Thể thao Sông Lam Nghệ An sẽ nối dài thành tích bất bại ngày ra quân? Dù không phải lúc nào cũng có được chiến thắng, nhưng việc giữ được thành tích bất bại ở trận ra quân suốt 8 mùa giải gần nhất đã trở thành một niềm tự hào của đội bóng xứ Nghệ, đồng thời mang lại sự tự tin trước mùa giải mới 2025/2026.

Ở mùa giải năm ngoái, Sông Lam Nghệ An phải vất vả lắm mới có được 1 trận hòa không bàn thắng trước đội bóng mới lên hạng SHB Đà Nẵng. Đây là trận đấu mà các tân binh của đội bóng xứ Nghệ đã ra mắt không thành công. Đặc biệt là trung vệ Sebastian Zaracho với chiếc thẻ đỏ đã khiến cho Sông Lam Nghệ An phải thi đấu thiếu người.

Cũng chính đội bóng sông Hàn là những người đã khiến cho đội bóng xứ Nghệ phải chia điểm ở mùa giải 2023. Đó là trận đấu Trần Nam Hải đã mở tỷ số trận đấu trước khi Hà Minh Tuấn gỡ hòa cho SHB Đà Nẵng 1 phút sau đó.

Mùa giải năm ngoái, Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng đã chia điểm trong ngày ra quân. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Bên cạnh các trận hòa trước SHB Đà Nẵng thì Sông Lam Nghệ An còn có trận hòa đáng khen trước Thể Công Viettel ở trận đấu khai mạc mùa giải 2023/2024 và những trận hòa khác trước Bình Định ở mùa giải 2021 và Câu lạc bộ Sài Gòn ở mùa giải 2020.

Có thể nói, với tâm lý thi đấu thận trọng ở ngày khai màn, đội bóng xứ Nghệ có khá nhiều trận hòa ở vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới.

Chính vì thế, đã khá lâu rồi Sông Lam Nghệ An chưa thua ở vòng đấu đầu tiên. Trận thua gần đây nhất mà đội bóng xứ Nghệ phải nhận trong ngày V.League khai màn là trận thua 0-2 trước Câu lạc Thanh Hóa trên sân khách ở mùa giải 2017. Như vậy, đã 8 mùa giải liên tiếp, Sông Lam Nghệ An bất bại ở trận đấu ra quân. Đây là một thành tích đáng tự hào của đội bóng xứ Nghệ.

Ngoài các trận hòa thì Sông Lam Nghệ An cũng đã có được 3 chiến thắng ở những trận đấu ra quân trong 8 mùa giải gần đây. Đó là chiến thắng 2-0 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngay trên sân Thống Nhất ở mùa giải 2018. Đó là chiến thắng 2-0 trước Câu lạc bộ Quảng Nam ở mùa giải 2019 trên sân nhà. Và gần đây nhất là chiến thắng 1-0 trước Becamex Bình Dương ngay trên sân Gò Đậu ở mùa giải 2022.

Những con số thống kê này sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An tự tin hơn trong trận đấu mở màn sắp tới. Nhất là khi, đội bóng xứ Nghệ sẽ chỉ phải gặp đội bóng tân binh PVF-CAND.

Đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sẽ gặp bất lợi lớn khi sân nhà của họ chưa thể sử dụng và trận đấu với Sông Lam Nghệ An sẽ phải tổ chức trên sân trung lập. Điều này ít nhiều giúp thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật giảm bớt áp lực, đồng thời tạo điều kiện để cho đội bóng xứ Nghệ triển khai lối chơi chủ động hơn.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm trận mạc dày dặn hơn Sông Lam Nghệ An sẽ có những lợi thế nhất định trước PVF-CAND, qua đó có thể hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận đấu tới.

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc và các đồng đội sẽ nối tiếp mạch trận bất bại ngày ra quân? Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Một chiến thắng sẽ không chỉ giúp đội bóng xứ Nghệ nối dài kỷ lục bất bại mà còn tạo ra cú hích tinh thần lớn cho chặng đường phía trước, nơi họ sẽ phải chạm trán những đối thủ mạnh hơn nhiều.

Tuy vậy, huấn luyện viên Phan Như Thuật chắc chắn vẫn sẽ yêu cầu các học trò nhập cuộc với sự tập trung cao nhất. Bởi lẽ, những đội bóng mới lên hạng như PVF-CAND thường thi đấu rất quyết tâm ở những vòng đầu, coi đó là cơ hội khẳng định năng lực tại sân chơi cao nhất.

Người hâm mộ xứ Nghệ đang chờ đợi một màn trình diễn bùng nổ ở ngày ra quân của đội bóng quê nhà, để vừa duy trì mạch bất bại ấn tượng, vừa mở ra một mùa giải mới đầy hứng khởi.