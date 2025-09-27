Xây dựng Đảng Phó Thủ tướng chính phủ Hồ Đức Phớc: Phát huy truyền thống, Nghệ An vươn mình trong kỷ nguyên mới Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phỏng vấn đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ về định hướng để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế và niềm tin của cả nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Với Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ ấy càng đặt ra yêu cầu cao hơn “Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới toàn diện, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã phỏng vấn Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về định hướng để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế và niềm tin của cả nước.

Nguyễn Hưng (Thực hiện) • 27/09/2025

P.V: Thưa Phó Thủ tướng, nhìn lại nhiệm kỳ qua, đồng chí đánh giá thế nào về những thành tựu mà Nghệ An đạt được?

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Nhiệm kỳ qua, Nghệ An đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Một số chỉ tiêu nổi bật: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,3% - 8,5%/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước; quy mô kinh tế gấp 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt khoảng 500.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt mục tiêu đề ra, gấp 1,7 lần, chi đầu tư phát triển gấp 1,43 lần so với nhiệm kỳ trước; thu hút đầu tư mạnh mẽ, nhanh và chất lượng, với tổng vốn đăng ký 4,8 tỷ USD, gấp 4,5 lần so với nhiệm kỳ trước.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển nhanh: Cảng biển nước sâu, đường cao tốc, đường tỉnh lộ và mạng lưới giao thông được đầu tư đồng bộ; sân bay, bệnh viện, trường học và các công trình văn hóa được xây dựng hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, xây dựng nông thôn mới đều có bước tiến rõ rệt. Công tác giảm nghèo đạt kết quả nhanh; thu nhập bình quân người lao động tăng; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội giảm; đời sống nhân dân không ngừng nâng cao.

Đây là thành tựu nổi bật, toàn diện và đáng ghi nhận, là nền tảng quan trọng để Nghệ An tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng của đất nước.

Cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

P.V: Theo Phó Thủ tướng, đâu là bước chuyển giúp Nghệ An thay đổi mạnh mẽ so với 5 năm trước?

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Nhìn vào cơ cấu kinh tế, chúng ta thấy Nghệ An đang vươn mình để tạo ra những kỳ tích mới, báo hiệu một thời kỳ phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Phải nói rằng: Nghệ An được Trung ương quan tâm giúp đỡ, có cơ chế đặc thù, có nghị quyết định hướng, được các tỉnh ủng hộ, trợ giúp, quan tâm với tình cảm là quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh, cán bộ và nhân dân đoàn kết, sáng tạo và nhiệt huyết vì một tỉnh giàu mạnh. Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo đã và đang là động lực phát triển cho kinh tế tỉnh nhà; Chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ với công nghiệp, công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giữ vai trò đột phá. Cơ chế, chính sách tốt, thu hút đầu tư mạnh mẽ, hạ tầng, nguồn nhân lực tốt tạo ra logistics thành điểm đến của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Một góc phường Thành Vinh. Ảnh: Quang An

Hệ thống giáo dục chất lượng, mạng lưới y tế hiện đại, ngân hàng, văn hóa, du lịch phát triển. An ninh xã hội tốt, nguồn nhân lực dồi dào với khát vọng đổi mới đang tạo ra bước chuyển mới cho Nghệ An phát triển.

Nghệ An đang từng bước khẳng định là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

P.V: Thưa Phó Thủ tướng, một số chuyên gia cho rằng, Nghệ An tăng trưởng nhanh nhưng chưa bền vững, đồng chí đánh giá thế nào?

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Người ta thường nói: “Đường dài mới biết ngựa hay”. Tăng trưởng nhanh và bền vững chính là mục tiêu kép hết sức quan trọng mà Nghệ An cần quyết liệt thực hiện.

