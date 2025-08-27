Kỳ vọng vào sự đổi mới, phát triển của Trường Đại học Vinh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Ông Mai Văn Chung - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Vinh: Những năm qua, hợp tác quốc tế đã trở thành một trong những động lực chiến lược giúp Trường Đại học Vinh nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục khu vực và quốc tế. Nhà trường đã triển khai nhiều hình thức hợp tác đa dạng, từ trao đổi học thuật, phát triển chương trình đào tạo, đến nghiên cứu chung và chuyển giao tri thức. Ông Mai Văn Chung - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (Trường Đại học Vinh). Ảnh: TP Hoạt động hợp tác quốc tế không chỉ tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên và sinh viên tiếp cận các chuẩn mực giáo dục tiên tiến, mà còn góp phần hiện đại hóa chương trình đào tạo, thúc đẩy công bố quốc tế và mở rộng mạng lưới học thuật. Đặc biệt, các chương trình vì cộng đồng và môi trường đã lan tỏa giá trị nhân văn, gắn kết nhà trường với các mục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và thực hiện tự chủ đại học, hợp tác quốc tế mở ra cơ hội phát triển toàn diện song cũng đặt ra nhiều thách thức về thể chế, năng lực hội nhập, nguồn lực và sự cạnh tranh. Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với Công ty TNHH Kosaido HR Việt Nam và Công ty cổ phần Kosaido Business Support Nhật Bản. Ảnh: CSCC Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2025 - 2030, cần tiếp tục xác định hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột phát triển bền vững. Trường cần có chiến lược rõ ràng, ưu tiên đối tác trọng điểm, nâng cao năng lực cán bộ hội nhập, phát huy vai trò chuyển đổi số, đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là yêu cầu chính trị trong tiến trình khẳng định uy tín và sứ mệnh của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia trong thời kỳ mới.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Trưởng khoa Toán học, Trường Sư phạm (Trường Đại học Vinh): Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trường Đại học Vinh đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Nhiều khóa tập huấn chuyên sâu về phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin theo mô hình CDIO được tổ chức bài bản. Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn "Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo" phiên bản 1.0, hướng tới nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế. Đồng thời, việc hình thành các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh đã góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế trong đội ngũ giảng viên. Riêng tại Khoa Toán học, 100% giảng viên (trừ 3 cán bộ mới tuyển dụng) đều đạt trình độ tiến sĩ, trong đó có 2 giáo sư và 5 phó giáo sư. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Trưởng khoa Toán học, Trường Sư phạm (Trường Đại học Vinh). Ảnh: T.P Tham gia các chương trình đào tạo và nhóm nghiên cứu giúp giảng viên đổi mới tư duy, nâng cao kỹ năng giảng dạy, quản lý học tập và thiết kế chương trình đào tạo. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như năng lực ngoại ngữ chưa đồng đều; khối lượng công việc lớn khiến thời gian dành cho bồi dưỡng chuyên môn bị hạn chế; công tác bổ sung nhân lực cho các đơn vị còn chậm. Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng và lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho các chương trình đào tạo. Ảnh: M.H Tôi kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ mới sẽ có chiến lược đồng bộ, kết hợp phát triển chuyên môn - đạo đức - kỹ năng quản lý cho đội ngũ; thúc đẩy chuyển đổi số; tăng cường trao đổi học thuật quốc tế và đầu tư xứng đáng cho các lớp tài năng. Đặc biệt, cần có cơ chế đặc thù để phát triển Trường Sư phạm - nơi hội tụ truyền thống, chất lượng và thương hiệu của Đại học Vinh.

3. Bà Võ Thị Phương Nga - Phó Bí thư Chi bộ sinh viên, học viên Trường Kinh tế (Trường Đại học Vinh): Những năm qua, công tác sinh hoạt chi bộ sinh viên, học viên tại Trường Đại học Vinh được duy trì nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Nội dung sinh hoạt ngày càng đổi mới, thiết thực, gắn với thực tiễn đời sống sinh viên. Các chi bộ tích cực tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, lồng ghép các vấn đề như lý tưởng sống, văn hóa ứng xử, định hướng nghề nghiệp, từ đó thu hút đảng viên trẻ tham gia hiệu quả hơn. Bà Võ Thị Phương Nga - Phó Bí thư Chi bộ sinh viên, học viên Trường Kinh tế (Trường Đại học Vinh). Ảnh: T.P Dù gặp khó khăn do biến động số lượng đảng viên (tốt nghiệp, chuyển sinh hoạt, đi thực tập...), các chi bộ vẫn chủ động tổ chức sinh hoạt linh hoạt, sáng tạo. Không khí sinh hoạt dân chủ, cởi mở đã góp phần giúp đảng viên sinh viên trưởng thành về tư duy chính trị, rèn luyện đạo đức và nâng cao ý thức trách nhiệm. Nhiều đảng viên là những sinh viên tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, được ghi nhận trong các phong trào lớn của nhà trường. Lễ kết nạp Đảng viên tại Chi bộ Sinh viên, học viên Sư phạm tự nhiên, Đảng bộ bộ phần Trường Sư phạm thuộc Đảng bộ Trường Đại học Vinh. Ảnh: H.N Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian tới, cần xây dựng hệ thống liên kết giữa các chi bộ sinh viên toàn Đảng bộ; phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ và nhân rộng mô hình hay. Đồng thời, cần tạo thêm hoạt động chính trị riêng cho đảng viên sinh viên và có cơ chế khen thưởng xứng đáng. Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho công tác Đảng trong sinh viên, phát triển đội ngũ đảng viên trẻ có bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất, góp phần khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ sinh viên trong toàn trường.

4. Ông Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quan tâm và xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Vì vậy, song song với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ Trường Đại học Vinh đã sâu sát, chỉ đạo Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tổ chức nhiều mô hình ý nghĩa, đa dạng các câu lạc bộ, đội, nhóm… tạo môi trường để đoàn viên, hội viên rèn luyện, trưởng thành. Ông Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh. Ảnh: G.H Thông qua các phòng trào, hoạt động phát hiện và ươm mầm những "hạt giống đỏ" cho Đảng. Minh chứng rõ nhất là trong nhiệm kỳ này, toàn Đảng bộ đã kết nạp trên 1.000 đảng viên mới, đứng tốp đầu cả nước và nâng tổng số đảng viên toàn Trường lên trên 2.000 đồng chí, trong đó có tới 1.272 đảng viên là người học. Đây là con số thực sự ấn tượng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ Trường dành cho thế hệ trẻ. Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường mong muốn Đảng bộ Nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trẻ với những định hướng cụ thể. Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ được đổi mới để phù hợp hơn với các bạn trẻ. Tọa đàm "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" tổ chức tại Trường Đại học Vinh. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh Về phía Đoàn trường và Hội Sinh viên trường, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động theo chiều sâu, gắn liền với chuyên môn, phát huy tính tự giác và khuyến khích các câu lạc bộ, đội, nhóm phát huy sức mạnh tập thể. Đồng thời, tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên, sinh viên để hỗ trợ các bạn trong quá trình lập nghiệp và khởi nghiệp. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng ủy, sự nỗ lực của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, cùng với tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Trường Đại học Vinh sẽ tiếp tục có thêm nhiều đảng viên trẻ ưu tú, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của Nhà trường, của tỉnh Nghệ An và của đất nước.