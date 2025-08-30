Thể thao U17 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng thuyết phục trước U17 Luxury Hạ Long Chiều 30/8, tại sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, lượt về vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025 tiếp tục diễn ra với các trận đấu của bảng B, nơi quy tụ 6 đội: PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Luxury Hạ Long, Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An.

Bước vào lượt trận thứ hai của giai đoạn lượt về, U17 Sông Lam Nghệ An chỉ phải đối đầu với U17 Luxury Hạ Long - đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng. Trước đó ở lượt đi, đại diện xứ Nghệ từng thắng đậm 8-0, vì vậy giới chuyên môn nhận định cơ hội để Luxury Hạ Long tạo bất ngờ gần như không có.

Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: Đức Anh

Dù được dự đoán “dễ thở”, HLV Hải Nam vẫn thể hiện sự thận trọng khi tung ra đội hình mạnh nhất với sơ đồ 4-4-1-1. Hàng thủ gồm Ngô Anh Đức, Quán Thành Công, Văn Tú và Phan Đăng Huy; tuyến giữa có Nguyễn Minh Thuỷ, Huy Hoàng, Minh Lợi, Ngọc Sơn và Văn Lâm; trên hàng công là tiền đạo Văn Sáng.

Văn Sáng ghi bàn mở tỷ số cho U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Sự vượt trội về con người và lối chơi giúp U17 Sông Lam Nghệ An nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ những phút đầu. Các pha phối hợp mạch lạc, pressing tầm cao cùng khả năng dứt điểm đa dạng khiến khung thành Luxury Hạ Long liên tục bị đặt trong tình trạng báo động.

Sau những pha hãm thành liên tục vào phút thứ 5, đội bóng xứ Nghệ đã mở được tỷ số trận đấu. Sau tình huống tạt bóng bên cánh phải của Phan Đăng Huy, bóng bật ra đúng vị trí để Văn Sáng dứt điểm, mở tỷ số cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Ngọc Sơn có pha thoát xuống đối mặt với thủ môn U17 Luxury Hạ Long. Ảnh: Đức Anh

Ít phút sau, từ pha đá phạt góc do Anh Đức thực hiện, Ngọc Sơn bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho đội bóng trẻ xứ Nghệ. Chưa dừng lại ở đó, cũng chính Ngọc Sơn tiếp tục tỏa sáng khi tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn thắng thứ 3, khép lại hiệp 1 với tỷ số 3-0.

Niềm vui của các cầu thủ U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Bước sang hiệp 2, U17 Sông Lam Nghệ An vẫn duy trì thế trận tấn công mạch lạc. Phút 50, Minh Thùy tung cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 4-0. Không lâu sau, từ một pha phối hợp trung lộ, tiền vệ này tiếp tục ghi dấu ấn bằng cú cứa lòng đẳng cấp, đưa đội nhà vượt lên dẫn 5-0.

Trận đấu khép lại với bàn thắng thứ 6 dành cho U17 Sông Lam Nghệ An sau một pha tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm. Tiền vệ Văn Tài khống chế bóng gọn gàng rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 6-0.

Minh Thủy để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Với chiến thắng thuyết phục 6-0 ở trận này, U17 Sông Lam Nghệ An tiếp tục giữ vững vị trí nhì bảng B, xếp trên Đông Á Thanh Hóa. Kết quả đó giúp thầy trò HLV Hải Nam duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại giải đấu năm nay.