Thể thao Hòa với U17 Hà Nội, U17 Sông Lam Nghệ An rộng cửa vào tứ kết Giải U17 Quốc gia 2025 Trận cầu tâm điểm lượt trận thứ 2 bảng B Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2025 giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Hà Nội khép lại với tỷ số hòa 0-0. Đây là kết quả sẽ mở toang cánh cửa vào Tứ kết cho cả hai đội bóng trẻ giàu truyền thống. Cuộc so tài giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Hà Nội diễn ra vào chiều 16/9, trên sân Tân Hưng, TP. HCM.

Trận cầu căng thẳng dưới mưa

Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cả U17 SLNA và U17 Hà Nội đều thể hiện sự thận trọng. U17 SLNA chủ động nhập cuộc nhanh, thi đấu quyết liệt ở khu trung tuyến nhằm phá vỡ nhịp triển khai bóng từ tuyến dưới của đối thủ. Những pha leo biên tốc độ của Văn Cảnh hay Văn Tài liên tục được thử nghiệm, song hàng thủ Hà Nội đã thi đấu tỉnh táo để hóa giải.

BHL U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Ngược lại, đội bóng thủ đô trung thành với lối chơi chắc chắn, kiểm soát nhịp độ và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, với cách chơi quá thận trọng đó đã khiến cho trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu gần như thủ môn Văn Huy (SLNA) không phải làm việc.

Sang hiệp 2, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khiến thế trận vốn đã chặt chẽ càng trở nên khó khăn. Mặt sân trơn trượt làm bóng đi nhanh và khó kiểm soát, hạn chế tối đa những pha phối hợp ban bật ngắn, vốn là điểm mạnh của cả hai. Trận đấu vì thế chuyển sang thế giằng co về thể lực, với nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Dù cả HLV Hải Nam (SLNA) lẫn HLV Cristiano Roland (Hà Nội) đều đưa ra những thay đổi về nhân sự để tạo đột biến, nhưng cơn mưa nặng hạt cùng sự tập trung của hàng phòng ngự hai bên đã khiến bàn thắng vẫn lẩn tránh.

Tỷ số hòa 0-0, xét tổng thể, là kết quả phản ánh đúng cục diện, khi hai đội đều thể hiện sự toan tính nhằm đạt được mục tiêu.

Bước đệm để tiến vào Tứ kết

Trận hòa này mang nhiều ý nghĩa chiến thuật cho cả hai đội. Với U17 SLNA, giành 1 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp họ duy trì mạch bất bại và tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua đi tiếp. Sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Hải Nam có trong tay 4 điểm (1 thắng, 1 hòa). Chỉ cần không thua trước HAGL ở lượt cuối, tấm vé vào Tứ kết sẽ nằm trong tay họ.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội cũng có quyền hài lòng. Sau chiến thắng 3-0 trước HAGL, đội bóng thủ đô hiện sở hữu 4 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Trước đối thủ cuối cùng là Becamex TP.HCM, Hà Nội hoàn toàn nắm quyền tự quyết.

U17 SLNA rộng cửa vào Tứ kết. Ảnh: Đức Anh

Điểm nhấn đáng chú ý sau hai lượt trận chính là việc cả SLNA lẫn Hà Nội đều chưa để lọt lưới bàn nào. Điều này cho thấy cả hai đội đang sở hữu hàng thủ kiên cố, là nền tảng quan trọng cho hành trình tiến xa hơn.

Với SLNA, sự chắc chắn đến từ khả năng bọc lót của cặp trung vệ và phong độ ổn định của thủ môn Văn Huy. Với Hà Nội, đó là sự kỷ luật, gắn kết và kinh nghiệm trận mạc vốn đã được rèn giũa qua nhiều giải đấu.

Nhìn rộng ra, trận hòa này cũng khẳng định tính cạnh tranh khốc liệt của bảng B. HAGL và Becamex TP.HCM vẫn còn cơ hội, nhưng với những gì đã thể hiện, rất khó để họ vượt lên trên SLNA và Hà Nội. Nếu không có bất ngờ nào quá lớn, kịch bản hai “ông lớn” bóng đá trẻ này dắt tay nhau vào Tứ kết gần như đã chắc chắn.