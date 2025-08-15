Thể thao Những 'điểm tựa' vững chắc giúp Sông Lam Nghệ An tự tin có điểm trong ngày ra quân V.League Dù phải làm khách ở trận đấu đầu tiên nhưng vẫn có nhiều lý do để tin tưởng đội bóng xứ Nghệ đạt được kết quả tốt trước PVF-CAND.

8 mùa bất bại – điểm tựa niềm tin

Lần gần nhất, Sông Lam Nghệ An phải nhận thất bại ở vòng đấu mở màn đã cách đây 8 năm – trận thua 0-2 trên sân của Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải 2017. Kể từ đó, đoàn quân xứ Nghệ giữ vững thành tích bất bại trong ngày ra quân với 3 chiến thắng và 5 trận hòa.

Sông Lam Nghệ An đã duy trì mạch trận bất bại ở vòng đấu đầu tiên trong 8 mùa giải liên tiếp. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Thống kê này cho thấy thành tích khá tốt của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu ra quân mùa giải mới. Với một giải đấu dài hơi như V.League, khởi đầu thuận lợi sẽ giúp đội bóng định hình tâm lý tích cực và tạo đà cho các vòng đấu tiếp theo.

Chính vì vậy, khi bước vào trận gặp PVF-CAND, các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật hoàn toàn có cơ sở để đặt mục tiêu rời sân vận động PVF với ít nhất 1 điểm trong tay.

"Cái dớp" khó vượt của các đội bóng mới lên hạng

Nếu nhìn lại lịch sử gần đây, có một thống kê mà PVF-CAND – hay bất kỳ đội mới lên hạng nào – khó có thể bỏ qua: Kể từ mùa giải 2015, ngoại trừ Công an Hà Nội, chưa đội bóng tân binh nào giành được chiến thắng ở ngày ra quân.

Công an Hà Nội ở mùa 2023 là một ngoại lệ hiếm hoi. Đội bóng ngành Công an đã đầu tư mạnh mẽ ngay sau khi thăng hạng và không chỉ thắng trận mở màn, mà còn lên ngôi vô địch ngay mùa đầu trở lại. Cùng năm đó, một tân binh khác là Khánh Hòa đã gục ngã 1-2 ngay trên sân nhà trước Đông Á Thanh Hóa trong ngày khai màn.

Các đội bóng mới lên hạng thường không có được kết quả tốt trong ngày ra quân. Ảnh tư liệu: VPF

Năm 2015 còn là minh chứng rõ ràng hơn: trong số 3 đội thăng hạng, có tới 2 đội phải nhận những thất bại đậm – Đồng Tháp thua Becamex Bình Dương 1-6, Khánh Hòa thua Hoàng Anh Gia Lai 2-4 – và chỉ Xổ số kiến thiết Cần Thơ giành được 1 trận hòa 0-0 trước QNK Quảng Nam.

Tính tổng cộng từ năm 2015 đến nay, các đội mới thăng hạng có thành tích rất khiêm tốn: 1 thắng, 5 hòa và 7 thua ở vòng mở màn. Con số ấy nói lên “cái dớp” khó vượt qua của tân binh V.League – và là một lý do nữa để cổ động viên Sông Lam Nghệ An tin vào một kết quả khả quan.

Sân khách không còn là “nỗi ám ảnh”

Nếu như trước đây, sân khách từng là điểm yếu của Sông Lam Nghệ An, thì thời gian gần đây đội bóng đã dần cải thiện. Trong 6 trận xa nhà gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật giành 1 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 2.

Sông Lam Nghệ An đang dần cải thiện thành tích trên sân khách trong thời gian gần đây. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đáng chú ý, 2 trận thua ấy đều có những hoàn cảnh đặc biệt: thất bại “oan ức” 0-1 trước Thể Công Viettel khi Sông Lam Nghệ An chơi ngang ngửa đối thủ, và trận thua 1-2 trước SHB Đà Nẵng ở vòng cuối khi đội bóng xứ Nghệ đã chắc suất trụ hạng.

Bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì sự ổn định với 2 trận hòa 1-1 trên sân Đông Á Thanh Hóa và Câu lạc bộ Ninh Bình. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy đội bóng không còn dễ dàng bị bắt nạt mỗi khi phải hành quân xa nhà.

Sức mạnh từ khán đài

Ngoài yếu tố chuyên môn, Sông Lam Nghệ An còn nhận được một “vũ khí” quen thuộc: tình yêu cháy bỏng từ người hâm mộ. Được biết, Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã có kế hoạch đến sân PVF để tiếp lửa cho đội nhà trong trận ra quân.

Sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả là niềm động viên to lớn cho các cầu thủ trên sân. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Với sắc vàng rực rỡ và những tiếng trống rộn ràng, bầu không khí ấy chắc chắn sẽ tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ xứ Nghệ. Trong lịch sử, không ít lần Sông Lam Nghệ An đã chơi bùng nổ trên sân khách nhờ sự cổ vũ máu lửa từ khán đài – và đây có thể là một kịch bản lặp lại vào cuối tuần này.

Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có được một trận đấu xuất sắc, qua đó đạt được kết quả như ý trong ngày ra quân mùa giải mới.