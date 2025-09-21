Thể thao Hoàng Văn Khánh chấn thương, Sông Lam Nghệ An đặt niềm tin vào cầu thủ nào trước derby xứ Nghệ? Trận derby Nghệ Tĩnh giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 4 V.League 2025/26 hứa hẹn sẽ chứa đựng nhiều ẩn số chiến thuật. Việc trung vệ kỳ cựu Hoàng Văn Khánh dính chấn thương buộc SLNA phải tái cấu trúc hàng thủ, đặt trọn niềm tin vào cặp đôi Julian Garcia - Trần Nam Hải.

Niềm tin đặt vào Garcia và Nam Hải

Sau 3 vòng đấu, SLNA mới giành được 3 điểm, nhưng điều đáng lo hơn cả chính là hàng thủ khi đội bóng chưa một lần giữ sạch lưới và đã để thủng tới 5 bàn. Chấn thương của Hoàng Văn Khánh càng khiến bài toán phòng ngự trở nên nan giải. Trung vệ 30 tuổi này dính phải chấn thương rách cơ đùi trái trong một buổi tập gần đây. Và chắc chắn anh sẽ không thể góp mặt trong cuộc so tài trên sân Vinh ở vòng 4 V.League 2025/26.

Trung vệ Hoàng Văn Khánh dính phải chấn thương trước trận Derby xứ Nghệ. Ảnh: Chung Lê

Trong bối cảnh ấy, sự trở lại của Julian Garcia sau án treo giò được kỳ vọng sẽ giúp ổn định hệ thống. Trung vệ ngoại binh sẽ sát cánh cùng Trần Nam Hải là gương mặt trẻ đang cho thấy sự tiến bộ về khả năng bọc lót và không chiến. Hai biên vẫn là bộ đôi quen thuộc Vương Văn Huy - Phan Bá Quyền, tạo thành bộ tứ vệ trước khung gỗ SLNA.

Sơ đồ 4-4-1-1 tiếp tục là lựa chọn của HLV Phan Như Thuật, với tuyến giữa gồm Quang Vinh, Enrique, Hồ Văn Cường, Ngô Văn Lương và Khắc Ngọc nhằm gia tăng sự kiểm soát. Trên hàng công, Olaha vẫn là mũi nhọn chủ lực, người đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 3 vòng đấu.

Vấn đề đặt ra là sự ăn ý giữa Garcia và Nam Hải liệu có đủ để khỏa lấp khoảng trống mà Văn Khánh để lại, nhất là khi đối diện với sức ép từ những mũi nhọn giàu tốc độ và thể lực của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh vào guồng và sự cân bằng khó đoán

Trái ngược với sự chệch choạc của SLNA, Hà Tĩnh dưới bàn tay HLV Nguyễn Công Mạnh đang trình diễn bộ mặt ấn tượng. Đội bóng núi Hồng có 2 trận gần nhất đều giành chiến thắng, giữ sạch lưới, con số này cho thấy sự cải thiện đáng kể ở hệ thống phòng ngự.

Ở hàng thủ, trung vệ Helerson mang lại sự chắc chắn, đồng thời là mối đe dọa thường trực trong các pha bóng bổng. Tuyến giữa có sự kết hợp cân bằng giữa kinh nghiệm của Trọng Hoàng và sự cơ động của Joseph. Trên hàng công, Atshimene Charles tiếp tục thể hiện vai trò "ngòi nổ", tạo áp lực lớn lên hàng thủ đối phương.

Enrique hứa hẹn sẽ gánh tuyến giữa SLNA. Ảnh: P.V

Kể từ khi Hà Tĩnh góp mặt ở V.League, derby Nghệ Tĩnh đã chứng minh sự cân bằng đặc biệt. Trong 9 lần chạm trán thì có tới 6 trận khép lại với tỷ số hòa, SLNA nhỉnh hơn đôi chút với 2 chiến thắng tối thiểu, trong khi Hà Tĩnh từng thắng 2-0 vào năm 2021.

Với thực lực hiện tại, kịch bản giằng co nhiều khả năng sẽ lặp lại. SLNA cần khai thác tối đa lợi thế sân nhà và sự cổ vũ từ khán giả thành Vinh, trong khi Hà Tĩnh sở hữu phong độ ổn định cùng tinh thần hưng phấn. Một lần nữa, sự chắc chắn nơi hàng thủ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc phân định thắng thua.