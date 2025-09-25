Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Công an Thành phố Hồ Chí Minh Đây là cặp đấu khá cân bằng và có ít bàn thắng được ghi. Những số liệu thống kê đã chỉ ra điều đó.

Sông Lam Nghệ An đang thi đấu khá phập phù ở mùa giải năm nay. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, đội bóng mới chỉ có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận tới 2 thất bại. Đáng lo ngại hơn, đã 9 trận liên tiếp các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật không thể giữ sạch lưới - một con số gióng lên hồi chuông báo động về sự bất ổn nơi hàng thủ.

Tuy nhiên, không phải là không có tín hiệu tích cực. Trên sân nhà Vinh, Sông Lam Nghệ An vẫn đang bất bại với 1 chiến thắng và 1 trận hòa sau 2 lượt trận. Thực tế, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể giành trọn 6 điểm nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội. Dù vậy, 4 điểm giành được vẫn là minh chứng cho việc sân Vinh đang là điểm tựa tinh thần vững chắc của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Michael Olaha vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Ở vòng đấu tới, Sông Lam Nghệ An sẽ đối mặt với thử thách thực sự khi tiếp đón Công an Thành phố Hồ Chí Minh - đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với thành tích 3 thắng, 1 hòa và 1 thua sau 5 vòng đấu.

Tham vọng của đại diện đến từ thành phố mang tên Bác mùa này là không hề nhỏ. Họ đã đầu tư mạnh tay để mang về hàng loạt hảo thủ như trung vệ triệu Euro Matheus Felipe, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh hay chân sút người Brazil Raphael Schorr Utzig. Dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, Công an Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một tập thể thi đấu kỷ luật, thực dụng và cực kỳ hiệu quả.

Dù bị đánh giá thấp hơn ở thời điểm hiện tại, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn có lý do để tin tưởng vào một kết quả khả quan. Trong 5 lần đối đầu gần nhất với Công an Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh), Sông Lam Nghệ An đang bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa.

Để làm được được đó, Sông Lam Nghệ An cần sự tỏa sáng của các cá nhân. Đó là trung vệ Julian Garcia - người đã thi đấu rất tốt ở vòng đấu trước. Sự xuất sắc của trung vệ người Trinidad và Tobago sẽ giúp hạn chế sự nguy hiểm của bộ đôi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Raphael Schorr Utzig.

Trong khi đó, ở trên hàng công, Michael Olaha vẫn là niềm hy vọng số 1 của Sông Lam Nghệ An. Tiền đạo người Nigeria đã có 4 bàn thắng trong các lần đối đầu với đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác. Ở mùa giải năm ngoái, Michael Olaha chính là người ghi bàn trong trận hòa 1-1 ở trên sân Thống Nhất. Có thể nói, với phong độ tốt và cái duyên ghi bàn vào lưới Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tiền đạo người Nigeria hoàn toàn có thể là người tạo nên sự khác biệt ở trong trận đấu sắp tới.

Bên phía đội khách, Nguyễn Tiến Linh vẫn sẽ là chân sút đem đến nhiều mối đe dọa nhất cho khung thành thủ môn Cao Văn Bình. Tiền đạo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam cũng đã có được 4 bàn vào lưới Sông Lam Nghệ An trong các cuộc đối đầu. Do đó, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An phải dành sự quan tâm đặc biệt đến Nguyễn Tiến Linh để có thể bảo toàn được mành lưới.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh là một tập thể giàu tham vọng ở mùa giải năm nay. Ảnh: VPF

Ngoài ra, không thể không kể đến sự xuất sắc của thủ thành Patrik Le Giang. Thủ thành Việt kiều này là 1 trong những thủ môn xuất sắc nhất V.League trong nhiều mùa giải trở lại đây. Phản xạ xuất thần, ra vào hợp lý, Patrik Le Giang là chốt chặn đáng tin cậy cho các đồng đội ở phía trên.

Chính sự xuất sắc của những thủ môn như Patrik Le Giang hay Nguyễn Văn Việt cùng với lối chơi thực dụng đầy khó chịu của 2 đội trong các cuộc đối đầu khiến cho cặp đấu này khá khô hạn bàn thắng. 5 trận đối đầu gần đây nhất thì không có trận đấu nào ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng. Vì vậy, trận đấu sắp tới, rất có thể sẽ lại là 1 trận đấu của những toan tính và ít bàn thắng được ghi. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội có được, đội bóng đó sẽ giành được lợi thế.

Hy vọng rằng, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có được 1 trận đấu xuất sắc, qua đó có được những điểm số quan trọng trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh.