Thể thao Sông Lam Nghệ An nhận thất bại trước chủ nhà PVF-CAND trong ngày ra quân V.League 2025/26 Chiều 17/8, trên sân PVF (Hưng Yên), trận đấu giữa tân binh PVF-CAND và Sông Lam Nghệ An đã mở màn cho mùa giải V.League 2025/26. Cuộc đối đầu được đánh giá cân bằng khi cả hai đều đặt mục tiêu trụ hạng, song sự khác biệt đã đến từ sân nhà.

PVF-CAND là cái tên mới của V.League, giành suất tham dự sau khi Quảng Nam giải thể và Bình Phước từ chối thăng hạng. Tuy nhiên, với chưa đầy 2 tuần chuẩn bị và chỉ một trận giao hữu trước Thể Công Viettel, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh mang đến nhiều lo ngại về sức mạnh khi thi đấu ở môi trường bóng đá cao nhất Việt Nam.

Vương Văn Huy đã có một trận đấu khá hay khi có nhiều đường chuyền tốt cho đồng đội. Ảnh: Đức Anh

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An dù không sở hữu đội hình nhiều ngôi sao nhưng lại là tập thể dạn dày kinh nghiệm. Những năm qua, đội bóng xứ Nghệ đối mặt tình trạng “chảy máu lực lượng”, nhưng bù lại họ luôn giữ được tinh thần thi đấu máu lửa, đặc biệt với dàn cầu thủ trẻ đầy khát khao.

Ở trận đầu ra quân, HLV Phan Như Thuật hết sức cẩn trọng khi tung ra đội hình xuất phát được xem là mạnh nhất mà SLNA có được gồm: thủ môn Cao Văn Bình; hàng thủ gồm Bá Quyền, Văn Khánh, Justin Julian và Văn Huy; tuyến giữa có Quang Vinh, Carlos Enrique, Khắc Ngọc, Mạnh Quỳnh, Hồ Văn Cường; trên hàng công, Olaha vẫn là mũi nhọn chủ lực.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về tài chính trong những mùa gần đây, nhưng đội bóng chủ sân Vinh vẫn luôn là đối thủ khó chịu với các đội bóng trong nhóm trụ hạng. Vì thế, ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà, PVF-CAND cũng không dễ để đạt mục tiêu 3 điểm.

Sông Lam Nghệ An bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Chung Lê

Tuy nhiên, với lợi thế được chơi trên sân nhà, PVF-CAND đã nhập cuộc khá chủ động. Phút thứ 7, đội bóng này có cú sút đầu tiên về phía khung thành SLNA. Từ cú phá bóng không chuẩn xác của Văn Khánh, bóng đến chân Trương Văn Thái Quý, cầu thủ này tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Văn Bình.

Sau những phút đầu tiên đánh mất thế trận, SLNA nhanh chóng lấy lại nhịp chơi và tổ chức được nhiều tình huống lên bóng sắc nét. Phút 16, từ một pha phối hợp giữa sân, Olaha xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ chủ nhà rồi tung cú sút uy lực, nhưng bóng đi chệch khung thành PVF-CAND.

Chỉ 4 phút sau, từ pha đập nhả ăn ý ở trung lộ, Mạnh Quỳnh xử lý khéo léo trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt, nhưng thủ môn Phí Minh Long đã bay người cứu thua bằng những đầu ngón tay, buộc SLNA phải nhận một quả phạt góc.

Khắc Ngọc tiếp tục là linh hồn tuyến giữa của SLNA. Ảnh: Đức Anh

Tấn công nhiều nhưng không tận dụng được cơ hội, SLNA phải trả giá ở phút cuối cùng của hiệp 1. Từ sai lầm của hậu vệ Vương Văn Huy, tiền vệ Võ Anh Quân cướp được bóng, bứt tốc xuống sát biên ngang trước khi căng ngang chuẩn xác để tiền đạo Amarido băng vào đệm bóng gọn gàng, mở tỷ số cho PVF-CAND. Đây cũng là kết quả khép lại 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định tăng cường cho hàng tấn công. Nhà cầm quân xứ Nghệ quyết định thay tiền vệ Carlos Enrique bằng tiền đạo Moore. Như vậy, Sông Lam Nghệ An sẽ chơi với 2 tiền đạo ngoại binh.

Chính sự thay đổi người này đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ chơi hiệu quả hơn. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội cuối cùng vào phút 58, Sông Lam Nghệ An đã đưa được trận đấu về thế cân bằng. Xuất phát từ quả tạt bóng bên cánh trái của Vương Văn Huy, Olaha bật cao đánh đầu, đưa bóng trúng cột dọc, nhưng cầu thủ này đã ngay lập tức có mặt để đá bồi làm tung lưới Phí Minh Long, quân bình tỷ số 1-1 cho Sông Lam Nghệ An.

Olaha tiếp tục đóng vai trò đầu tàu ở tuyến trên. Ảnh: Chung Lê

Tuy nhiên, chỉ hơn 5 phút sau, PVF-CAND một lần nữa lại có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Từ pha tạt bóng của tiền vệ PVF-CAND bên cánh phải, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An phá bóng không tốt để bóng bay ngang qua cầu môn, MPande có mặt đúng lúc đánh đầu vào lưới trống nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội chủ nhà.

Dù đang phải chịu bàn thua, nhưng khó khăn lại chồng chất hơn với Sông Lam Nghệ An khi trung vệ Justin bị nhận thẻ đỏ và rời sân sau tình huống dùng chân đá vào đối thủ.

Ngoại binh chưa để lại nhiều ấn tượng. Ảnh: Chung Lê

Những phút cuối trận, dù thi đấu đầy nỗ lực, nhưng do thiếu người, Sông Lam Nghệ An đã không thể tìm kiếm được bàn gỡ và đành phải nhận thất bại 1-2 trước PVF-CAND.

Tại vòng 2, Sông Lam Nghệ An sẽ gặp thử thách lớn khi phải tiếp đón đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân Vinh.