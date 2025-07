Thể thao Những thuận lợi của U21 Sông Lam Nghệ An tại vòng chung kết giải U21 Quốc gia Kết quả bốc thăm không những giúp cho U21 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu khá dễ thở mà còn giúp cho đội bóng trẻ xứ Nghệ nhiều điều thuận lợi khác để có thể tiến sâu tại vòng chung kết năm nay.

Cần phải khẳng định, U21 Sông Lam Nghệ An đã gặp khá nhiều thuận lợi khi được xếp vào bảng A - bảng đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà U21 Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, U21 SHB Đà Nẵng và U21 PVF-CAND. Đây đều không phải là những cái tên quá nổi bật ở vòng loại cũng như không được đánh giá cao so với mặt bằng chung tại vòng chung kết.

U21 Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đứng thứ 3 tại bảng E vòng loại và vào vòng chung kết với tư cách chủ nhà. Trong khi đó, U21 PVF-CAND cũng chỉ lọt vào vòng chung kết năm nay với tư cách là đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Rõ ràng, đây không phải là một bảng đấu “tử thần” như bảng B và bảng C nơi quy tụ những cái tên như U21 Thể Công Viettel, U21 PVF hay U21 Hà Nội, U21 Hoàng Anh Gia Lai.

Lịch thi đấu của U21 Sông Lam Nghệ An tại vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2025. Ảnh: SLNA FC

Trong số ba đối thủ tại bảng A, có lẽ U21 SHB Đà Nẵng là cái tên đáng gờm nhất. Đội bóng này đã thi đấu ấn tượng ở vòng loại khi giành vị trí nhất bảng C và thể hiện lối chơi gắn kết, có tính tổ chức cao. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện suốt chiến dịch vòng loại và bản lĩnh đã được khẳng định qua nhiều mùa giải, U21 Sông Lam Nghệ An vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về mặt kinh nghiệm và chất lượng cầu thủ.

Mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn hướng tới không chỉ là vượt qua vòng bảng, mà còn giành ngôi nhất bảng A. Nếu đạt được điều này, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ có nhiều lợi thế ở vòng đấu loại trực tiếp. Theo thể thức giải đấu, đội nhất bảng A sẽ tránh được những đối thủ mạnh như U21 Hà Nội, U21 PVF hay U21 Viettel - các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

Việc né được những “ông lớn” ở vòng knock-out không chỉ giảm bớt áp lực chuyên môn, mà còn giúp đội bóng xứ Nghệ có thêm thời gian để chuẩn bị cho những trận đấu mang tính sống còn. Ngôi đầu bảng vì thế không chỉ là mục tiêu về mặt thành tích, mà còn là bước đi chiến lược trên con đường chinh phục chiếc cúp vô địch.

Ngoài vấn đề chuyên môn, U21 Sông Lam Nghệ An còn có một lợi thế khác là lịch thi đấu. Với việc thi đấu ở bảng A - bảng đấu diễn ra sớm hơn bảng B và bảng C - nếu lọt vào vòng tứ kết, đội bóng xứ Nghệ sẽ có thêm một ngày nghỉ so với các đội ở bảng khác. Trong một giải đấu ngắn ngày, có mật độ thi đấu dày đặc (2 ngày/trận), điều này có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn về mặt thể lực cũng như tinh thần cho các cầu thủ trẻ.

Bên cạnh đó, thời tiết thất thường tại Thành phố Hồ Chí Minh – nơi thường xuyên xuất hiện những cơn mưa lớn và độ ẩm cao khiến cho các đội bóng phải tiêu tốn rất nhiều thể lực để thi đấu. Với một ngày nghỉ quý giá, U21 Sông Lam Nghệ An có thêm thời gian để hồi phục và điều chỉnh chiến thuật phù hợp cho giai đoạn knock-out.

U21 Sông Lam Nghệ An gặp nhiều thuận lợi ở vòng chung kết giải đấu năm nay. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Rõ ràng, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đang có trong tay rất nhiều yếu tố thuận lợi để chinh phục giải đấu năm nay. Từ việc rơi vào bảng đấu nhẹ qua đó có cơ hội tránh được những đối thủ nặng ký ở giai đoạn sớm, cho đến những lợi thế về lịch thi đấu - tất cả đều mở ra cánh cửa lớn để U21 Sông Lam Nghệ An tiến xa tại vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2025.

Hy vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao độ, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ tận dụng tốt các điều kiện đang có để tiến sâu, thậm chí là hướng tới ngôi vô địch. Đó cũng là niềm mong mỏi của người hâm mộ xứ Nghệ sau hơn 10 năm chờ đợi./.