Thể thao Ngoại binh - vấn đề lo lắng của Sông Lam Nghệ An Khi mà các đội bóng khác liên tiếp công bố "bom tấn" trong đội hình tham dự V.League mùa giải mới, thì Sông Lam Nghệ An vẫn khá im hơi lặng tiếng. Điều này dấy lên lo ngại rất lớn trong lòng người hâm mộ, nhất là khi mùa giải mới chỉ còn 10 ngày nữa sẽ khởi tranh.

Trận giao hữu gần đây giữa Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa đã phần nào phác họa bức tranh nhân sự của đội bóng xứ Nghệ trước thềm mùa giải mới. Điểm đáng chú ý nhất trong cuộc đối đầu này là việc Sông Lam Nghệ An chỉ sử dụng duy nhất tiền đạo Michael Olaha trong danh sách ngoại binh. Trong khi đó, tân binh Carlos Enrique Olaya – cầu thủ được kỳ vọng sẽ mang đến sự chắc chắn nơi tuyến giữa – lại chỉ xuất hiện trên khán đài với tư cách khán giả.

Với việc V.League áp dụng quy định cho phép mỗi đội bóng đăng ký tối đa 4 ngoại binh trong mùa giải 2025/26, rõ ràng Sông Lam Nghệ An vẫn còn thiếu ít nhất 2 suất để hoàn thiện bộ khung đội hình. Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ đang nhắm tới 2 trung vệ và 1 tiền đạo để bổ sung vào 2 suất ngoại binh còn thiếu này.

Dù vậy, việc hoàn tất các thủ tục pháp lý, giấy tờ, cũng như kiểm tra y tế, visa hay giấy chuyển nhượng quốc tế… sẽ cần một khoảng thời gian nhất định. Điều này đặt ra câu hỏi lớn: Liệu các ngoại binh mới có thể kịp hội quân và thi đấu trước ngày khai màn mùa giải hay không?

Michael Olaha vẫn là trụ cột của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải mới. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Không chỉ đối mặt với vấn đề thủ tục, các tân binh ngoại quốc còn phải vượt qua một thử thách không hề dễ chịu: điều kiện thời tiết tại Nghệ An. Vào thời điểm hiện tại, nắng nóng gay gắt sẽ là thử thách rất lớn cho khả năng thích nghi thể chất. Chỉ cần một chút chệch choạc trong khâu chuẩn bị, thể lực của các cầu thủ sẽ bị bào mòn đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ và khả năng hòa nhập chiến thuật.

Chính vì vậy, việc sớm hoàn tất công tác chiêu mộ và ổn định nhân sự là yếu tố then chốt để Sông Lam Nghệ An có thể bắt nhịp tốt ngay từ những vòng đấu đầu tiên của mùa giải. Một đội hình thiếu gắn kết hoặc gặp vấn đề thể lực từ ngoại binh sẽ khiến áp lực đổ dồn lên vai các nội binh – những người vốn đã quá quen với việc phải “gồng gánh” trong suốt nhiều mùa giải gần đây.

Một điều không kém phần quan trọng: Dù mỗi đội được đăng ký 4 ngoại binh nhưng chỉ có tối đa 3 người được ra sân trong cùng một thời điểm. Điều này đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ phải tính toán kỹ lưỡng từng vị trí, từng trận đấu để chọn ra 3 ngoại binh phù hợp nhất với đối thủ và thế trận. Giữ ai, rút ai, thay thế như thế nào – đó đều là những bài toán không dễ dàng, nhất là khi chưa có đủ thời gian quan sát và kiểm chứng năng lực thực sự của các tân binh.

Tân binh Neneco hứa hẹn sẽ đem đến sự chắc chắn nơi tuyến giữa cho Sông Lam Nghệ An.

Việc hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu, thể trạng và phong cách thi đấu của từng ngoại binh là tiền đề quan trọng để xây dựng chiến thuật xoay quanh họ. Nếu không làm được điều này, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể rơi vào cảnh lúng túng chiến thuật ở những vòng đấu đầu tiên – điều mà không một cổ động viên nào mong muốn.

Ở trận ra quân, Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với tân binh PVF-CAND – đội bóng vừa chân ướt chân ráo lên chơi tại V.League. Đây được xem là cơ hội vàng để đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật giành được một kết quả thuận lợi và tạo đà tâm lý hưng phấn cho chặng đường phía trước. Tuy nhiên, nếu sẩy chân ngay ở vòng đấu đầu tiên, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bởi sau đó, Sông Lam Nghệ An sẽ phải tiếp đón đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân nhà, trước khi hành quân đến Lạch Tray để đối đầu với Câu lạc bộ Hải Phòng.

Rõ ràng, thử thách đang ở phía trước, và nó đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo trên mọi khía cạnh. Từ việc chốt nhân sự ngoại binh, hoàn tất thủ tục hành chính, đến công tác huấn luyện và làm quen chiến thuật – tất cả đều cần phải được tiến hành khẩn trương và chính xác. Chỉ khi đó, đội bóng xứ Nghệ mới có thể bước vào mùa giải mới với sự tự tin và kỳ vọng mang về những kết quả tích cực.

Hy vọng rằng, trong những ngày tới, những vướng mắc hiện tại sẽ sớm được giải quyết để người hâm mộ xứ Nghệ có thể nhìn thấy một Sông Lam Nghệ An mạnh mẽ, bản lĩnh và đầy cảm xúc trên sân cỏ.