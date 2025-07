Thể thao Thua trên chấm luân lưu trước U21 PVF, U21 Sông Lam Nghệ An dừng chân ở Tứ kết Giải U21 Quốc gia Trận đấu giữa U21 PVF và U21 Sông Lam Nghệ An tại Tứ kết Giải U21 Quốc gia 2025 diễn ra vào chiều 27/7, trên sân vận động Long Tâm (TP. Hồ Chí Minh).

Hành trình vào Tứ kết của U21 Sông Lam Nghệ An tại Giải U21 Quốc gia 2025 không hề dễ dàng. Đoàn quân của HLV Phạm Anh Tuấn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại đội chủ nhà U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ hai, đội bóng xứ Nghệ bất ngờ để thua U21 PVF-CAND, qua đó, buộc phải chờ đến trận đấu cuối vòng bảng để quyết định số phận. Trận hòa trước U21 SHB Đà Nẵng ở lượt trận này đã giúp U21 Sông Lam Nghệ An giành vé đi tiếp.

Mặt sân quá xấu đã ảnh hưởng đến lối chơi của 2 đội U21 PVF và U21 Sông Lam Nghệ An tại Tứ kết Giải U21 Quốc gia 2025. Ảnh: Nguyễn Văn Hải

Tại vòng Tứ kết, U21 Sông Lam Nghệ An tái ngộ U21 PVF. Đây là đối thủ từng chạm trán ở vòng bảng. Tuy nhiên, cuộc đối đầu trước đó chỉ mang tính thủ tục nên chưa phản ánh đầy đủ thực lực 2 đội. Dù vậy, giới chuyên môn đều đánh giá U21 PVF là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch và là đội “cửa trên” trong cặp đấu này.

Trước thử thách lớn, HLV Phạm Anh Tuấn đã tung ra đội hình mạnh nhất với sơ đồ 4-4-1-1. Thủ môn Bảo Ngọc bắt chính. Hàng phòng ngự gồm 4 cái tên: Tấn Minh, Nam Hải, Tiến Thắng và Mai Hoàng. Tuyến giữa được giao cho Quang Vinh, Trọng Tuấn, Long Vũ và Trọng Sơn. Văn Quý đảm nhiệm vai trò hộ công, chơi phía sau trung phong cắm Phan Duy Hào.

Với tính chất then chốt của một trận đấu tranh huy chương, U21 Sông Lam Nghệ An chủ động nhập cuộc thận trọng, lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công để hóa giải sức mạnh của đối thủ được tổ chức rất bài bản như U21 PVF.

Tuy nhiên, với một chút may mắn, U21 PVF đã sớm có được bàn mở tỷ số. Phút 12, Nguyễn Hoàng Anh tận dụng tốt cơ hội để đưa đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua U21 SLNA vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn gỡ. Ảnh: Nguyễn Văn Hải

Sau bàn thua, U21 Sông Lam Nghệ An lập tức vùng lên mạnh mẽ. Đội bóng xứ Nghệ giành quyền kiểm soát thế trận và tổ chức lối chơi tấn công đầy biến hóa. Các tình huống đánh vào nách trung lộ đối phương được học trò của HLV Phạm Anh Tuấn khai thác liên tục, tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm trước khung thành U21 PVF. Dù vậy, trong một ngày kém duyên và thiếu may mắn, các chân sút áo vàng vẫn không thể đưa bóng vào lưới đối phương.

Kiên trì với lối chơi chủ động, cuối cùng U21 Sông Lam Nghệ An cũng có được điều mình cần. Phút 87, Trọng Tuấn lên tiếng với pha lập công quan trọng, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết thời gian thi đấu chính thức, buộc 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu định đoạt thắng bại. Trên chấm 11m đầy may rủi, một lần nữa vận may không mỉm cười với đội bóng xứ Nghệ. U21 Sông Lam Nghệ An để thua 3-5 và chính thức nói lời chia tay Giải U21 Quốc gia 2025.