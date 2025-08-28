Xây dựng Đảng Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) Phát triển Trường Đại học Vinh thành đại học vùng, là trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới

Khánh Ly - Kỹ thuật: Hồng Toại • 24/08/2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 bắt đầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội trong nước và trên thế giới gặp nhiều khó khăn. Giáo dục đại học có nhiều thay đổi để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học nói chung và Trường Đại học Vinh phải nhanh chóng thích ứng để duy trì tốt các hoạt động và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao đổi thỏa thuận hợp tác với Đại học Waikato (New Zealand). Ảnh: Hoàng Nam

Chính trong gian khó, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ Trường Đại học Vinh càng được phát huy rõ nét. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ đã lãnh đạo nhà trường cùng với cán bộ, đảng viên và người học nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua thách thức, khó khăn; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt được những kết quả quan trọng.

Nhìn lại chặng đường 5 năm, có thể thấy rõ những con số biết nói làm nên dấu ấn nhiệm kỳ: Trong tổng số 32 chỉ tiêu được Đại hội lần thứ XXXII đề ra, có tới 23 chỉ tiêu đạt và vượt. Những kết quả ấy là kết tinh của trí tuệ, sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị nhà trường dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng trường, sự quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu.

Lễ Bế giảng và trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2024. Ảnh: Hoàng Nam

Công tác đào tạo được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, Đảng ủy đã định hướng, quy hoạch phát triển các lĩnh vực đào tạo của nhà trường trong giai đoạn 2025 - 2030, công tác tuyển sinh, mở ngành và quản lý đào tạo ngày càng đi vào thực chất.

Chất lượng tuyển sinh chuyển biến tích cực, chương trình đào tạo được cải tiến theo định hướng phát triển năng lực, tiệm cận chuẩn quốc gia, quốc tế.

Đến nay, trường đã có 19 ngành đào tạo tiến sĩ, 39 ngành đào tạo thạc sĩ và 62 ngành đào tạo trình độ đại học nằm trong 20 lĩnh vực đào tạo trên tổng số 24 lĩnh vực đào tạo thuộc Danh mục thống kê ngành đào tạo.

Hệ thống các bậc học từ mầm non, phổ thông thực hành đến đại học và sau đại học phát triển mạnh mẽ, với quy mô hơn 22.000 sinh viên chính quy, trên 7.000 học viên vừa học, vừa làm và từ xa, hơn 3.500 học sinh phổ thông.

Lãnh đạo và sinh viên Trường Đại học Vinh tại lễ khai mạc và họp hội đồng đánh giá, xét giải vòng chung khảo Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học quốc gia. Ảnh: Hoàng Nam

Công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, khảo thí, thanh tra, pháp chế có những chuyển biến tốt. Nhà trường có nhiều chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế có hiệu quả và chất lượng, trong nhiệm kỳ, đã tổ chức thành công 64 hội nghị, hội thảo khoa học; triển khai 206 đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp; công bố 1.017 bài báo trên các tạp chí khoa học có uy tín, thuộc Danh mục Web of Science/Scopus.

Nhiều nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh được hình thành, đóng góp tích cực vào sự phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Lễ tuyên dương sinh viên nghiên cứu khoa học. Ảnh: Hoàng Nam

Đảng bộ nhà trường cũng đã chỉ đạo mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế với hơn 40 biên bản ghi nhớ được ký kết với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế; 14 dự án hợp tác được triển khai, trong đó, có các dự án trọng điểm do Liên minh châu Âu, Hàn Quốc tài trợ… tạo cơ hội học tập, nghiên cứu trong môi trường quốc tế, giúp nâng cao năng lực và mở rộng tầm nhìn toàn cầu cho cán bộ, sinh viên.

Đối với người học, Đảng bộ nhà trường luôn xác định, người học là trung tâm của mọi hoạt động. Nhà trường không ngừng nỗ lực để tạo dựng môi trường giáo dục, học tập, rèn luyện toàn diện, nhân văn. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; Các chương trình tư vấn nghề nghiệp, hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ sinh viên khó khăn, chăm sóc y tế được tổ chức thường xuyên, phong phú, đa dạng.

Hội thảo CASEAN 8. Ảnh: Hoàng Nam

Các sự kiện trọng đại - từ lễ khai giảng, tốt nghiệp đến liên hoan văn nghệ, đại hội thể dục, thể thao... được tổ chức trang trọng, truyền cảm hứng, góp phần xây dựng môi trường học đường nhân văn, năng động, hiện đại.

