Thể thao Bài học lớn từ trận Derby Nghệ Tĩnh Có lợi thế dẫn bàn và được chơi hơn người nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn bị mất điểm trong trận Derby Nghệ Tĩnh. Đây là 1 trận đấu thất vọng và là 1 bài học lớn cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc khá tốt ở trong trận đấu vừa qua, và kết quả là đội bóng xứ Nghệ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của trung vệ Justin Garcia ở ngay phút thứ 7. Đội chủ nhà còn có lợi thế lớn hơn khi hậu vệ Huỳnh Tấn Tài phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng nguy hiểm với Vương Văn Huy.

Những tưởng có lợi thế dẫn bàn và được chơi hơn người sẽ giúp Sông Lam Nghệ An thi đấu tốt hơn. Nhưng không - diễn biến trên sân đã khiến cho người hâm mộ xứ Nghệ càng thêm thất vọng.

Thay vì tiếp tục gia tăng sức ép để tìm kiếm thêm những bàn thắng kết liễu đối thủ thì đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật bất ngờ thi đấu co cụm và phòng thủ từ rất sớm. Đây chính là sai lầm đầu tiên của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu vừa qua, góp phần giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được thế trận lấn lướt và tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Cao Văn Bình.

Trận hòa đáng thất vọng của Sông Lam Nghệ An dù họ nắm rất nhiều lợi thế trong tay. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Mặc dù chơi phòng ngự phản công nhưng đội bóng xứ Nghệ lại không có được những tình huống chuyển đổi trạng thái sắc sảo. Ở trận đấu vừa qua, ngoài Michael Olaha vẫn thi đấu xuất sắc thì những Reon Dale Moore, Lê Đình Long Vũ hay Ngô Văn Lương thi đấu khá mờ nhạt. Kể cả những điều chỉnh của huấn luyện viên Phan Như Thuật trong hiệp 2 cũng không để lại nhiều dấu ấn.

Sự yếu kém trong các tình huống lên bóng của Sông Lam Nghệ An càng giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh tự tin hơn trong việc gia tăng sức tấn công. Góp công lớn trong trận hòa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là tiền vệ Onoja Joseph. Tiền vệ người Nigeria đã có 1 trận đấu tả xung hữu đột để "cân" hết hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An.

Ấy vậy mà ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ "không nhận ra" để đưa ra những "đối thủ" xứng tầm với Onoja Joseph. Nếu Carlos Enrique hay Nguyễn Quang Vinh được đưa vào sân sớm hơn thì chưa chắc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì được thế trận tốt và có bàn thắng gỡ hòa.

Ngoài các yếu tố về chuyên môn thì tinh thần thi đấu của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở trận đấu vừa qua là không tốt. Kể từ sau chiếc thẻ đỏ của Huỳnh Tấn Tài, các cầu thủ đội bóng xứ Nghệ dường như có tâm lý thi đấu chùng xuống, đôi phần chủ quan và mất tập trung. Chính điều này khiến cho Sông Lam Nghệ An thường thất thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Sông Lam Nghệ An thường thất thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi ở trận đấu vừa qua. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Điều đáng nói là sau giờ nghỉ, thay vì được tiếp thêm động lực, tinh thần của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn tiếp tục sa sút – một điều khó chấp nhận trong bối cảnh họ đang có rất nhiều lợi thế.

Với những diễn biến trên sân, kết quả hòa ở trận Derby Nghệ Tĩnh là 1 kết quả hợp lý. Thậm chí, chính Sông Lam Nghệ An là những người cảm thấy may mắn khi giữ được 1 điểm ở lại sân Vinh.

Có thể nói, trận hòa này rõ ràng là một kết quả thất vọng với Sông Lam Nghệ An, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà và có lợi thế lớn về quân số. Trong khi đó, với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đây có thể xem là một điểm số quý như vàng – vừa giữ được thể diện trong trận Derby, vừa chứng minh tinh thần kiên cường của một tập thể gắn kết.

Sự thất vọng của người hâm mộ xứ Nghệ là điều dễ hiểu, nhưng đây cũng sẽ là một bài học lớn cho Sông Lam Nghệ An. Nhất là khi, trận đấu tới, Sông Lam Nghệ An sẽ phải tiếp đón 1 đối thủ rất khó chịu - Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không nhanh chóng chấn chỉnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể tiếp tục gặp khó trong cuộc đua tại V.League năm nay.