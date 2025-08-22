Giáo dục Ngành Sư phạm Lịch sử của trường Đại học Vinh có điểm chuẩn cao nhất với 28,40 điểm Chiều 22/8, Trường Đại học Vinh đã chính thức công bố điểm chuẩn năm học 2025. Không ngoài dự đoán, năm nay, các ngành sư phạm vẫn có điểm chuẩn cao nhất.

Ngày hội tuyển sinh tại Trường Đại học Vinh năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Vào hơn 5h chiều 22/8, Trường Đại học Vinh đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2025. Không ngoài dự đoán, các ngành thuộc khối Sư phạm tiếp tục dẫn đầu về mức điểm trúng tuyển.

Theo đó, ngành Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất với 28,40 điểm; tiếp đến là ngành Sư phạm Địa lý với 28,20 điểm. Các ngành sư phạm khác dao động trong khoảng 25 - 27 điểm.

Ở các ngành ngoài Sư phạm, điểm chuẩn nhìn chung thấp hơn, dao động từ 14 - 24 điểm tùy ngành và tổ hợp xét tuyển.

Năm nay, Trường Đại học Vinh tuyển sinh theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp (100 chỉ tiêu), kết quả thi tốt nghiệp và xét tuyển năng khiếu (405 chỉ tiêu).

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực tại Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, trường sử dụng kết quả học tập cấp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển (200 chỉ tiêu) và xét điểm trúng tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (402 chỉ tiêu).

Chi tiết điểm chuẩn của Trường Đại học Vinh năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng trong chiều nay, Trường Đại học Y khoa Vinh đã công bố điểm chuẩn. Trong đó ngành cao nhất là Y khoa 22,10 điểm.

Trường Đại học Nghệ An, ngành có mức điểm xét tuyển cao nhất là Công nghệ tài chính 25 điểm.