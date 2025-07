Thể thao U21 Sông Lam Nghệ An cầm hoà U21 SHB Đà Nẵng, chính thức giành vé vào Tứ kết Giải U21 Quốc gia 2025 Chiều 23/7, trên sân vận động Long Tâm (TP.HCM), U21 Sông Lam Nghệ An đã có trận hòa 0-0 trước U21 SHB Đà Nẵng tại lượt trận cuối bảng A vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2025. Kết quả vừa đủ giúp thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn giành vé vào Tứ kết với vị trí thứ 3 bảng.

Bước đến vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2025, U21 Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng A cùng với các đội: Chủ nhà U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh, U21 SHB Đà Nẵng và U21 PVF-CAND. Đây được đánh giá là bảng đấu tương đối "dễ thở" cho đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Đội hình xuất phát của U21 Sông Lam Nghệ An có nhiều thay đổi. Ảnh: Nguyễn Văn Hải

Tại trận đấu ra quân ở vòng chung kết, U21 Sông Lam Nghệ An đã có khởi đầu hoàn hảo khi giành chiến thắng trước chủ nhà U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1.

Tuy nhiên, bước đến lượt trận thứ 2 bảng A, U21 xứ Nghệ bất ngờ thua sốc trước U21 PVF-CAND với tỷ số 2-4. Trận thua này đã khiến cho U21 Sông Lam Nghệ An không thể sớm giành vé vào chơi trận Tứ kết. Mặt khác nó còn phần nào phản ánh một số tồn tại mà U21 Sông Lam Nghệ An đang phải đối mặt. Và nếu có vượt qua được vòng bảng thì huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cũng cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế đó thì mới hy vọng tiến xa tại giải lần này.

Bước đến lượt trận cuối cùng tại bảng A, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán với U21 SHB Đà Nẵng. So sánh số điểm của các đội tại 3 bảng đấu thì U21 Sông Lam Nghệ An chỉ cần 1 điểm là có thể giành quyền vào Tứ kết.

Chính vì thế, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã có hàng loạt sự thay đổi trong cách sử dụng nhân sự cho trận gặp SHB Đà Nẵng. Trong đó, thủ môn Hữu Hậu và tiền vệ Long Vũ không thể ra sân do dính thẻ phạt.

Như vậy, thủ môn Trần Văn Đạt được trao cơ hội bắt chính. Hàng thủ gồm 4 cái tên: Anh Dũng, Phan Văn Thành, Nguyễn Văn Tâm và Hồ Long Vũ. Ở tuyến giữa, Phạm Nguyễn Quốc Trung và Văn Linh đảm nhận vai trò điều phối. Trên hàng công, bộ đôi Phạm Quốc Khánh, Trương Văn Tuyển lĩnh xướng nhiệm vụ ghi bàn.

Với mục tiêu giành tối thiểu 1 điểm để đi tiếp, cả hai đội nhập cuộc thận trọng. Thay vì đẩy cao đội hình tấn công, U21 SLNA và U21 SHB Đà Nẵng chủ động kiểm soát bóng, giữ nhịp độ trận đấu ở mức vừa phải. Diễn biến trên sân phần nào phản ánh chiến thuật mang tính toan tính của cả hai HLV trong cuộc đọ sức quan trọng này.

Trong đó, suốt hiệp đấu thứ nhất gần như U21 Sông Lam Nghệ An không tạo ra bất cứ cơ hội nào thật sự nguy hiểm về phía khung thành của SHB Đà Nẵng. Bóng chủ yếu được luân chuyển ở khu trung tuyến, trong đó các học trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn không quá nỗ lực để đưa bóng gần với cầu môn của đối phương. Chính vì vậy, 45 phút đầu tiên của trận đấu đã khép lại với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn không có nhiều khác biệt. Cả U21 Sông Lam Nghệ An và U21 SHB Đà Nẵng đều không đẩy cao tốc độ chơi bóng. Những sự thay người đến từ hai HLV cũng không tạo nên bước ngoặt lớn cho trận đấu.

Hai đội có màn trình diễn khá buồn tẻ trong một trận đấu đầy toan tính. Ảnh: Nguyễn Văn Hải

Tỷ số 0-0 được duy trì đến hết trận, một kết quả làm hài lòng cả hai đội. U21 SHB Đà Nẵng với 5 điểm giành ngôi đầu bảng A, trong khi U21 Sông Lam Nghệ An xếp thứ hai với 4 điểm, chính thức ghi tên mình vào vòng Tứ kết.

Dù đạt mục tiêu đi tiếp, màn trình diễn của U21 Sông Lam Nghệ An vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Trước những đối thủ sắp tới ở vòng knock-out, HLV Phạm Anh Tuấn sẽ cần những điều chỉnh kịp thời nếu muốn tiến xa tại giải năm nay.