Thể thao U17 Sông Lam Nghệ An giành vé vào vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2025 trước một lượt đấu Chiều 5/9, trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, U17 Sông Lam Nghệ An có cuộc tái đấu U17 Thanh Hóa tại Vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025.

Trước vòng đấu, U17 Sông Lam Nghệ An đang có 15 điểm sau 8 lượt trận, tạm xếp nhì bảng B. Đứng ngay phía sau là U17 Thanh Hóa với 11 điểm. Vì thế, đoàn quân của huấn luyện viên Hải Nam (SLNA) chỉ cần thêm 1 điểm là nắm giữ chiếc vé dự vòng chung kết.



Đội hình xuất phát của 2 đội. Ảnh: Đức Anh

Ở lượt đi, đại diện xứ Nghệ đã bị đội bóng láng giềng cầm hòa đầy tiếc nuối khi đã tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không thể dứt điểm thành công, nên giới chuyên môn đánh giá thầy trò HLV Hải Nam tiếp tục ở thế “cửa trên”. Tuy nhiên, với tính chất quan trọng của trận đấu, ban huấn luyện U17 SLNA đã lựa chọn đội hình mạnh nhất. Sơ đồ 4-4-1-1 được áp dụng, với Văn Sáng đá cao nhất, hỗ trợ bởi hàng tiền vệ gồm Minh Thủy, Huy Hoàng, Minh Lợi, Ngọc Sơn và Văn Lâm. Hàng thủ là sự góp mặt của Anh Đức, Thành Công, Văn Tú và Đăng Huy.

BHL U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

U17 Sông Lam Nghệ An chỉ cần hòa là đủ điều kiện đi tiếp nhưng họ đã nhập cuộc đầy chủ động. Đội bóng của HLV Hải Nam đẩy cao nhịp độ và gây sức ép lớn lên phần sân của đối phương. Các cầu thủ xứ Nghệ triển khai tấn công đa dạng với nhiều miếng đánh trung lộ kết hợp cùng những đường chuyền điểm rơi để thả bóng phía sau hàng thủ của U17 Đông Á Thanh Hóa.

Ngọc Sơn ghi bàn giúp U17 SLNA mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Chính cách đá đó đã giúp thầy trò huấn luyện viên Hải Nam sớm có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước ở phút thứ 5 của trận đấu. Xuất phát từ hàng loạt pha đập nhả ở trung lộ, Viết Duy bất ngờ tung đường chuyền điểm rơi loại bỏ hàng thủ đối phương, đưa bóng đến đúng tầm di chuyển của Văn Sáng. Tiền đạo mang áo số 22 dùng tốc độ loại bỏ hậu vệ đối phương rồi tung cú đá má ngoài làm tung lưới thủ môn Thanh Hóa, mở tỷ số cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Niềm vui của các cầu thủ U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Sau bàn thắng, U17 Sông Lam Nghệ An chuyển đổi đấu pháp từ tấn công sang phòng ngự phản công. Điều đó khiến nhịp độ trận đấu bị giảm xuống và không có nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của Thanh Hóa. Phải đến những phút cuối cùng của hiệp 1, Ngọc Sơn hay Văn Sáng mới tìm thêm được cơ hội trước khung thành của thủ môn Tuấn Vũ (Thanh Hóa). Dẫu vậy may mắn đã không đứng về phía họ vì thế tỷ số 1-0 cũng đã khép lại 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Văn Lâm thi đấu năng nổ bên cánh trái. Ảnh: Đức Anh

Bước sang hiệp 2, U17 Sông Lam Nghệ An chủ động lùi sâu giữ vững tỷ số, đây chính là cơ hội để Thanh Hóa vùng lên. Trong đó, những phút cuối trận, đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Quý (Thanh Hóa) đã sở hữu tới 2 cơ hội để có thể quân bình được tỷ số. Tuy nhiên, Thanh Hóa đã thiếu đi chút may mắn để làm tung lưới Văn Huy (SLNA). Chính vì vậy, trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U17 Sông Lam Nghệ An.

Kết quả này, giúp U17 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2025 trước một lượt đấu.