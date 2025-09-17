Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Trận Derby Nghệ Tĩnh luôn diễn ra khá cân bằng. Các con số thống kê đã chỉ rõ điều này.

Trong 9 lần gặp nhau giữa 2 đội tính từ khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên chơi tại V.League, có đến 6 trận kết thúc với tỷ số hòa, cho thấy sự cân bằng gần như tuyệt đối về thế trận. Đáng chú ý, chỉ duy nhất một trận có tỷ số cách biệt - đó là chiến thắng 2-0 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải 2021. Đây cũng là lần duy nhất đội bóng núi Hồng giành thắng lợi trong loạt trận derby này.

Phía bên kia, Sông Lam Nghệ An có được 2 chiến thắng đều với tỷ số 1-0, trong đó, trận thắng ngay trên sân Hà Tĩnh ở mùa giải năm ngoái đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đua trụ hạng của đội bóng xứ Nghệ. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật đang sở hữu chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp trước đối thủ láng giềng.

Sông Lam Nghệ An đang có chuỗi 7 trận bất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ở lần tái đấu sắp tới, Sông Lam Nghệ An sẽ được thi đấu trên sân nhà Vinh, nơi đã luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc. Chiến thắng 2-1 trước nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ở vòng 2 là minh chứng rõ ràng nhất cho sự “khó chịu” của đội chủ sân Vinh mỗi khi được chơi trên thảm cỏ quen thuộc.

Tuy nhiên, để có thể duy trì lợi thế, đội bóng xứ Nghệ cần sớm khắc phục những điểm yếu đang tồn tại. Sau 3 vòng đấu đầu tiên, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa một lần giữ sạch lưới và đã để thủng lưới tới 5 bàn. Không chỉ vậy, khả năng dứt điểm của các cầu thủ cũng là vấn đề khiến huấn luyện viên Phan Như Thuật đau đầu. Nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ đã khiến đội bóng đánh rơi những điểm số đáng tiếc.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang trình diễn phong độ ấn tượng với chuỗi 3 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Cả 3 chiến thắng này đều mang cùng kịch bản: Hàng thủ chơi chắc chắn, không để lọt lưới, trong khi hàng công tận dụng cực tốt các cơ hội có được để kết liễu đối thủ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh, đội bóng núi Hồng cho thấy hình ảnh một tập thể gắn kết, hiệu quả và đầy thực dụng.

Để đối đầu với một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đạt điểm rơi phong độ, Sông Lam Nghệ An sẽ cần dựa nhiều vào ngôi sao tấn công Michael Olaha. Tiền đạo người Nigeria vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn khi có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 3 trận đã đấu. Với lối chơi mạnh mẽ, kỹ thuật và khả năng xoay trở tốt trong không gian hẹp, Olaha chắc chắn vẫn là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ.

Ở tuyến dưới, trung vệ Julian Garcia cũng sẽ là một mắt xích then chốt. Sau án treo giò ở đầu mùa, cầu thủ người Trinidad và Tobago được kỳ vọng sẽ có màn tái xuất mạnh mẽ để đối đầu với Atshimene Charles - tiền đạo chủ lực bên phía đội khách.

Cầu thủ người Nigeria là mẫu tiền đạo có khả năng tì đè, độc lập tác chiến rất tốt. Để hóa giải sự nguy hiểm của Atshimene Charles, Sông Lam Nghệ An sẽ cần đến sự chắc chắn và khả năng tranh chấp tay đôi tốt của những ngoại binh như Garcia.

Atshimene Charles là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Không chỉ có Atshimene Charles, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn sở hữu một “hòn đá tảng” nơi hàng phòng ngự - trung vệ Helerson. Cầu thủ người Brazil không chỉ là thủ lĩnh tinh thần mà còn có khả năng tham gia tấn công hiệu quả trong các tình huống cố định. Sự ổn định nơi hàng thủ chính là bệ phóng giúp đội bóng Hà Tĩnh liên tiếp giữ sạch lưới thời gian gần đây.

Nhìn chung, Derby xứ Nghệ lần thứ 10 hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu đầy căng thẳng, cân tài cân sức. Cả 2 đội đều có những điểm mạnh riêng và đang rất khát khao thể hiện bản lĩnh trong một trận cầu có ý nghĩa hơn cả 3 điểm.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả thành Vinh sẽ là động lực lớn để thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật thi đấu với tinh thần cao nhất. Hy vọng rằng, với lợi thế sân nhà cùng sự trở lại của các trụ cột, Sông Lam Nghệ An sẽ có thể nối dài mạch bất bại và giành trọn 3 điểm trước đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.