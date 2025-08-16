Thể thao Olaha đặt mục tiêu cho Sông Lam Nghệ An ở trận đầu ra quân V.League 2025/26 Trước thềm mùa giải V.League 2025/26, tiền đạo Michael Olaha (Đội trưởng Sông Lam Nghệ An) đã bày tỏ sự quyết tâm cùng những mục tiêu cụ thể ở trận mở màn.

Chiều 16/8, trong buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu với CLB PVF-CAND trên sân khách, Olaha chia sẻ rằng, anh cùng toàn đội đang có tinh thần rất hứng khởi. Sau giai đoạn tập huấn và những trận giao hữu tiền mùa giải, Olaha cho biết, bản thân đã sẵn sàng cả về thể lực lẫn phong độ để góp phần vào lối chơi chung.

“Trận đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng chúng tôi đặt mục tiêu phải có điểm. Cá nhân tôi hy vọng sẽ ghi bàn để giúp đội giành kết quả thuận lợi”, Olaha nhấn mạnh.

Olaha đặt mục tiêu sẽ có điểm trong trận ra quân V.League 2025/26. Ảnh: Đức Anh

Không chỉ thể hiện quyết tâm trên sân, tiền đạo người Nigeria còn dành sự tin tưởng cho các đồng đội trẻ. Anh cho rằng, lực lượng của Sông Lam Nghệ An năm nay có nhiều thay đổi tích cực, với sự bổ sung của các ngoại binh cũng như dàn cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành sau nhiều mùa giải được thử lửa.

“Các cầu thủ nội binh tiến bộ rất nhanh. Họ khát khao, máu lửa và sẵn sàng chiến đấu. Đây là nền tảng quan trọng để chúng tôi hướng tới một mùa giải tốt hơn”, Olaha chia sẻ.

Sự kỳ vọng càng được nhân lên khi thầy trò HLV Phan Như Thuật sẽ nhận được sự cổ vũ trực tiếp của đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ tại Hưng Yên. Việc phải thi đấu xa nhà không làm giảm tinh thần chiến đấu, trái lại còn là động lực để các cầu thủ thể hiện hết mình.

Trước đó, HLV Phan Như Thuật cũng khẳng định trận khai mạc bao giờ cũng nhiều áp lực, nhưng ông tin tưởng tập thể SLNA sẽ ra sân với sự tập trung và tinh thần quyết tâm cao nhất. Ông đặc biệt kỳ vọng vào sự đồng hành của người hâm mộ, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn để toàn đội vượt qua thử thách.

Trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An đang hướng tới một mùa giải đổi mới và khát khao tìm lại vị thế, tuyên bố mạnh mẽ của Olaha không chỉ tiếp thêm niềm tin cho đồng đội mà còn thổi bùng sự háo hức nơi người hâm mộ. Trận đấu ra quân sẽ là thước đo đầu tiên cho tham vọng và mục tiêu của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải mới.