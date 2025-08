Thể thao Sông Lam Nghệ An 'đôn' duy nhất thủ môn trẻ Bảo Ngọc lên đội 1 dự V-League 2025/26 Chuẩn bị cho mùa giải V-League 2025/26, CLB Sông Lam Nghệ An đã có sự điều chỉnh nhân sự, đáng chú ý khi đội bóng này chỉ "đôn" duy nhất thủ môn trẻ Bảo Ngọc lên đội 1.

Quyết định "đôn" thủ môn Bảo Ngọc được đưa ra sau khi thủ môn Văn Việt chia tay đội bóng để chuyển đến thi đấu cho Thể Công Viettel.

Thủ môn Bảo Ngọc, được xem là chốt chặn đáng tin cậy của các trẻ SLNA. Ảnh: Đức Anh

Theo kế hoạch đăng ký lực lượng, Sông Lam Nghệ An sẽ mang theo 28 cầu thủ tham dự mùa giải mới, gồm 24 nội binh và 4 ngoại binh. Trong số này, có 21 cầu thủ từng thi đấu ở mùa giải 2024/25 tiếp tục góp mặt, cùng với sự trở lại của hai gương mặt quen thuộc là tiền vệ trung tâm Xuân Bình và tiền vệ cánh Lê Văn Quý. Đây là 2 cầu thủ vừa hoàn thành hợp đồng cho mượn. Như vậy, ngoài hai cầu thủ trở lại từ các đội khác, Bảo Ngọc là gương mặt trẻ duy nhất được "đôn" lên từ tuyến dưới để góp mặt trong đội hình đội 1. Hiện tại, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An sẽ có ba thủ môn gồm: Cao Văn Bình, Hữu Hậu và Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc sinh năm 2007, quê tại xã Giai Xuân, Nghệ An, là một trong những thủ môn trẻ giàu tiềm năng nhất của lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An. Dấu ấn chuyên môn của anh được thể hiện rõ nét qua các giải trẻ trong nước. Năm 2020, anh cùng U13 Sông Lam Nghệ An vô địch Giải U13 Quốc gia và giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Năm 2022, anh tiếp tục giúp U15 Sông Lam Nghệ An đăng quang ở Giải U15 Quốc gia, đồng thời tái lập thành tích cá nhân khi được vinh danh là thủ môn hay nhất giải. Trong hai năm liên tiếp 2023 và 2024, anh góp công đưa U17 Sông Lam Nghệ An giành hạng Ba Giải U17 Quốc gia. Đến năm 2025, Bảo Ngọc cùng U19 Sông Lam Nghệ An giành ngôi Á quân Giải U19 Quốc gia, qua đó khẳng định vị trí vững chắc trong lứa cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá xứ Nghệ.

Trên bình diện đội tuyển quốc gia, thủ môn trẻ này cũng từng góp mặt ở nhiều giải đấu quan trọng. Anh là người bắt chính của U17 Việt Nam tại Vòng chung kết Giải U17 châu Á 2023. Năm 2024, dù không chiếm suất bắt chính, nhưng Bảo Ngọc vẫn có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển U19 và U20 Việt Nam.

Việc đôn Bảo Ngọc lên đội 1 trước mùa giải mới không chỉ nhằm hoàn thiện vị trí trong khung gỗ, mà còn là bước đi khẳng định định hướng phát triển lâu dài theo triết lý bồi dưỡng và sử dụng cầu thủ trẻ do chính CLB của Sông Lam Nghệ An đào tạo. Với nền tảng chuyên môn tốt, tâm lý thi đấu vững vàng, sự dạn dày kinh nghiệm từ các giải trẻ, thủ môn sinh năm 2007 được kỳ vọng sẽ có những bước tiến vững vàng, góp phần củng cố vị trí chốt chặn cuối cùng trong đội hình Sông Lam Nghệ An.