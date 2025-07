Thể thao U21 Sông Lam Nghệ An cầm hòa U21 PVF trong trận đấu thủ tục ở vòng loại Giải U21 Quốc gia Do cả hai đội đều đã nắm chắc chiếc vé dự vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2025, nên U21 Sông Lam Nghệ An đã chủ động cầm hòa U21 PVF ở lượt đấu cuối vòng loại. Trận đấu diễn ra vào chiều 14/7, trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF.

Trước khi bước vào lượt trận cuối vòng loại Giải U21 Quốc gia 2025 gặp U21 PVF, U21 Sông Lam Nghệ An đã sớm giành quyền vào vòng chung kết. Với 7 điểm sau 3 trận, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, U21 Công an Hà Nội đứng thứ 3 với 6 điểm nhưng đã hoàn tất cả 4 lượt trận, còn U21 Đông Á Thanh Hóa mới có 1 điểm và không còn cơ hội cạnh tranh. Điều này đồng nghĩa, dù kết quả lượt cuối ra sao, U21 Sông Lam Nghệ An vẫn chắc suất góp mặt ở vòng đấu tiếp theo.

U21 Sông Lam Nghệ An cầm hòa U21 PVF trong trận đấu thủ tục ở vòng loại Giải U21 Quốc gia. Ảnh: Đức Anh

Với tâm lý thoải mái và muốn giữ sức cho các trụ cột, HLV Phạm Anh Tuấn đã tung vào sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Điều này khiến U21 Sông Lam Nghệ An phần nào lép vế trước U21 PVF ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Chơi đúng với phong cách quen thuộc, U21 PVF sớm kiểm soát thế trận và tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của U21 Sông Lam Nghệ An. Nhờ khả năng phối hợp bóng ngắn cùng lối di chuyển linh hoạt, đội chủ nhà liên tục tạo ra sức ép lên cầu môn của Bảo Ngọc (SLNA). Bàn thắng mở tỷ số đến từ tình huống cố định ở phút thứ 2. Từ quả phạt góc được treo vào trung lộ, bóng tìm đến vị trí của Phúc Tài và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội tung cú dứt điểm nhanh, làm tung nóc lưới U21 Sông Lam Nghệ An.

Bị dẫn trước nhưng U21 Sông Lam Nghệ An không vội vàng dâng cao. Họ tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc, tập trung vào những đường chuyền dài khai thác khoảng trống hai biên. Cách chơi này dần phát huy hiệu quả khi khiến hàng thủ U21 PVF gặp không ít khó khăn.

Sau nhiều pha lên bóng có nét nhưng thiếu sự chính xác ở khâu cuối cùng, đội bóng xứ Nghệ cuối cùng cũng có được bàn gỡ hòa ở phút 37. Từ pha leo biên kỹ thuật của Long Vũ, bóng được tạt chuẩn xác đến cột xa để Vương Quốc Dũng băng vào đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn U21 PVF cơ hội cản phá.

Những phút còn lại của hiệp 1 diễn ra cân bằng, hai đội thi đấu thận trọng và không tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên khi hiệp đấu đầu tiên khép lại.

Bước sang hiệp 2, U21 Sông Lam Nghệ An vẫn duy trì nhịp độ thi đấu cầm chừng và không quá đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, trong một pha phản công chớp nhoáng, cầu thủ Hải Nam của U21 PVF đã phạm lỗi nguy hiểm với tiền vệ Sông Lam Nghệ An, rất nhanh sau đó trọng tài chính đã rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu đối với cầu thủ này.

Chơi hơn người, nhưng U21 Sông Lam Nghệ An không đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng mà thay vào đó là những pha phối hợp chậm rãi ở giữa sân. Chính vì vậy, không nhiều cơ hội nguy hiểm được các cầu thủ xứ Nghệ tạo được về phía khung thành của U21 PVF.

Chiều ngược lại, đội chủ nhà do chơi thiếu người nên đã tập trung phần lớn cầu thủ ở sân nhà để bảo toàn tỷ số hòa. Vì vậy, trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-1 chung cuộc.

Với kết quả này, U21 Sông Lam Nghệ An và U21 PVF cùng giành vé vào vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2025.