Tăng trưởng nhanh nghĩa là mở rộng quy mô, sản lượng, số lượng và giá trị. Tăng trưởng bền vững là đảm bảo duy trì lâu dài, bền bỉ, phản ánh chất lượng tăng trưởng. Muốn tăng trưởng nhanh, Nghệ An phải chuyển đổi mô hình phát triển từ truyền thống chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên, khoáng sản, sang mô hình dựa vào công nghệ, năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn phường Tân Mai. Ảnh: TL Sản xuất linh kiện điện tử công nghệ cao ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Quang An Phối cảnh không gian phân khu trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với diện tích 48 ha, tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc trước đây. Ảnh: PV

Để đạt tăng trưởng nhanh, cần tập trung vào công nghệ, vốn, mở rộng thị trường. Để đạt tăng trưởng bền vững, phải đẩy mạnh công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất, tạo sản phẩm chất lượng, sức cạnh tranh lớn, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và quản trị hiệu quả.

Trong thu hút đầu tư, tỉnh cần chọn lọc dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có tiềm lực tài chính vững mạnh. Mỗi doanh nghiệp cần tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ nhân lực giỏi để tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh vượt trội.

Cán bộ xã Nga My kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân của đội ngũ công chức. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, Nghệ An phải cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đầu tư hạ tầng hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo dựng môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và thuận lợi cho phát triển.

Với việc áp dụng đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả, chắc chắn thời gian tới tỉnh nhà sẽ phát triển tăng tốc, bền vững, xứng đáng với vị thế cực tăng trưởng của cả nước.

P.V: Đại hội lần này đặt mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia. Theo Phó Thủ tướng, điều này có ý nghĩa như thế nào?

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Điều đó thể hiện mục tiêu, khát vọng và quyết tâm của Đảng bộ tỉnh nhà và mục tiêu đó hoàn toàn có thể đạt được trong 5 năm tới. Nghệ An có nhiều tiềm năng lớn, đất rộng, nguồn nhân lực dồi dào, vùng đất hiếu học, giàu truyền thống cách mạng quật cường; Nghệ An hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi: Có cảng nước sâu, có sân bay quốc tế, nhiều đường quốc lộ, đường sắt đi qua, có khu công nghiệp, vùng nguyên liệu, khoáng sản dồi dào và nhiều yếu tố thuận lợi khác để Nghệ An có đủ thế và lực vươn lên thành cực tăng trưởng và trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

P.V: Để đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quốc gia, Nghệ An cần làm gì để bứt phá, thưa Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Nghệ An có đầy đủ tiềm năng, lợi thế và vị trí chiến lược để trở thành cực tăng trưởng của đất nước, là trung tâm kinh tế vùng Bắc Trung Bộ. Để đạt được mục tiêu ấy, Nghệ An phải thực hiện đồng bộ các giải pháp một cách quyết liệt, bền bỉ, với nỗ lực cao nhất của toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, đồng sức. Theo tôi, có 5 trụ cột mà Nghệ An cần tập trung thực hiện:

Trụ cột 1: Hạ tầng và kết nối vùng: Nhanh chóng xây dựng, hiện đại hóa các trục đường cao tốc Viêng Chăn - Thanh Thủy, đường cao tốc Bắc - Nam, đường sắt cao tốc và các tuyến quốc lộ để tạo không gian liên kết giữa các vùng kinh tế. Mở rộng Sân bay quốc tế Vinh với đường băng và hệ thống nhà ga hiện đại; xây dựng cảng biển nước sâu và cảng sông, cảng biển nội địa hiện đại; đồng thời, phát triển hạ tầng số trung tâm dữ liệu, 5G, AI, blockchain. Song song, cần đầu tư đồng bộ hạ tầng năng lượng, giáo dục, y tế, văn hóa và đào tạo hiện đại.

Bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Việt Phương Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Thành Cường Cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Thành Duy

Trụ cột 2: Phát triển công nghiệp công nghệ cao: Xác định phát triển công nghiệp công nghệ cao, chế tạo - chế biến, sản xuất chip và năng lượng tái tạo là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, cần chuẩn bị tốt hạ tầng, cơ chế, khuyến khích đầu tư mạnh mẽ, đồng thời, chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trụ cột 3: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng suất, chế biến sâu để tạo sản phẩm chất lượng cao, sức cạnh tranh lớn (chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản gắn với chế biến). Nghệ An có đất đai rộng lớn, đa dạng, màu mỡ, thuận lợi để phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng thương hiệu nông sản và thị trường xuất khẩu ổn định.

