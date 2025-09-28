Thể thao HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ chìa khóa để Công an TP.HCM lội ngược dòng trước Sông Lam Nghệ An Bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau hơn 20 phút, Công an TP.HCM vẫn xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-2 ngay trên sân Vinh ở vòng 5 V.League 2025/26. Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ bí quyết giúp đội bóng áo đỏ thay đổi lối chơi và giành chiến thắng thuyết phục.

Sự điều chỉnh chiến thuật

Trận đấu trên sân Vinh tại vòng 5 V.League 2025/26 chứng kiến kịch bản đầy cảm xúc. Sông Lam Nghệ An nhập cuộc bùng nổ với hai bàn thắng sớm, nhưng cuối cùng lại để thua ngược 2-3 trước Công an TP.HCM. Người góp công lớn vào chiến thắng này là HLV Lê Huỳnh Đức, khi ông đã giúp đội bóng giữ vững sự tự tin để từng bước lật ngược thế cờ.

Bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau hơn 20 phút, Công an TP.HCM vẫn xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-2. Ảnh: Xuân Thủy

Sau trận, HLV trưởng Công an TP.HCM chia sẻ niềm vui: “Hôm nay, tôi cảm thấy rất vui, các cầu thủ đã chơi nhiệt huyết và thể hiện được bản lĩnh, cái chất của đội bóng Công an TP.HCM. Các em hoàn toàn xứng đáng được hưởng niềm vui chiến thắng.”

Đánh giá về đối thủ, ông Lê Huỳnh Đức cho rằng SLNA nhập cuộc rất quyết liệt, thậm chí có phần tiểu xảo: “Các cầu thủ trẻ SLNA chơi rất nhiệt, rất quyết liệt, đeo bám chặt và phạm lỗi nhiều. Điều đó gây khó khăn cho chúng tôi, nhất là khi thủng lưới hai bàn quá sớm. Nhưng sau đó, toàn đội đã thay đổi, dần lấy lại thế trận và có bàn gỡ trước giờ nghỉ.”

Ông Lê Huỳnh Đức - HLV trưởng Công an TP.HCM. Ảnh: Đức Anh

Theo HLV Lê Huỳnh Đức, chìa khóa để lội ngược dòng chính là tâm lý thi đấu: “Tôi đã nhắc các cầu thủ phải chơi thoải mái, giữ đúng bản chất của CLB Công an TP.HCM. Khi các em cởi bỏ được áp lực, chúng tôi đã triển khai thế trận tốt hơn và giành chiến thắng”.

Thận trọng cho chặng đường phía trước

Dù khởi đầu thuận lợi, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tỏ ra thận trọng khi nói về chặng đường phía trước: “Chúng tôi có sự chuẩn bị khá muộn, nhưng đến hôm nay các cầu thủ đã làm rất tốt. Tuy nhiên, bóng đá là đường dài, phải đi hết chặng mới biết đội nào hay. Hiện tại, lực lượng dự bị của chúng tôi chưa thật sự dày, hi vọng thời gian tới các cầu thủ sẽ cải thiện và gắn kết nhiều hơn”.

Chiến thắng trên sân Vinh giúp Công an TP.HCM có thêm điểm số quan trọng trong hành trình tại V.League 2025/26. Dưới bàn tay của HLV Lê Huỳnh Đức, đoàn quân áo đỏ cho thấy họ đủ sức trở thành thách thức đáng gờm tại mùa giải năm nay.