Thể thao Đẳng cấp vượt trội, U17 Sông Lam Nghệ An thắng đậm U17 Luxury Hạ Long tại vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025 Chiều 18/8, bảng B vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025 tiếp tục diễn ra sôi động trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Trong cuộc đối đầu với U17 Luxury Hạ Long, U17 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện sức mạnh vượt trội để giành chiến thắng đậm đà 8-0, qua đó khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp.

Minh Thủy lập cú đúp trong chiến thắng 8-0 của U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Sau thất bại ở trận ra quân trước PVF-CAND, HLV Hải Nam quyết định tung ra đội hình mạnh nhất với sơ đồ 4-4-2, gồm nhiều trụ cột như Ngô Anh Đức, Quán Thành Công, Nguyễn Huy Hoàng, Phan Đăng Huy ở hàng thủ; bộ tứ tiền vệ Minh Thủy, Phạm Viết Duy, Minh Lợi, Văn Lâm; cùng cặp tiền đạo Quang Anh và Ngọc Sơn.

Ngay từ những phút đầu, U17 Sông Lam Nghệ An đã dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 15, từ pha đi bóng khéo léo, Minh Thủy chuyền ngược vào để số 9 Văn Lâm băng vào dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số 1-0. Chỉ 2 phút sau, chính Minh Thủy tiếp tục tỏa sáng với cú sút kỹ thuật, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng.

Không dừng lại, đến phút 30, từ một quả phạt góc, trung vệ Đăng Huy bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0. Những phút còn lại của hiệp một, SLNA vẫn tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng các pha dứt điểm của Anh Đức hay Minh Thủy chưa tận dụng thành công. Hiệp đấu khép lại với ưu thế tuyệt đối cho thầy trò HLV Hải Nam.

Văn Lâm mở tỷ số cho U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Bước sang hiệp hai, U17 SLNA tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Phút 60, cầu thủ vào sân thay người Trần Văn Đức Huy thoát xuống từ đường chọc khe tinh tế, dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 4-0. Chỉ ít phút sau, Văn Tài mang về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, đưa đội bóng xứ Nghệ dẫn 5-0.

Đức Uy vào sân ở hiệp 2 nhưng đã thi đấu khá hiệu quả trên hàng công của U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Trong thế trận một chiều, SLNA dễ dàng tận dụng sai lầm của đối thủ. Sau pha xử lý không dứt khoát của thủ môn Luxury Hạ Long, bóng bật ra và được Trương Văn Sáng nhanh chóng đưa vào lưới, nâng tỷ số lên 6-0, trước khi chính anh ghi thêm bàn thắng ở phút 88, đưa SLNA dẫn 7-0.

Ở những phút bù giờ, Minh Thủy hoàn tất cú đúp bằng cú dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng hủy diệt 8-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Với màn trình diễn thuyết phục, U17 SLNA không chỉ có được 3 điểm quan trọng mà còn tạo ra lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại tại bảng B.