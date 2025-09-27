Thể thao Sông Lam Nghệ An và cơ hội trước Công an TP. Hồ Chí Minh Vòng 5 V.League 2025/26, Sông Lam Nghệ An tiếp tục được chơi trên sân Vinh để chạm trán Công an TP. Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh phong độ phập phù và làn sóng chỉ trích dâng cao, trận đấu này được xem như cơ hội vàng để Sông Lam Nghệ An giữ lại niềm tin.

Bộc lộ nhiều điểm yếu

Sau 4 vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/26, Sông Lam Nghệ An chỉ giành được 4 điểm với 1 trận thắng, 1 hòa và 2 thất bại. Những con số ấy chưa đủ để khiến người hâm mộ yên tâm, đặc biệt là khi cách chơi của đội bóng đang gây thất vọng nhiều hơn kỳ vọng.

Chiến thắng bất ngờ 2-1 trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định được ví như một “cơn địa chấn” nhưng nó xuất hiện phần nhiều nhờ sự cộng hưởng của may mắn, sự xuất thần của vài cá nhân và một ngày sa sút bất thường của đối thủ. Còn nhìn tổng thể, lối chơi của Sông Lam Nghệ An quá dễ bị bắt bài với những pha phối hợp đơn điệu, thiếu sự sáng tạo và gần như không có triết lý rõ ràng.

Olaha bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia cắt với tuyến tiền vệ. Ảnh: Chung Lê

Các HLV đối thủ như Chu Đình Nghiêm (Hải Phòng), hay Nguyễn Công Mạnh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) đều chung quan điểm chỉ cần chia cắt Khắc Ngọc và Olaha, Sông Lam Nghệ An lập tức bế tắc. Điều đó cho thấy, hệ thống chiến thuật mà HLV Phan Như Thuật xây dựng vẫn còn quá phụ thuộc vào một vài mắt xích. Thậm chí ngay cả khi có lợi thế dẫn bàn hoặc chơi hơn người, Sông Lam Nghệ An lại chọn cách co cụm phòng ngự rồi rơi vào cảnh bế tắc trong phản công.

Đáng lo hơn, qua 4 trận, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An chưa một lần giữ sạch lưới dù đối thủ phần lớn chỉ là các đội tầm trung. Cảnh báo về một mùa giải đầy bất ổn đã hiện hữu và nếu không thay đổi, thầy trò HLV Phan Như Thuật có thể sẽ lại sa vào vòng xoáy trụ hạng như mùa trước.

Cơ hội cho Sông Lam Nghệ An

Nhìn vào lực lượng, Sông Lam Nghệ An không hề yếu. Ngoại binh Olaha đã khẳng định được thương hiệu, Garcia kinh nghiệm và chắc chắn, Enrique khéo léo, còn Moore Reon Dale sở hữu sự đột biến. Hệ thống nội binh cũng không thiếu gương mặt đã trưởng thành qua nhiều mùa V.League như Văn Huy, Bá Quyền, Quang Vinh, Văn Cường, Nam Hải… Đó là nền tảng mà nhiều CLB tầm trung phải mơ ước.

Vấn đề là Sông Lam Nghệ An chưa biết cách phát huy hết năng lực của dàn cầu thủ này. Họ cần một lối chơi gắn kết, giàu sinh khí hơn thay vì sự bạc nhược hiện tại. Trận đấu với Công an TP. Hồ Chí Minh ở vòng 5 vì vậy trở thành “phép thử” then chốt.

Công an TP. Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức đang thi đấu cực kỳ kỷ luật và hiệu quả, nhờ sự bổ sung của những gương mặt chất lượng như trung vệ Matheus Felipe, tiền đạo Raphael Schorr Utzig hay tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh. Hiện, đội bóng này đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với phong độ ổn định. Rõ ràng đây là một đối thủ đáng gờm, nhưng cũng không phải không thể bị khai thác.

Trận đấu với CA TP. Hồ Chí Minh là cơ hội để Sông Lam Nghệ An bào chữa cho năng lực của mình. Ảnh: Đức Anh

Sông Lam Nghệ An có lợi thế sân nhà và hơn hết, họ có động lực từ áp lực đang dồn nặng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất với Công an TP. Hồ Chí Minh (tiền thân CLB TP. Hồ Chí Minh), Sông Lam Nghệ An đều bất bại. Con số ấy có thể trở thành điểm tựa tinh thần. Nhưng điều quan trọng hơn cả, HLV Phan Như Thuật cần mạnh dạn tạo ra thay đổi đột biến từ chiến thuật cho đến tinh thần thi đấu, thay vì tiếp tục duy trì lối chơi ru ngủ.

“Có điểm” trước Công an TP. Hồ Chí Minh không chỉ đơn thuần là yêu cầu về mặt thành tích, mà còn là lời khẳng định cho năng lực thật sự của Sông Lam Nghệ An. Nếu tiếp tục thất bại, sự kiên nhẫn của khán giả xứ Nghệ sẽ vơi dần và sức ép từ dư luận có thể khiến “ly nước” vốn đã đầy nay sẽ tràn.

Trong bóng đá hiện đại, tinh thần phải song hành cùng chiến thuật và sự quyết đoán. Sông Lam Nghệ An nếu thiếu sự thay đổi mang tính hệ thống, họ sẽ mãi loay hoay trong vòng tròn trụ hạng. Trận gặp Công an TP. Hồ Chí Minh vì thế là cơ hội cuối để Sông Lam Nghệ An chứng minh họ còn đủ sức đương đầu ở V.League.