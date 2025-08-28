Xây dựng Đảng Kết quả, tiến độ Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Nghệ An Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 136 đảng bộ trực thuộc, trong đó, có 130 đảng bộ xã, phường và 6 đảng bộ trực thuộc, với 1.361 tổ chức cơ sở đảng và 202.357 đảng viên. Đến hết ngày 25/8/2025, đã có 4/6 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành đại hội (Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh) và 117/130 đảng bộ xã, phường hoàn thành đại hội 2 nội dung.

Đại hội lần thứ I diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, khi cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang triển khai chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã, phường).

Đảng bộ xã Yên Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các Kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở phù hợp với yêu cầu, tiến độ sắp xếp, chuyển giao, thành lập tổ chức Đảng theo tinh thần Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Theo Kế hoạch, đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đại hội các đảng bộ xã, phường hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 3 đảng bộ chỉ đạo đại hội điểm gồm: Đảng bộ Công An tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ phường Thành Vinh. Với tinh thần khẩn trương để tổ chức đại hội đúng thời gian theo quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành phê duyệt nội dung và thông báo thời gian tổ chức đại hội cho 136/136 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đảng bộ xã, phường. Có 4/6 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đại hội 4 nội dung, có 132/136 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đảng bộ xã, phường tổ chức đại hội 2 nội dung.

Đến hết ngày 25/8/2025, đã có 121/136 đảng bộ (89,0%) hoàn thành tổ chức đại hội (4/6 đảng bộ trực thuộc và 117/130 đảng bộ xã, phường). 2/4 đảng bộ đã bầu cử các chức danh tại đại hội (đại hội 4 nội dung: Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định chỉ định các chức danh đối với 130/130 xã, phường: Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ 3.140/4.068 đồng chí (tối đa theo quy định), khuyết 928 đồng chí; đã chỉ định 1.335/1.356 đồng chí ủy viên ban thường vụ (tối đa theo quy định), còn khuyết 21 đồng chí; 501 ủy viên ủy ban kiểm tra, 127 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, khuyết 3 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, 140 phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; đã chỉ định đầy đủ các đồng chí thường trực cấp ủy, bố trí đầy đủ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cho 130 xã, phường (theo số liệu báo cáo đến ngày 20/8/2025).

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Bên cạnh những kết quả Đại hội đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai đại hội như: Thời gian chuẩn bị đại hội ngắn, khối lượng công việc nhiều, vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp, sau sắp xếp một số cán bộ tiếp cận nhiệm vụ mới, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên phần nào có ảnh hưởng đến triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Một số ý kiến thảo luận chưa sâu, thiếu giải pháp cụ thể. Một số góp ý dự thảo văn kiện của cấp trên chất lượng còn hạn chế. Một số đảng bộ cấp xã chưa bố trí đủ số lượng cấp ủy và một số chức danh do chưa có nhân sự đủ tiêu chuẩn theo quy định. Cơ sở vật chất của một số đảng bộ cấp xã chưa đáp ứng tốt yêu cầu để tổ chức Đại hội. Một số đại hội đảng bộ xã phải lùi thời gian đại hội do bão lũ…

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Theo kế hoạch, Đại hội đảng bộ xã, phường và các đảng bộ trực thuộc còn lại hoàn thành trước ngày 31/8/2025.