xã Hoàng Mai và thị xã Thái Hòa trước đây cũng nên được xác định là các “vùng đô thị”, có lãnh đạo tỉnh trực tiếp phụ trách và chỉ đạo chung.

Một góc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy



Ngoài ra, các địa bàn khác được xác định xây dựng lên thành phố, thị xã theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như Diễn Châu, Đô Lương, Con Cuông… cũng cần được tính toán trong chiến lược phát triển theo hệ thống vùng đô thị khi không còn cấp huyện.

Đối với các đơn vị cấp xã của tỉnh cũng vậy, để tăng tỷ lệ đô thị hóa, tôi cho rằng, phương thức là dựa trên sự liên kết giữa các xã, hình thành những trung tâm mới bằng cách lựa chọn một điểm trọng tâm để đầu tư phát triển thành đô thị. Trên cơ sở đó, từng bước hình thành các đô thị lớn trong tương lai, gắn với những trục phát triển đã được quy hoạch.

Tôi cho rằng, nhiệm kỳ 2025-2023 là một nhiệm kỳ rất quan trọng đối với Nghệ An. Với đại hội lần này, khi Nghệ An đã có Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, đang mở ra một hướng đi để hướng đến tầm nhìn năm 2045, khi đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Vậy, nhiệm kỳ tới đặt ra cho tỉnh những vấn đề phát triển nào?

Thứ nhất, đó là sự phát triển bền vững, lấy tăng trưởng xanh làm nền tảng. Thứ hai, chúng ta phải phát triển một cách chắc chắn trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, rất nhiều các vấn đề khác.

Trong rất nhiều các dự báo chiến lược hoặc tài liệu chiến lược quốc tế thì hai mốc thời gian là 2030 và 2045, thế giới sẽ tập trung phát triển mạnh vào 3 hướng: Thứ nhất, phát triển dựa trên sự chuyển đổi số rất mạnh mẽ; Thứ hai, coi trọng an ninh lương thực và an ninh năng lượng; Thứ ba, tiếp tục tăng trưởng xanh, đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Nếu Nghệ An tập trung phát triển theo các hướng này thì tỉnh không chỉ trở thành một địa phương phát triển của Việt Nam mà còn thể hiện sự hội nhập quốc tế một cách đầy đủ.

Cánh đồng lúa xã Kim Liên. Ảnh: Huy Thư

Chúng ta đã có nhiều điều kiện và tiềm năng, thế mạnh về địa lý, về tài nguyên. Những điều đó đã giúp một phần cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tiềm năng và lợi thế chúng ta chưa sử dụng được hết.

Nghệ An là một vùng đất văn hóa, một vùng đất với trí tuệ tuyệt vời và truyền thống hiếu học lâu đời. Chúng ta cũng là nơi có truyền thống cách mạng, với một tinh thần rất mạnh mẽ để thực hiện được những cuộc cách mạng từ trước đến nay. Bởi vậy, nhiệm kỳ này, với một bản báo cáo chính trị đúng đắn, kết hợp với chương trình hành động rất mạnh mẽ, tôi hy vọng rằng, Nghệ An sẽ đạt được những mục tiêu trên, trở thành một tỉnh giàu và mạnh. Đó cũng là lời chúc của tôi đến đại hội lần này.