Kết quả, đã có hàng nghìn lượt sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi; nhiều sinh viên, học sinh của trường đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế như Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, các Cuộc thi Olympic Toán học, Hóa học, Tiếng Anh toàn quốc. Các tổ chức quần chúng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tạo không khí làm việc dân chủ trong trường.

Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và người học được đảm bảo và nâng cao.

Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2025. Ảnh: HN

Một dấu ấn đậm nét nữa của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đảng bộ nhà trường đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh - mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có quyền tự chủ cao và hướng đến chuẩn mực khu vực, quốc tế. Cùng với đó là các đề án, dự án quan trọng khác như: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho cơ sở 2 từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; Dự án Phòng thí nghiệm bán dẫn; Đề án đầu tư, phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới… cho thấy tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn xa của nhà trường.

Bên cạnh đó, với vai trò hạt nhân chính trị, Đảng bộ nhà trường đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp trên 1.000 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng theo hướng “giám sát phải được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm”.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Sinh viên học viên Sư phạm tự nhiên (Đảng bộ bộ phận Trường Sư phạm), Trường Đại học Vinh. Ảnh: Hoàng Nam

Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, giữ vững kỷ cương trong nhà trường. Đặc biệt, Đảng ủy chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là trên không gian mạng, góp phần định hướng dư luận và nâng cao sức đề kháng chính trị cho cán bộ, sinh viên.

Phần dự thi của Khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh tại cuộc thi sinh viên Đại học Vinh. Ảnh: MH

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều tập thể và cá nhân của nhà trường đã được nhận các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Từ tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn xa, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường Đại học Vinh cũng đã có những quyết sách phù hợp và tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các đột phá phát triển đã được xác định, bao gồm:

Thứ nhất, ưu tiên đầu tư các nguồn lực phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

Trao đổi thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với Đại học Quốc gia Voronezh (Liên bang Nga). Ảnh: Hoàng Nam

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, Trường Đại học Vinh đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để chuyển đổi thành Đại học Vinh.

Trường hiện là thành viên liên kết của tổ chức AUN-QA; là thành viên chính thức của Hiệp hội CDIO quốc tế. Trường đã đạt chuẩn 4 sao định hướng nghiên cứu theo Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học (UPM).

Tháng 11/2024, lần đầu tiên nhà trường được xếp hạng tốp 851-900 đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng do Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố. Năm 2025, nhà trường nằm trong tốp 10 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam trên bảng xếp hạng SCImago.

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với Đại học Jeobuk - Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Nam

Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ

Đảng ủy trường đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 07/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về phát triển đội ngũ cán bộ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030. Hội đồng trường đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐT, ngày 27/3/2024 quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Vinh.

Bên cạnh quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, động viên, khuyến khích viên chức, người lao động tự học ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy cũng chỉ đạo nhà trường quan tâm chăm lo giải quyết các chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động và người học đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Lễ công bố Quyết định đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo trình độ đại học. Ảnh: Hoàng Nam

Khuyến khích cán bộ có đủ tiêu chuẩn làm hồ sơ đăng ký chức danh giáo sư, phó giáo sư và các danh hiệu, hình thức khen thưởng bậc cao. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng, xếp loại cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính; đồng thời, làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin trong công tác quản lý, hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học.

Lễ chuyển giao Hệ thống Đại học số. Ảnh: CSCC

Xác định chuyển đổi số là bước đi chiến lược trong kỷ nguyên hội nhập, Đảng ủy trường đã xây dựng nghị quyết về chuyển đổi số của Trường Đại học Vinh; đẩy mạnh xây dựng học liệu số, bài giảng E-learning, triển khai hệ thống quản lý học tập (LMS); triển khai Hệ thống phần mềm đại học thông minh Usmart, Hệ thống Đại học số…

Những bước đi bài bản, quyết liệt này đã từng bước tối ưu hóa, chuyên nghiệp và minh bạch hoạt động quản lý, dạy - học, nghiên cứu khoa học và dịch vụ công, thúc đẩy sự phát triển của Trường Đại học Vinh theo hướng đại học thông minh trên nền tảng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì duyệt đại hội ngày 21/8/2025. Ảnh: Mai Hoa

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường: Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tạo tiền đề quan trọng để chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu: "Phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045".

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc lịch sử quan trọng, là sự tiếp nối cho hành trình mới, tiếp tục khẳng định vị thế và khát vọng phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ trường. Ảnh: Mai Hoa

Với phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nhà trường trong thời kỳ mới; tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt các lợi thế, nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lễ tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: Hoàng Nam

Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp phát triển Trường Đại học Vinh thành đại học vùng, là trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới; góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, tạo nền tảng vững chắc cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.