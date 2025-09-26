Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An du đấu tại Trung Quốc: Cơ hội cọ xát để trưởng thành U15 Sông Lam Nghệ An vừa lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải bóng đá quốc tế “Hooray Cup Ⅲ” năm 2025. Đây là sân chơi giàu tính cạnh tranh. Mặt khác nó còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ xứ Nghệ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn trong tương lai.

U15 Sông Lam Nghệ An đã chính thức lên đường sang Trung Quốc vào ngày 26/9 để tham dự Giải bóng đá quốc tế “Hooray Cup Ⅲ” năm 2025. Giải đấu quy tụ 12 đội bóng trẻ đến từ 6 quốc gia thuộc 3 châu lục, diễn ra tại Khu Phát triển Cổ Lôi, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, trên cụm sân cỏ của Trung tâm huấn luyện bóng đá quốc tế Hoan Lạc Đảo. Đây là địa điểm nổi tiếng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, từng đăng cai nhiều giải trẻ quốc tế và trong nước, hứa hẹn mang đến cho các cầu thủ những trải nghiệm thi đấu chất lượng cao.

U15 SLNA đang trên đường đến Trung Quốc để tham dự Giải bóng đá quốc tế “Hooray Cup Ⅲ” năm 2025. Ảnh: Đức Anh

Tham gia Giải ,U15 SLNA được xếp ở bảng C, sẽ chạm trán những đối thủ giàu tiềm lực đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo lịch thi đấu vòng bảng, đội bóng trẻ xứ Nghệ sẽ ra quân gặp Shenzhen Academy vào ngày 28/9.

Sau đó, vào ngày 29/9, U15 SLNA sẽ đối đầu Yeongdeok FC đến từ Hàn Quốc.

Trận cuối cùng vòng bảng diễn ra vào ngày 1/10, U15 SLNA gặp Zhejiang FC. Nếu giành kết quả thuận lợi, đội bóng sẽ bước vào vòng tứ kết và có cơ hội tiến sâu hơn trong giải. Giải kéo dài đến ngày 5/10.

Việc tham dự một giải đấu có sự góp mặt của những CLB và học viện bóng đá nổi tiếng như Sao Paulo (Brazil), Alverca (Bồ Đào Nha), Yeongdeok (Hàn Quốc) hay các học viện hàng đầu của Trung Quốc, được xem là cơ hội cọ xát quý giá đối với U15 SLNA. Các cầu thủ trẻ không chỉ đối diện thử thách về thể lực, kỹ chiến thuật, mà còn được trực tiếp trải nghiệm môi trường bóng đá quốc tế, điều mà không phải đội bóng trẻ nào trong nước cũng có điều kiện tiếp cận.

Chia sẻ về chuyến du đấu này, ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, nhấn mạnh rằng mục tiêu lớn nhất không nằm ở thành tích, mà ở những bài học thu nhận được. Ông cho biết: “Việc tham gia Hooray Cup Ⅲ là cơ hội để các em học hỏi phong cách thi đấu đa dạng từ nhiều nền bóng đá khác nhau. Qua những trận đấu căng thẳng, các cầu thủ sẽ biết cách thích ứng, rèn luyện bản lĩnh thi đấu và nâng cao thể lực. Điều đáng quý là các em được tiếp xúc với môi trường bóng đá quốc tế ngay từ lứa tuổi thiếu niên, qua đó hình thành tư duy chuyên nghiệp để vươn xa trong tương lai”.

Ông Dũng cho rằng, những trải nghiệm ở giải lần này sẽ giúp các cầu thủ thêm tự tin khi trở về thi đấu ở các giải trẻ trong nước, đồng thời tiếp thêm động lực để hướng tới cơ hội khoác áo các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An không chỉ chú trọng đào tạo kỹ thuật mà còn muốn rèn cho các em tinh thần chiến đấu và sự tự tin trên sân cỏ.

Việc U15 SLNA có cơ hội tranh tài ở một giải đấu quốc tế chắc chắn sẽ trở thành hành trang quý giá cho các cầu thủ, góp phần giúp bóng đá Nghệ An phát triển bền vững và thực chất hơn trong thời gian tới.