Thể thao Dư âm trận Derby Nghệ Tĩnh Mặc dù có lợi thế dẫn bàn và được thi đấu hơn người từ phút thứ 15 nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn bị đội bóng láng giềng cầm hòa với tỷ số 1-1.

Trận hòa thất vọng

Với lợi thế sân nhà, Sông Lam Nghệ An đã cố gắng dồn ép Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Kết quả là đội bóng xứ Nghệ có được bàn thắng sớm do công của trung vệ Julian Garcia.

Chưa dừng lại ở đó, đội chủ nhà còn có lợi thế rất lớn khi hậu vệ Huỳnh Tấn Tài phải nhận thẻ đỏ ở phút thứ 15 sau pha vào bóng thô bạo với Vương Văn Huy. Tuy vậy, Sông Lam Nghệ An lại tỏ ra lép vế so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở những phút còn lại của trận đấu.

Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có trận hòa thứ 7 sau 10 lần đối đầu. Ảnh: Xuân Thủy

Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh đã thi đấu rất quả cảm để tạo ra những sức ép về phía khung thành thủ môn Cao Văn Bình. Những nỗ lực này đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa của tiền vệ Viktor Lê trong hiệp 2.

Với trận hòa này, Derby Nghệ Tĩnh đã có trận hòa thứ 7 sau 10 trận đã đấu. Sông Lam Nghệ An tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên con số 8. Nhưng đây là trận hòa đáng thất vọng của đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật sau những lợi thế rất lớn mà họ nắm giữ ở trong trận đấu này.

Sự trở lại tuyệt vời của Julian Garcia

Sau trận ra mắt thất vọng, trung vệ Julian Garcia đã có sự trở lại tuyệt vời. Sự xuất sắc của trung vệ người Trinidad và Tobago góp phần khiến cho tiền đạo Atshimene Charles phải tắt điện ở trong trận đấu vừa qua.

Julian Garcia đã có trận đấu rất xuất sắc. Ảnh: Xuân Thủy

Ngoài ra, chính Julian Garcia là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An sau tình huống đánh đầu chính xác. Có thể nói, Julian Garcia là 1 trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất bên phía đội chủ nhà. Và sự trở lại của trung vệ người Trinidad và Tobago sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ yên tâm hơn nơi hàng thủ.

Máy quét Onoja Joseph

Không phải Julian Garcia, không phải Viktor Lê, Onoja Joseph mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu vừa qua. Tiền vệ người Nigeria thi đấu rất năng nổ và có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Chính sự xuất sắc của Onoja Joseph đã giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 1 thế trận lấn lướt dù phải thi đấu thiếu người từ rất sớm.

Onoja Joseph giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được thế trận lấn lướt dù thi đấu thiếu người. Ảnh: Xuân Thủy

Sự xuất sắc của tiền vệ người Nigeria càng khiến người hâm mộ xứ Nghệ tiếc nuối hơn khi Sông Lam Nghệ An để hụt mất Onoja Joseph ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Dấu hỏi chiến thuật

Điều khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu nhất chính là lối chơi bảo thủ đến khó tin của Sông Lam Nghệ An. Sau khi dẫn bàn và có lợi thế hơn người, thay vì tiếp tục pressing và tìm kiếm thêm bàn thắng, đội chủ nhà lại chủ động lùi sâu, nhường thế trận cho đối thủ.

Sông Lam Nghệ An đã có trận đấu khá thất vọng. Ảnh: Xuân Thủy

Việc chơi co cụm phòng ngự khiến sức ép lên khung thành thủ môn Cao Văn Bình ngày một lớn. Tuy nhiên, ban huấn luyện lại không có những sự điều chỉnh chiến thuật kịp thời. Sự thiếu linh hoạt trong cách triển khai thế trận chính là một phần nguyên nhân khiến Sông Lam Nghệ An đánh rơi chiến thắng.

Có thể nói, đây là trận đấu mà Sông Lam Nghệ An không có được sự khát khao chiến thắng dù cho nắm giữ rất nhiều lợi thế trong tay. Và kết quả hòa đã phản ánh đúng diễn biến trận đấu ở trên sân.