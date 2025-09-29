Thứ Hai, 29/9/2025
Kinh tế

Nghệ An khẩn trương thu dọn cây xanh gãy đổ sau bão số 10, đảm bảo an toàn cho người dân

Quang An - Nguyễn Hải 29/09/2025 10:38

Chỉ mới cách đây 1 tháng, bão số 5 đã khiến hệ thống cây xanh trên địa bàn TP. Vinh (cũ) bị thiệt hại nặng nề, nay bão số 10 tiếp tục quật ngã hàng ngàn cây xanh, khiến nhiều tuyến phố ngổn ngang, giao thông ách tắc. Các địa phương đang huy động lực lượng khẩn trương thu dọn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Clip: Quang An - Nguyễn Hải

Theo ghi nhận của P.V trong sáng 29/9, trên các tuyến phố: Quang Trung, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Lê Mao, Nguyễn Văn Cừ, Phong Định Cảng… thuộc các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú... cảnh tượng dễ thấy nhất là cây xanh gãy đổ la liệt sau khi bão số 10 quần thảo xuyên đêm. Người dân di chuyển khó khăn, nhiều tuyến phố không thể lưu thông hoặc lưu thông chỉ 1 chiều.

bna_2.jpg
Cây xanh gãy đổ, chắn ngang đường Phong Định Cảng. Ảnh: Quang An

Theo thống kê sơ bộ của Công ty CP Công viên cây xanh Vinh, có khoảng 6.000 cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ sau bão. Đây là thiệt hại không hề nhỏ, vì những cây này đa số là cây cổ thụ, đã trụ được sau cơn bão số 5 cách đây 1 tháng. Tuy nhiên, giờ cũng không thể chống đỡ trước sức gió lớn và dồn dập xuyên đêm của bão số 10, thậm chí có nhiều cây được các lực lượng dựng dậy chưa lâu, nay đã tiếp tục bật gốc, không còn khả năng cứu chữa.

bna_1b.jpg
Hàng loạt cây xanh gãy đổ trên đường Lê Duẩn, các phương tiện chỉ đi được 1 chiều trong sáng 29/9. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh Vinh cho biết: “Sau bão số 10, chúng tôi đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để thu dọn cây gãy đổ. Hàng trăm công nhân được chia thành nhiều nhóm, sử dụng xe cẩu, cưa máy làm việc liên tục nhằm nhanh chóng thông đường, đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng với đó, công ty phối hợp chặt chẽ với điện lực và viễn thông để xử lý kịp thời những điểm có nguy cơ mất an toàn”.

bna_3.jpg
Cây xanh và điểm chờ xe buýt trước cổng Đại học Vinh bị đổ ngã. Ảnh: Quang An
bna_9.jpg
Hầu hết các cây gãy đổ đợt này đều là những cây có tuổi đời lâu năm, đã chống chịu qua bão số 5 cách đây 1 tháng. Ảnh: Nguyễn Hải

Trước tình trạng ách tắc giao thông sau bão, UBND các phường cũng đã triển khai ngay các phương án khắc phục. Ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định việc thu dọn cây gãy đổ là nhiệm vụ cấp bách. Lực lượng tại chỗ gồm công an, dân quân, đoàn viên, thanh niên được huy động tối đa, phối hợp cùng Công ty CP Công viên cây xanh Vinh. Ưu tiên hàng đầu là giải tỏa các tuyến đường trục chính để người dân đi lại thuận lợi và an toàn”.

bna_5.jpg
Lực lượng chức năng giải phóng cây gãy đổ trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Quang An

Đến trưa 29/9, trên nhiều tuyến phố trung tâm, lực lượng chức năng và công nhân vẫn làm việc khẩn trương, cắt tỉa, vận chuyển cây gãy đổ ra khỏi lòng đường trong khi tại các khu dân cư, người dân chủ động tham gia quét dọn, thu gom cành lá, rác thải. Sự chung tay ấy đã góp phần đẩy nhanh tiến độ khắc phục, từng bước khôi phục diện mạo đô thị sau bão.

bna_8.jpg
Các cây lớn được cưa thành từng đoạn nhỏ để dễ vận chuyển. Ảnh: Quang An
bna_1c.jpg
Lực lượng chức năng phường Vinh Phú cắt tỉa cây gãy đổ. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong khi việc khẩn trương khắc phục hậu quả trước mắt là cần thiết, thì về lâu dài, các địa phương cần xây dựng chiến lược quản lý cây xanh tổng thể, từ việc lựa chọn chủng loại phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, đến kỹ thuật trồng, chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên. Như vậy, hệ thống cây xanh đô thị mới thực sự vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai cực đoan, vừa giữ được giá trị cảnh quan, môi trường sinh thái.

