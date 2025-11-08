Thể thao Sông Lam Nghệ An sẽ đối diện với thử thách lớn ở Cúp Quốc gia 2025/26 Với thành tích Á quân Cúp Quốc gia 2024/25, Sông Lam Nghệ An (SLNA) được đặc cách vào thẳng vòng 1/8 giải đấu mùa này.

Theo kết quả bốc thăm trưa 11/8 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thầy trò HLV Phan Như Thuật sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa SHB Đà Nẵng và CLB Trẻ TP.HCM. Nếu vượt qua vòng 1/8, Sông Lam Nghệ An nhiều khả năng sẽ chạm trán Đương kim vô địch V-League Thép Xanh Nam Định. Đây là thử thách cực lớn trên con đường tái lập thành tích Á quân trong mùa giải trước.

SLNA giành vị trí Á quân ở Cúp Quốc gia 2024/25. Ảnh: Chung Lê

Cúp Quốc gia 2025/26 hứa hẹn nhiều kịch tính ngay từ đầu khi Hà Nội FC phải đối đầu Thể Công Viettel ở vòng sơ loại. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ chạm trán Đương kim vô địch CAHN tại vòng 16 đội. Lá thăm đưa 3 trong 4 đội dẫn đầu V-League 2024/25 vào chung một nhánh đấu, báo hiệu những cuộc đọ sức đỉnh cao ngay từ vòng loại trực tiếp.

Ngoài SLNA, các đội Công an TP.HCM, Thép Xanh Nam Định, CAHN, PVF-CAND và Hải Phòng cũng được miễn vòng sơ loại. Ở vòng 16 đội, Thép Xanh Nam Định sẽ gặp đội thắng giữa Long An và Quy Nhơn Bình Định; Công an TP.HCM sẽ chạm trán TP.HCM hoặc Đồng Tháp; PVF-CAND gặp đội thắng giữa Đông Á Thanh Hóa và HAGL. Theo giới chuyên môn, Thép Xanh Nam Định, PVF-CAND và Công an TP.HCM có nhiều cơ hội tiến sâu, trong khi CAHN sẽ phải vượt qua thử thách nặng ký từ Hà Nội FC hoặc Thể Công Viettel.

Giải đấu năm nay quy tụ 26 CLB chuyên nghiệp gồm 14 đội V-League và 12 đội Hạng Nhất. Khởi tranh ngày 13/9/2025, Cúp Quốc gia sẽ khép lại bằng trận chung kết ngày 28/6/2026. Đội vô địch nhận Cúp, Huy chương Vàng và 2 tỷ đồng tiền thưởng. Công nghệ VAR tiếp tục được áp dụng ở một số vòng đấu và các trận quan trọng.

Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2025/26.

Danh sách CLB tham dự gồm: Becamex TP.HCM, Công an Hà Nội, Công an TP.HCM, Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội FC, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel, Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Hòa Bình, Khatoco Khánh Hòa, Long An, TP.HCM, Trẻ TP.HCM, Trường Tươi Đồng Nai, Quảng Ninh, Quy Nhơn Bình Định. CLB Trẻ PVF-CAND không tham dự do cùng đơn vị chủ quản với PVF-CAND.

Với nhánh đấu khó và khả năng chạm trán ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định ngay ở tứ kết, hành trình của SLNA tại Cúp Quốc gia 2025/26 chắc chắn sẽ đầy cam go.