Trụ cột 4: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Là đất học với nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao, Nghệ An có lợi thế đặc biệt để phát triển giáo dục, đào tạo; đồng thời, cung cấp và thu hút nguồn nhân lực, nhân tài, gắn kết chặt chẽ với các trung tâm đào tạo lớn trong và ngoài nước.

Toàn cảnh khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025. Ảnh: Thành Cường Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được các cấp ủy Đảng ở Nghệ An xác định là một trong các khâu đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa Áp dụng khoa học công nghệ mới vào khám và điều trị ở Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trụ cột 5: Phát triển dịch vụ và thương mại hiện đại: Phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng, du lịch, thương mại, hình thành trung tâm khám, chữa bệnh chất lượng cao và trung tâm văn hóa cho vùng Bắc Trung Bộ cũng như nước bạn Lào, đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử.

P.V: Để xứng đáng với vị thế lịch sử và niềm tin của cả nước, Chính phủ có định hướng như thế nào giúp Nghệ An đạt mục tiêu phát triển đột phá này?

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu rõ: “Đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, có tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trên các lĩnh vực thương mại, logistics, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao…”.

Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với các chiến lược chuyên ngành về du lịch, kinh tế biển, nông nghiệp - nông thôn…, xác định rõ những định hướng phát triển trọng tâm.

Quốc hội cũng đã ban hành các Nghị quyết đặc thù số 36/2021, 37/2021 và 137/2024 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho Nghệ An phát triển.

Nhộn nhịp cảng cá Nghi Thủy mỗi sáng sớm. Ảnh: Q.A Phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở xã Hiến Sơn. Ảnh: PV Tập đoàn TH tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất thúc đẩy mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ảnh: CSCC

Như vậy, định hướng phát triển và hệ thống cơ chế, chính sách đã hết sức đầy đủ. Vấn đề quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện thật sự quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội và tăng cường giám sát quá trình triển khai, biến ý chí, nghị quyết thành hiện thực sinh động trên từng công trình, từng dự án, từng bước chuyển của đời sống kinh tế - xã hội.

Đây chính là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh của cuộc sống, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Nghệ An phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất, để đưa khát vọng phát triển của tỉnh sớm trở thành hiện thực.

P.V. Trước thềm Đại hội của một nhiệm kỳ mới, của kỷ nguyên mới, là một người con của quê hương, Phó Thủ tướng sẽ gửi thông điệp gì tới cán bộ, đảng viên quê nhà?

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Tôi luôn kỳ vọng quê hương Nghệ An phát triển nhanh chóng, khẳng định vững chắc vị thế, trong kỷ nguyên mới. Ông cha ta đã gây dựng truyền thống rực rỡ, tự hào của vùng đất cách mạng, hiếu học; con người kiên cường, dũng cảm, trung thực. Ngày nay, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta không chỉ phải gìn giữ và phát huy truyền thống đó mà còn phải xây dựng danh hiệu Nghệ An giàu mạnh, văn minh, với những con người học giỏi, làm giàu chính đáng và giàu sức sáng tạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc động viên người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Duy Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và xã Mỹ Lý tại hội trường của xã. Ảnh: Thành Duy

Muốn thực hiện được mục tiêu này, chúng ta phải có quyết tâm lớn, nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân; thay đổi cách nghĩ, cách làm cũ để dồn tinh thần, lực lượng nhằm đạt được mục tiêu cao cả, để mọi người cảm phục về văn hóa, con người Nghệ An trong hoàn cảnh nào cũng vươn lên quật cường, giành thắng lợi, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, quê hương.

P.V: Xin cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Những chia sẻ của Phó Thủ tướng đã gợi mở tầm nhìn rõ ràng: Nghệ An không chỉ phấn đấu để phát triển nhanh mà còn phải phát triển bền vững và dẫn dắt. Trở thành cực tăng trưởng quốc gia là sứ mệnh chính trị và trách nhiệm lịch sử của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong kỷ nguyên mới, bằng đổi mới toàn diện, khơi dậy khát vọng và phát huy sức mạnh con người cùng cơ chế phù hợp, Nghệ An sẽ bứt phá, vươn mình và khẳng định vị thế trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, đóng góp xứng đáng cho sự thịnh vượng của đất nước.